Subiectele zilei: La PSD s-a licitat viitorul justiției României; Tudorel Toader, singurul ministru al Justiţiei care nici măcar nu a menţionat problema luptei anticorupţie; Ce votăm pe 26 mai?

Els-a remarcat prin mai multe controverse, de la revocarea şefei DNA, Laura Kovesi, la ordonanţe de urgenţă promovate în secret şi fără consultarea magistraţilor la promulgarea legii recursului compensatoriu. Chiar şi în aceste condiţii, Tudorel Toader a reuşit să piardă sprijinul politic al PSD, potrivit Adevărul . Tudorel Toader a devenit ministru în contextul foarte tensionat la ordonanţei de urgenţă 13, în februarie acum doi ani. A fost prezentat drept profesionistul care va îndrepta abuzurile din Justiţie înfierate de coaliţia de guvernare. Venea cu un CV impresionant de fost judecător la Curtea Constituţională, profesor de drept şi rector la Iaşi, neafiliat politic, dar recomandat de ALDE într-un post altminteri arondat PSD, notează Digi24. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că speră ca decizia conducerii PSD de a-l demite pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, să fie „dublată” și de o demisie a acestuia. Inițial, primul ministru a vorbit despre „demisia” lui Tudorel Toader. La întrebările ziariștilor, Dăncilă a precizat că este vorba de o decizie de „demitere” a acestuia.Ministrul Justiției s-a aflat, miercuri, în Parlament, în timp ce la PSD se decidea excluderea sa din Executiv. Cu toate acestea, el susţine că premierul nu i-a cerut demisia miercuri după-amiază. El a postat miercuri seară pe Facebook următorul mesaj: “O simpla precizare ! Eu nu i-am solicitat dnei prim ministru nici un termen de gândire privind demisia, în condițiile în care domnia sa nu mi-a cerut demisia. A rămas că acest subiect îl vom aborda mâine dimineață, la orele 09.30 !”"Toader și Iordache împreună nu fac o jumătate din cota de egolatrie promovată de Nicolicea. Pleacă Belodedici, vine Bumbescu, pentru a mai zâmbi puțin că oricum atmosfera arată ca la război. Toader a fost insuficient de obedient, iar la Nicolicea nici nu se pune problema că n-ar asculta. El este însăși vocea, mesajul și decizia de a face din justiție ceea ce-și dorește partidul", consideră Tolo. Călin Popescu Tăriceanu a spus că Tudorel Toader a avut un rol important în demersul coaliţiei PSD-ALDE "pentru reformarea justiţiei. "Toader a făcut multe lucruri, hai să ne aducem aminte, niciun ministru în ultimii zece ani n-a avut curajul să-i clintească un fir de păr lui Codruţa Kovesi. Sau, cum a fost mai recent, cererea de revocare pentru stimabilul domn Augustin Lazăr". Florin Călinescu a comentat, printr-un mesaj pe Facebook, propunerea lui Eugen Nicolicea drept noul ministru de Justiţie şi l-a criticat dur pe liderul PSD, Liviu Dragnea. „Livulică, stimabile dement, dacă tu crezi, la nesfârşit, că poţi dicta orice, îţi spun că te înşeli. Dacă tu crezi că neantu’ ăla de Nicolicea poate fi ministru, mă mobilizezi la maxim. În comparaţie cu ăsta, Toader e inventatorul ghioceilor". Nu în ultimul rând, și Raluca Turcan a reacționat pe Facebook : "La PSD s-a licitat viitorul justiției României"Eugen Nicolicea e la al şaptelea mandat de deputat, fiind ales pentru prima dată în 1992 în Parlament. El s-a remarcat mai ales prin declaraţiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opoziţie, dar şi prin tăcerea absolută privind studiile sale de drept. În 1994, la câteva zile după ce fostul monarh Mihai I fusese oprit pe Aeroportul Otopeni şi împiedicat să intre în ţară. Nicolicea a cerut de la tribuna Parlamentului ca „cetăţeanul Mihai Hohenzollern“ să fie declarat „persona non grata“, potrivit Recorder. Despre studiile lui Nicolicea se vorbește într-o investigație făcută de Adevărul care a scos la iveală, în 2017, că Nicolicea, omul susținut acum de PSD pentru a prelua funcția de ministru al Justiției, a absolvit Facultatea de Drept la Drobeta Turnu Severin, la Universitatea Spiru Haret, forma de învățământ la distanță şi că a urmat doar trei ani de facultate, pentru că a făcut doi ani într-unul singur. Adevărul vorbește despre scenariile posibile după remanierea lui Toader. Preşedintele Klaus Iohannis îl poate refuza pe Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru Ministerul Justiţiei, sau poate trage de timp până la referendum. De partea cealaltă, Liviu Dragnea are un singur as în mânecă: schimbarea structurii Guvernului, tocmai pentru a-l obliga pe Iohannis să-l accepte pe Nicolicea.Au trecut 66 de ani de la primăvara în care Iosif Djugașvili se prăbușea în biroul său lovit de damblá. A horcăit în agonie ore în șir fără ca nici cei mai apropiați tovarăși să aibă curajul să-l întrebe de sănătate, întrucât știau bine că un singur cuvânt sau gest greșit îi era de ajuns lui Stalin ca să ordone un pluton pentru execuția oricui, sau, mai simplu, un glonț în ceafă, scrie Cristian Tudor Popescu pentru Republica. Incendiul din renumita catedrală i-a lovit pe francezi în moalele capului. Dar câteva ore mai târziu a devenit limpede că lăcaşul va fi restaurat. Parisul fără Notre-Dame este de neconceput, subliniază Rick Fulker. Imaginile apocaliptice cu renumita catedrală pariziană în flăcări sunt încă proaspete în amintire. La fel ca şi turnurile gemene de la New York, care s-au prăbuşit pe 11 septembrie 2001, imaginile fac parte deja din memoria colectivă. Catedrala Notre-Dame este un etalon al arhitecturii gotice, este cel mai vizitat monument din Europa, un edificiu care îşi ocupă de aproape 900 de ani locul în inima Parisului, scrie Deutsche Welle.



Timp de o lună de zile, Doina Ruști se află în China, la invitația Academiei de Literatură „Lu Xun” și ne povestește despre locurile vizitate: Beijing și Sichuan. Ea va lua parte la o serie de activități literare, legate de traducerea în limba chineză a romanului „Mâța Vinerii”, printre acestea aflându-se și un celebru festival din mitica regiune Sichuan: „Scriitorii și licorile”. 30 de zile de călătorii culturale și de povești cu scriitori, scrie Libertatea. 30% dintre cele 175 de spitale evaluate până acum au capacitatea de a oferi servicii medicale complete, iar în ceea ce priveşte sănătatea cardiovasculară a românilor numărul deceselor este de-a dreptul îngrijorător, notează ANMCS. De asemenea, una dintre concluziile raportului privind sănătatea cardiovasculară a românilor arată că în perioada 2001-2016, cu toate progresele realizate în domeniu, s-au înregistrat aproape 2,5 milioane de decese din cauza bolilor cardiovasculare în România. Adică populația unei aglomerații urbane de mărimea Bucureștiului, potrivit Stirile ProTv.