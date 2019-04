Subiectele zilei: Cum arată noua strategie a PSD: fanfare şi tarafuri pentru ca Liviu Dragnea să nu audă huiduielile; Criza spitalelor din România a ajuns în „The Guardian“: Cei mai talentați tineri pleacă din ţară; O gașcă de pesediști a fost alungată de la Biserica Sfântul Elefterie!

Liviu Dragnea a fost primit în Moldova cu proteste anti-PSD şi ironii. Pentru a distrage atenţia de la manifestaţiile anti-Dragnea, PSD-iştii au adus la evenimente o fanfară sau un taraf, iar când nu s-a putut, au dat muzica la difuzoare cât de tare au putut. Fanfara a fost trimisă pentru câteva minute chiar în faţa protestatarilor, unde au cântat suficient de tare pentru ca în teatrul în care se desfăşura întâlnirea social-democraţilor să se audă doar muzica instrumentelor, scrie adevarul.ro Pentru Volodimir Zelenski, proverbul potrivit căruia "cine râde la urmă, râde mai bine" ar putea fi de două ori valabil. Omul a cărui meserie în ultimii ani a fost să facă lumea să râdă are cele mai bune șanse să câștige scrutinul prezidențial ucrainean. Potrivit sondajelor, două treimi dintre ucraineni ar vota cu fostul showman. În primul tur, desfășurat pe 31 martie, Zelenski a obținut aproximativ 30 la sută din voturi, de două ori mai mult decât Petro Poroșenko, actualul președinte, scrie Deutsche Welle Publicaţia notează că de la aderarea la UE, 43.000 de doctori au părăsit România şi că eforturile administraţiei de la Bucureşti, printre care şi dublarea salariilor în sistemul medical, par insuficiente să schimbe acest trend. Ziariştii britanici descriu criza cu care se confruntă spitalele din România ilustrând cazul unui spital din Slobozia, unde personalul secției de maternitate este asigurat de cadre ce au depăşit vârsta de pensionare, conform adevarul.ro Înainte de '89, când se știa că Ceaușescu e bolnav, aștepta lumea să și moară, erau două variante de orânduire nouă politico-socială. Dacă venea Nicu, care era băutor, o să o ducem și noi bine, o să fie libertate pe toate planurile. Dacă venea Iliescu, el era comunistul de tip nou, cu față umană, deschis. Brucan a spus că avem nevoie de un lider, un om care să conducă partidul și a spus că eu trebuie să fiu acela. Au fost oameni are mi-au reproșat că nu am acceptat. Am râs”, mai spune Ion Caramitru conform republica.ro Numeroșii enoriași adunați, duminică, la Biserica Sfântul Elefterie din București, cu prilejul slujbei de Florii, au alungat o gașcă de pesediști care a găsit de cuviință să facă propagandă electorală chiar pe treptele lăcașului de cult, împărțind, ca la iarmaroc, calendare bisericești cu sigla PSD. „Tipau babele la ei și ii admonestau, ba chiar au fost trimisi la dracu’ cu tot cu Dragnea. Au disparut rapid nu inainte de a fi alergati si de doi cersetori care le strigau psd, ciuma rosie!”, a spus Radu Popescu conform podul.ro . Postul Europe 1 notează că Franţa reuşeşte să ajungă în finală din nou, după ce le-a pierdut pe cele din 2004, 2005 şi 2016. „O semifinală incredibilă la Rouen s-a terminat cu victoria echipei Garcia/Mladenovici în faţa perechii Halep/Niculescu”, a notat şi site-ul Cupei Federaţiei. În urma acestui eşec, România va rămâne în Gupa Mondială I şi va juca anul viitor în sferturile de finală. Franţa va evolua, în deplasare, la 9 şi 10 noiembrie, în finala FedCup, cu Australia, care a învins Belarusul cu 3-2, relatează digi24.ro Modificarea legislației în 2018 de către guvernul Dăncilă a condus la o creștere semnificativă a sumelor alocate partidelor, până la un total de aproximativ 37 milioane euro. Subvențiile alocate în 2018 au crescut de peste 20 de ori față de cele din urmă cu un deceniu, mult peste rata inflaţiei sau a creşterii PIB. În Uniunea Europeană regulile de alocare a subvențiilor pentru partide și sumele anuale la care pot ajunge acestea diferă mult de la ţară la ţară. Cert este că în majoritatea cazurilor analizate în raport totalul e mai mic de 37 de milioane euro pe an, cât a ajuns în România, scrie podul.ro Teoretic, există un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă care ar trebui, conform propriului site, să „realizeze, în perioada 2016–2030, un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții”. Practic, conform unui raport, Primăria n-a implementat nimic din setul de măsuri pe termen scurt, doi ani, care are termen în aprilie 2019. Adică luna asta și nu-i o surpriză care va fi bilanțul, scrie vice.com/ro