Subiectele zilei: Sfânta treime electorală: bâlciul, tăierea de panglică și slujba bisericească; ​Doi dintr-o lovitură, la pont. Cei doi şefi din Poliţia Română prinşi în aceeaşi seară băuţi la volan ar fi fost turnați la Rutieră

„Pot prezuma că toată acţiunea a venit în urma unui telefon dat de o persoană care i-a văzut că sunt la petrecere cu maşinile de serviciu şi fără şoferi, dar asta nu este o scuză. Ba din contră”, spune sindicalistul Dumitru Coarnă. Ionuţ Cristian Stan avea o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool pur în aerul respirat, iar Drumariu 0,43 mg/l alcool pur în aerul respirat. Din această cauză comisarul a rămas fără permis şi s-a ales cu un dosar penal, scrie adevarul.ro E un loc pe care îl parcurgi în câteva minute de la un capăt la altul, o așezare mai degrabă rurală care s-a dat peste cap pentru cea mai importantă zi din istoria comunității. Biserica e galbenă în față, proaspăt renovată. 80% din clădire a rămas însă cu culoarea veche, un roz spălăcit. Poliția nu vrea să dea detalii despre program, „e secret, din motive de securitate”, însă pe internet abundă orele. Mai mult, s-a vorbit și despre bruiatul semnalului de la telefoane, conform Libertatea Luisa Bărboiu, primarul din Nucet, a îndemnat localnicii să voteze cu simț de răspundere pe 26 mai, iar mitropolitul Târgoviștei a predicat cu tâlc, amestecând pildele despre Hristos cu înfierarea neomarxiștilor „rezistenți”. Apoi a oferit și alternativa. „Uitați ce creștini avem aici”, a spus Nifon Mihăiță, arătând spre Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici și ceilalți lideri PSD prezenți în biserică, notează recorder.ro Bernie Gravett, intendent-șef (r) Metropolitan Police Londra: “Traficul de persoane este o afacere, este un mod de a face bani la scară mare. În cazul traficului de copii pe care îi pui să comită infracțiuni, copiii nu păstrează nimic, gangsterii iau toți banii. Și cu cât au mai mulți copii, cu atât fac mai mulți bani. Estimarea mea este că, în perioada 2009-2010, această bandă controla probabil 3.000 de copii în UK, dar de asemenea știu și am dovezi că aveau copii în Spania, Italia și chiar în nordul Norvegiei”, potrivit stirileprotv.ro Marțea trecută, peste 3.000 de hectare de vie au fost lovite de grindină. Iar una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole din România, cea de la Dealu Mare, a pierdut producția de struguri până la 100% în 2019. Mulți producători de vinuri, Budureasca, Tohani, SERVE, Basilescu, Lacerta, Licorna, vor avea probleme, scrie Libertatea "Vă asigur că cei care nu vor face campanie și care vor face pluta pe spate vor avea de suferit direct, lideri. Dacă eu alerg de dimineața de la 7 până noaptea la 1 și nu am stat de șapte săptămâni de când am intrat în partidul ăsta, vă dați seama că indiferent de rezultat, și dacă vom avea 32% și 29, 27, 25% - e un rezultat mult mai bun decât ar spera ăștia care fac așa - vă spun direct, cei care fac asta și își închipuie că pe mici răfuieli cu lideri de filială, cu liderul partidului, cu secretarul general, cu mine sau cu alții pot să scape nepedepsiți”, a spus Rareș Bogdan potrivit podul.ro Pintea spune că în secția de ortopedie „imaginea pe care pacienții o vad când intră în acest spital este dezolantă, lipsa de organizare și mizeria din curtea spitalului nu e o carte de vizita demna să dea încredere celor care vin aici pentru a-și rezolva o problemă medicală”, conform actualdecluj.ro