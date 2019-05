​Subiectele zilei: Nota de plată a sărbătorilor de Paște: cheltuieli de zeci de mii de euro pentru iepurași 3D și decorațiuni de plastic. „Valoarea este una spirituală! Acesta este beneficiul, plăcutul ochiului”; Dăncilă mai pregăteşte o lovitură pentru Dragnea: îl mazileşte şi pe Darius Vâlcov

Premierul Viorica Dăncilă pregăteşte demiterea şefei ANAF, Mihaela Triculescu, fidelă lui Darius Vâlcov. E primul pas pentru îndepărtarea lui Vâlcov din Guvern, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea, susţin surse politice pentru Adevărul. Vineri, Viorica Dăncilă a dat-o afară şi pe Anca Alexandrescu, umbra lui Dragnea la Palatul Victoria.. În plus, Dăncilă îl are aliat pe Eugen Teodorovici, care, de asemenea, l-ar vrea plecat pe Vâlcov, pe motiv că-i subminează autoritatea de ministru, conform adevarul.ro Primăria orașului Bragadiru a scos din buzunarul local 109.200 de lei (circa 23.000 de euro). Firma Swiss City Solutions SRL este deținută de un anume Sorin Petrescu. Ea a fost înființată în 2011 de Horea Mihai Baba și Dorin George Poțorac. La scurt timp după înregistrare, Baba i-a cedat părțile sociale lui Poțorac, care le-a cedat la rândul său lui Petrescu. HotNews și Libertatea au scris anul trecut despre contractele obținute de firmele lui Horea Mihai Baba de la primăriile conduse de Gabriela Firea și Florentin Pandele, scrie libertatea.ro Pe 3 mai se sărbătorește ziua libertății presei. Politicienii trebuie să ia măsuri. Politicienii democrați din lumea întreagă, inclusiv din Europa și din Germania, se întrec în tentative de a se da bine pe lângă China. Nu contează că în această țară libertatea presei practic nu există iar oamenii nu au acces nici la oferta presei independente străine. Jurnaliștii sunt factorul decisiv. Libertatea presei nu se apără și respectă însă doar de sus în jos. Cadrul legal este una, atitudinea interioară a fiecărui jurnalist este alta. Mai ales jurnaliștii din țările cu presă liberă ar trebui să fie un exemplu pentru colegii din alte state, relatează Deutsche Welle . 95 la sută dintre şoferii implicaţi în accidente uşoare habar nu au că pot primi bani pentru închirierea unei maşini, atât timp cât a lor stă în reparaţie! Autoturismul la schimb poate fi închiriat direct de la service sau printr-o firmă rent-a-car. Decontarea trebuie făcută însă de către asiguratorul RCA - pe a cărui poliţă va fi reparată maşina lovită. Legea e clară în acest sens. Societăţile de asigurări recurg la tot felul de tertipuri ca să ascundă acest drept, conform stirileprotv.ro Regulile sunt clare. Fiecare partid are dreptul la un afiş. Dar, ca de obicei, regulile au fost făcute să fie încălcate. Pe panourile din centru regula de aur e respectată de toată lumea. Niciun partid nu a pus mai multe afişe. Ceva mai departe, în cartierele de locuinţe, regula e încălcată flagrant. PSD are câte trei afişe pe fiecare parte a panoului. ALDE, la fel. UNPR, câte două. Bătălia e mare pe panourile din cartiere: Sub un afiş cu USR, puţin desprins, e unul al ALDE. Alianţa mai are însă pe acelaşi panou, încă două reclame, potrivit digi24.ro A fost zarvă mare în comuna Nucet, vineri. Tanti Lina aplaudă, chiar dacă nu înțelege exact ce spune premierul. “Mi-e drag de «palmanetarii» ăștia de aici. Înțeleg că spune că e alături de oameni, dar nu e. Niciodată! Merită să fie aplaudați? «Palmanetarii» ăștia mănâncă, bea, bani mulți, noi ce să avem?”, scrie libertatea.ro Vehiculele și motocicletele pe benzină și motorină vor fi interzise în capitala Olandei, Amsterdam, începând cu 2030, în încercarea de a purifica aerul orașului, a declarat consiliul capitalei olandeze. „Poluarea este, adesea, un ucigaș tăcut și totodată unul dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății locuitorilor orașului Amsterdam”, a declarat consilierul de trafic al orașului, Sharon Dijksma, conform capital.ro A găsit în itinerariu monumente despre care spune că trebuie de urgență restaurate, ceea ce l-a lăsat cu impresia că în România administrația nu este la fel de dinamică și nu încurajează la fel de puternic nu doar restaurările ci și formarea arhitecților. În Franța, spune arhitectul, există acces la o formare profesională excepțională, nu doar pe conservarea patrimoniului, ci și pe arhitectura urbană, oferind ca exemplu școlile Chaillot sau Orleans, ceea ce lipsește în România. În schimb, a remarcat inițiative de reabilitare importante aflate în derulare și faptul că există fondurile europene la dispoziția celor care vor să facă restaurări, relatează actualdecluj.ro