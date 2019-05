Subiectele zilei: Cum împarte Dragnea miliarde de euro prin Guvernul său paralel; Cum a abandonat PSD-ALDE înainte de Summit-ul de la Sibiu singurul proiect de țară al României

Proiectată de arhitectul Ștefan Ciocârlan după modelul Palatului Figaro din Paris, clădirea de pe strada Constantin Mille, inaugurată în 1898, a ajuns o ruină. Aici, în Palatul Adevărul, a fost cel mai important centru de presă al anilor ’20 din România. La câțiva metri de Cercul Militar, pe partea stângă, o clădire de cinci etaje arată ca după bombardament. Nu mai are geamuri, tencuiala a căzut, se mai văd doar cărămizile care au scăpat de hoții din zonă, scrie Libertatea

O tânără actriță britanică relatează pe un cont de Instagram, sub forma unor story-uri, viața Evei Heyman, o adolescentă de 13 ani care a ținut un jurnal în ultimele sale zile din perioada Holocaustului, înainte să moară la Auschwitz. Hashtaguri, check-inuri, boomerang, story-uri – sub forma acestor elemente este prezentată viața adevăratei Eva Heyman pe contul de Instagram eva.stories. El are la bază jurnalul ținut de tânăra evreică în 1944, de când a fost forțată să locuiască într-un ghetou, până la deportarea ei către Auschwitz, de unde nu a mai scăpat, potrivit Libertatea