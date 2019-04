Subiectele zilei: ​Ce inseamna plecarea din Guvern a lui Tudorel Toader/ "Viaţa ne învaţă că pentru orice individ abject se va găsi un altul mai abject"; Libertatea presei în lume. România, criticată dur

Inseamna ca Guvernul este complet controlat de Liviu Dragnea si ca unicul scop al Programului de guvernare este salvarea sefului PSD de inchisoare si garantarea parghiilor unei puteri discretionare si de clan. A spus-o prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, la finalul unui Comitet Executiv din care partidul si-a exprimat, inca o data, suprematia asupra Guvernului si institutiilor acestuia, citează Deutsche Welle . Ministrul justiției, Tudorel Toader, a mers joi la Guvern pentru a-i prezenta demisia premierului Viorica Dăncilă dar înainte de asta , a publicat-o pe Facebook Tudor Chirilă a comentat propunerea de revocare a ministrului Justiţiei şi găseşte ca fiind ironică situaţia în care se află Tudorel Toader. „Viaţa ne învaţă că pentru orice individ abject se va găsi un altul mai abject“. Digi24 vorbește despre un joc politic Putere – Președinte. De ce a ales Toader să demisioneze, de fapt? În cazul revocarii, președintele nu are un termen în care să semneze decretul, în timp ce în cazul demisiei are la dispoziție 45 de zile. Prin refuzul de a demisiona Tudorel Toader i-ar fi pus în încurcătură pe cei de la PSD. Ce va face în continuare Toader? O eventuală întoarcere în fruntea celei mai importante instituţii de învăţământ superior din Moldova pare a le fi indiferentă atât studenţilor, cât şi angajaţilor din sectorul administrativ. Un sondaj ad-hoc făcut de reporterul „ Adevărul “ pe holurile UAIC în dimineaţa zilei de joi, 18 aprilie, arată că studenţii abia ştiu cine este Tudorel Toader.Președintele PSD și-a continuat joi turneul de electoral și a mers în localitatea suceveană Dumbrăveni, unde a participat la Conferința Extraordinară de alegeri a organizației județene Suceava a PSD și la un miting electoral unde a fost întâmpinat cu fanfară şi cântece populare. El a venit împreună cu partenera sa de viaţă, Irina Tănase. Dragnea a înşirat în discursul rostit la Dumbrăveni mai multe presupuse realizări ale partidului de guvernământ. La întrebarea retorică "Ce-am făcut noi?", un participat la conferinţă i-a răspuns „Nimic!“. În acel moment, Liviu Dragnea i s-a adresat cu replica "Nimic eşti tu!" Un alt moment remarcabil a fost cel în care un bărbat a refuzat să dea mâna cu Liviu Dragnea, spunându-i acestuia: „Eu nu dau mâna cu hoţii”. Liderul PSD nu a replicat şi a trecut mai departe, la cei care voiau să îl salute, scrie Stirile ProTv. Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre cele două incidente de la mitingul PSD de la Suceava, unde Liviu Dragnea a fost enervat de doi bărbați - unul nu a dorit să dea mâna cu el și l-a numit „hoț”, iar al doilea i-a răspuns curajos la o întrebare a liderului PSD. CTP spune că aceste incidente ar trebui să îl îngrijoreze pe Dragnea. Gazetarul invită și la un exercițiu de imaginație: extrapolarea celor două cazuri de la Suceava, unde a avut loc un miting controlat de partid, la un miting „la liber”."Reporteri fără frontiere" a dat publicității clasamentul libertății presei în lume pe 2019. România a coborât trei locuri, până pe poziția 47. Germania stagnează, chiar dacă a avansat două locuri, pe poziția 13. România a coborât trei locuri, până pe poziția 47, în cel mai nou clasament internațional al libertății presei, dat joi publicității de organizația Reporteri fără frontiere, potrivit Deutsche Welle. Nouă miliarde de euro. O sumă fabuloasă! Cine nu lucrează zi de zi cu numere mari, sau chiar și aceia, nu înțeleg / nu cuprind cu mintea asemenea valori. Cei mai mulți oameni nu fac diferența între nouă sute de mii, nouă milioane și nouă miliarde. Este normal, în evoluția speciei noaste nu am avut nevoie să operăm cu numere atît de mari: dacă tribul a vînat 30 de animale, acestea erau ușor de împărțit, scrie Ciprian Ciucu în Dilema Veche. PE a publicat un nou set de estimări despre cum ar putea arăta componenţa sa după alegerile din 23-26 mai, în baza sondajelor realizate în cele 28 de state membre înainte de 15 aprilie 2019. Cifrele provin dintr-o compilaţie a sondajelor efectuate de institute naţionale de sondare a opiniei publice din statele membre şi agregate de Kantar Public. Astfel, potrivit compilaţiei, Partidul Popular European (PPE) ar obţine 180 de mandate (24%), socialiştii europeni 149 de mandate (19,8%) şi liberalii 76 de mandate în viitorul Parlament European, scrie Adevarul.