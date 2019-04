​Subiectele zilei: Efectele coplăţii în sistemul privat pentru pacienţii români; Trei mari proiecte pentru infrastructură, semnate duminică la Palatul Victoria

. Românii vor fi nevoiţi să achite din buzunar diferența pentru analizele de înaltă performanţă, respectiv RMN (rezonanţă magnetică) sau CT (computer tomograf), după cum a declarat chiar Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED). Asta chiar dacă pacienţii vor avea trimitere de la medicul de familie. „Organizaţia Mondială a Sănătăţii - agenţie a Naţiunilor Unite - recomandă ca plăţile directe făcute de pacienţi să nu depăşească 15% din cheltuielile pentru sănătate, scrie adevarul.ro Doamna Grütters va mai vizita Transilvania și va participa și la Consiliul informal al miniștrilor Culturii din UE, reuniune organizată la București de președinția română a Consiliului European. Miniștrii europeni ai Culturii vor discuta pe 16 aprilie la București despre economia culturală și creativă, precum și despre moștenirea culturală a Europei. Ministra de stat pentru Cultură Grütters a declarat: „Artiștii și cei care prestează activități creative contribuie la creșterea economică. Cine îmbogățește societatea prin ideile și produsele sale creative, ar trebui să se poată întreține din propria muncă. De aceea salut reforma dreptului de autor în UE, adoptată sub președinția română a UE. Această reformă este o premisă de bază pentru varietatea culturală și jurnalistică.”, conform Deutsche Welle. La finalul săptămânii trecute, în zona Parcului Natural Comana, din judeţul Giurgiu, a avut loc un incendiu de vegetaţie. În urma lui, mai multe animale din aria protejată au ars de vii. Au rămas pe câmp, acolo unde au fost văzute de turiştii care se bucurau de un weekend în natură. Incendierea vegetaţiei în zonele protejate, cum este Parcul Comana, este faptă penală. Poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la un an sau amendă penală de până la 60.000 de lei, scrie libertatea.ro Căpitanul Dragnea se așteaptă să fie scăpat de pușcărie de „ai lui”, așa cum camarazii l-au eliberat pe Zelea Codreanu prin presiuni de neînchipuit, la scenă deschisă, asupra Justiției –, atitudinea „antiimperialistă” a șefului PSD e demnă de anii 1945-1953. Marea majoritate a oamenilor politici, magistraților, profesorilor, studenților, țăranilor care au fost ridicați și trimiși la ocnă și la canal erau acuzați de legături cu Vestul și cu capitalismul, scrie republica.ro . Primul contract vizează realizarea Secţiunii 1 Sibiu - Boiţa (km 0+000 - km 13+170) din Autostrada Piteşti - Sibiu. Al doilea contract se referă la proiectarea şi execuţia Lotului 3 al Autostrăzii Centură Sud a Municipiului Bucureşti. Al treilea contract a fost cel semnat de către Metrorex şi ALSTOM TRANSPORT S.A. are în vedere furnizarea „Sistemului de siguranţă şi automatizare a traficului, inclusiv echipamentul de siguranţă îmbarcat pe tren şi sistemul de informare dinamică (inclusiv sonorizare) pentru Magistrala 5. Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Opera) inclusiv, Staţia şi Depoul Valea Ialomiţei, scrie digi24.ro Fostul camping Făget, dărăpănat și abandonat de ani de zile, s-ar putea transforma într-o zonă de agrement cu terenuri de tenis, piscine și săli de evenimente – aceasta dacă, mâine, consilierii locali din Cluj-Napoca sunt de acord cu propunerea planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea complexului turistic.Fostul camping Făget are o suprafață de 33.151 metri pătrați și e încadrat ca zonă de agrement, scrie actualdecluj.ro Dacă creșterea temperaturii medii globale nu va fi limitată la sub 1,5 grade Celsius în următorii 12 ani, ne așteaptă fenomene extreme, care vor face viața pe planetă tot mai grea: incendii și inundații devastatoare, valuri de căldură, migrație climatică, topirea ghețarilor, extincția speciilor.Europa a simțit din plin încălzirea globală anul trecut când chiar și în Suedia, țară nordică și răcoroasă, a înregistrat cea mai caldă lună iulie din ultimii 250 de ani, potrivit vice.com/ro