​​Subiectele zilei: Cum l-au ironizat pe Dragnea actorii Teatrului de Comedie după incidentul „Nimic!”; 98% dintre români sunt afectaţi de boala secolului; Primarii, somați să dea înapoi statului banii primiți de la Guvern pentru cheltuielile sociale

Actorii Teatrului de Comedie București au ironizat, în pauza spectacolului „Mult zgomot pentru nimic”, momentul în care Dragnea i-a spus unui cetățean care participa la un miting din Suceava: „Nimic ești tu!” În pauză, actorul Alex Bogdan le-a spus spectatorilor: „Ne pregătim de partea a doua din Mult zgomot pentru... ”. „Nimic!”, s-a auzit o voce din sală. Filmarea cu momentul de umor a fost postată de actor pe pagina sa de Facebook sub comentariul: „Îl înțeleg perfect pe Dragnea. Nici mie nu-mi place să fiu întrerupt când sunt pe scenă...”, potriivt Republica. Despre Dragnea, Traian Băsescu a asfirmat că „ declanşază inutil o criza politică! Părându-i-se că are nevoie de un exerciţiu de autoritate, Dragnea a declanşat cea mai stupidă remaniere din istoria postdecembristă", potrivit Adevărul ei de la Ministerul de Finanțe spun că acum este vorba despre o regularizare. Primarii spun că trebuie să dea înapoi foarte mulți bani, adică tot ce au primit pentru asistența socială. Este vorba despre cheltuielile cu persoanele cu dizabilități. Aceștia sunt banii care au provocat un adevărat scandal între cei de la Ministerul de Finanțe și primari. Au fost multe discuții între aceste două părți, întâlniri la care a participat și Liviu Dragnea. Concluzia este că până la urmă, problema nu a fost tranșată potrivit Digi24.



O înregistrare audio a unei discuții dintre fostul deputat Vlad Cosma și procurorul Mircea Negulescu arată „șantajul” și mecanismul pus în mișcare după fuga fostului deputat Sebastian Ghiță. Cosma îi spune lui Negulescu că Sebastian Ghiță a făcut 20 de înregistrări în care va spune „tot ce știe – CIA, SRI, Kovesi, tot”, că „îi mierlește pe toți”, că are poze cu Kovesi și cadourile pe care i le-ar fi făcut-genți, excursii și alte obiecte de valoare- și trei ore de înregistrări cu Negulescu, scrie Libertatea. omânii sunt printre cei mai harnici angajați din lume. România are cea mai mare creştere de productivitate din Europa și dintre țările dezvoltate ale lumii, potrivit Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Însă aceste date arată că după migrarea în masă a specialiștilor, tot ce producem se împarte la mai puțini angajați. Criza forței de muncă i-a făcut pe mulți patroni să găsească soluții să producă la fel de mult cu mai puțini oameni. Iar economiștii de la noi spun că mai avem mult până când să producem cât un neamț, englez sau francez potrivit Stirile ProTv. În condiţiile în care tot mai mulţi români suferă din cauza stresului, medicina pare să fi găsit o soluţie care să ne ajute să trecem mai uşor peste situaţiile dificile din viaţa noastră. Stresul este afecţiunea comună de care suferă tot mai mulţi români. 98% dintre oameni suferă din cauza bolii secolului, arată cel mai recent studiu al unei companii de cercetare de piaţă. Relaţiile cu superiorii la locul de muncă şi nesiguranţa zilei de mâine sunt principalele motive de nelinişte ale respondenţilor, scrie Digi24.



Petro Poroşenko este un personaj ale cărui interese de business s-au intersectat de mai multe ori, potrivit presei, cu cele ale oligarhului Vlad Plahotniuc, care controlează Guvernul de la Chișinău. Ucraina este un jucător activ în soluționarea conflictului transnistrean, fiind parte a formatului de negocieri 5+2 și având 405 kilometri de hotar comun cu regiunea separatistă transnistreană – principalul coridor de contrabandă care alimentează, de peste două decenii, fluxurile financiare ale oligarhilor din Rusia, Ucraina și Republica Moldova, în detrimentul bugetelor celor trei țări, potrivit Deutsche Welle.



Fabrica de încălțăminte Clujana are la dispoziție 15 zile începând de azi ca să părăsească clădirile pe care le-a vândut către Consiliul Județean în contul datoriilor de milioane către Fisc, conform unei adrese remise de instituție fabricii astăzi și intrate în posesia actualdecluj.ro. Instituția a înființat o comisie de recepție în 19 martie, la data expirării preavizului de 90 de zile, care a constatat că nu poate prelua imobilele, „deoarece acestea nu erau, la data încheierii procesului verbal de predare-primire, libere de toate bunurile mobile.