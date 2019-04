Subiectele zilei: Ambii candidați la șefia UE avertizează România și PSD cu privire la statul de drept; Cum inversăm epidemia de „antivaccinism“?

În general este vorba despre Convenţiile de la Geneva şi de acele Rezoluţii ale ONU care, prin extensie, au putut fi considerate drept extensii juridice ale codicelui de bază, fiind acum integrate în ceea ce pare un demers logic, complet şi foarte bine argumentat al comunităţii internaţionale, îndeplinind astfel primisiunea cea mai importantă făcută prin crearea ONU, anume de a evita repetarea ororilor războaielor mondiale şi de a ordona pacea cu bariere într-atât de solide încât regulile să împiedice reapariţia genocidului, crimelor de război, holocaustului, purificării etnice, scrie adevarul.ro În 2019, Organizația Mondială a Sănătății a listat mișcarea antivaccin drept una dintre cele mai importante zece amenințări globale asupra sănătății. În România însă, epidemia de rujeolă a scăpat de sub control de mult. Iar de vină este o mișcare antivaccin care funcționează după reguli asemănătoare celor din Statele Unite. Epidemia noastră a fost declarată în urmă cu doi ani și jumătate. De-atunci au fost înregistrate 16.293 de cazuri de rujeolă, iar 62 dintre bolnavi au murit. Majoritatea erau bebeluși nevaccinați, conform dilemaveche.ro Crescut într-o familie romano-catolică, pentru care drumurile la biserică și rugile sunt parte din cotidian, Sabin Dumitrășconiu s-a apropiat mult de latura creativă, artistică, ce i-a fost hrănită din belșug chiar în lăcașul de cult. „Niciuna dintre iconițe nu este de vânzare. Dacă vreunui prieten sau coleg i-a plăcut vreo icoană, i-am făcut-o cadou. Ba chiar am făcut și la comandă anumite lucrări. Firește, fără niciun avantaj material. Am lucrat și am dăruit doar din suflet”, a spus polițistul-sculptor Sabin Dumitrășconiu pentru libertatea.ro Autorii recentului "Studiu privind centrul" avertizează mai mult în legătură cu tendințele populiste de dreapta individuale și mai puțin despre pericolul extremismului de dreapta în toată regula în Germania. Potrivit acestei cercetări, procentajul germanilor cu o concepție extremistă de dreapta bine definită se situează constant de câțiva ani la 2,5% din populație Franziska Schröter, de la Fundația Friedrich Ebert (FES) afirmă : "Pozițiile individuale de extrema dreaptă și orientările populiste de dreapta au locul lor bine conturat în societatea germană", conform Deutsche Welle “Propun să îmbunătăţim mecanismul statului de drept”, a declarat Manfred Weber, care este candidatul Partidului Popular European (PPE, conservator) pentru a-i succeda lui Jean-Claude Juncker în fruntea Comisiei Europene.Potrivit acestuia, sistemul actual în vigoare “nu a putut împiedica evoluţiile recente din Polonia, Ungaria sau România”, ţări care au fost criticate de Bruxelles pentru carenţele în ceea ce priveşte sistemul lor judiciar, libertatea presei sau lupta împotriva corupţiei, scrie stirileprotv.ro Centrul de Diagnostic Clinic Internaţional SRL are și un dosar la DNA a deschis. Această companie de asistență medicală a lui Dorin Cocoș a suferit mai multe modificări de curând.Mai exact, compania lui Dorin Cocoș și-a schimbat atât numele și sediul, cât și obicetul de activitate. Firma are doi acționari, pe fostul soț al Elenei Udrea și pe Bogdana Cătălina Mihai. Acum firma se numește SC Centrul de Distribuţie şi Comerţ Internaţional SRL, are sediul în Piaţa Crângaşi și are ca obiect de activitate “comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor”. Practic, firma cu care Cocoș manipula afaceri grele de milioane de euro cândva, a ajuns astăzi să fie un aprozar, conform capital.ro . România este ţara în care trei locuinţe sunt prădate de hoţi în fiecare zi. În perioada sărbătorilor, pericolul este şi mai mare. Infractorii caută şi găsesc metode tot mai inventive de a da lovitura. Georgian Drăgan - purtător de cuvânt al Poliţiei Române oferă câteva sfaturi: Să roage vecinii să verifice periodic starea locuinței, bineînțeles, înainte să plece de acasă să se asigure că au închis ușile, ferestre. Să nu posteze fotografii sau mesaje pe rețele de socializare întrucât vor atrage atenția persoanelor rău-intenționate care pot vizita locuința în lipsa proprietarilor și pot sustrage anumite bunuri, scrie digi24.ro „Nu există nicio interdicţie în niciun act normativ că preşedintele nu poate participa în campanie şi promova acel referendum. Este interpretat greşit un alineat cu privire la autorităţile publice – interdicţia aceea se referă ca şi în codul de bune practici al Comisiei de la Veneţia cu privire în principal la autorităţile administraţiei publice” a explicat presedintele Autorităţii Electorale Centrale (AEP), conform adevarul.ro