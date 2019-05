Subiectele zilei: Mizele summit-ului UE de joi, 9 mai, de la Sibiu; Abuzul și autobuzul: cum îi ia PSD cu arcanul pe medici de la căpătâiul bolnavilor ca să-l aplaude pe 9 mai pe Liviu Dragnea; Doi PSD-işti pe metru pătrat? Calculele “invaziei” pregătite de Dragnea

Modificarea pragului de prezență prin ordonanță de urgență după anunțarea referendumului este, din punct de vedere juridic, o barbarie. Una care nici nu cred că are puterea să schimbe rezultatul în favoarea PSD (căci da, acest referendum este despre PSD și, mai exact, despre modul în care acest partid tot încearcă de cinci ani să schimbe țara noastră într-una de hoți). Dar hai să trecem azi peste aspectele juridice, să trecem peste faptul că avem decizii ale CCR care spun că orice modificare a legislației electorale făcute în timpul procesului electoral nu se aplică decât următorului scrutin, hai să ne concentrăm pe efectele psihologice ale intenției guvernului Dăncilă de a mări numărul cetățenilor scriptici din România, ca să nu treacă referendumul pe Justiție, scrie Moise Guran pe blogul său. Fără a pomeni președinția românească a UE sau PSD-ul, Juncker a spus că a ales Sibiu-Hermanstadt „din rațiuni luxemburgheze”. Am ales Sibiu, a spus el, „ca să pun capăt propagandei germane”, care spune că niște coloni saxoni germani ar fi colonizat Ardealul. În realitate, a spus Juncker, atunci când el se întâlnește cu Klaus Iohannis, cel doi vorbesc în luxemburgheză veche. „Mai e oare un loc în Europa unde mă pot înțelege cu cineva în luxemburgheză?”, a întrebat retoric Juncker, scrie Radio Europa Libera. În loc să se pună accent pe Brexit, care a fost deja amânat, summit-ul va fi marcat de o dezbatere despre ambiția UE de a lupta împotriva schimbărilor climatice, scrie Forbes. Un medic revoltat de la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, județul Neamț, a scris luni un mesaj adresat jurnaliștilor de la republica.ro, în care reclama că managerul spitalului va trimite 40 de oameni joi la mitingul PSD, într-o zi normală de lucru, în care tot personalul medical ar trebui să se ocupe de pacienți. Anton Maria, managerul spitalului, confirmă că a primit o „rugăminte” de la primarul comunei Alexandru cel Bun de a furniza manifestanți la mitingul PSD. Întrebată cum le permite angajaților să-i părăsească pe bolnavi „într-o zi de lucru”, doamna Anton Maria dă din colț în colț, potrivit Republica. Social-democraţii mizează pe 40.000 de oameni la mitingul din Piaţa Unirii. Ziarul de Iaşi a calculat suprafaţa disponibilă într-o zonă extinsă până la parcarea de la Victoria şi str. 14 Decembrie: 20.000 mp. Oraşul va fi sub „asediu” mâine: social-democraţii au intrat pe ultima sută de metri în organizarea mitingului electoral. Ordinul de mobilizare s-a dat în toate filialele din nord-estul ţării. Între timp, la Vaslui, PSD s-a făcut de râs: un miting al organizaţiei locale a atras doar câteva zeci de simpatizanţi.Pozitionarea clara a lui Dragnea contra institutiilor europene, pe de o parte, si neputinta aceluiasi Dragnea de a "livra" o ordonanta de imunitate in fata legii au dus la o scadere constanta a PSD in optiunile de vot. Cat de ireversibila este insa aceasta cadere si la cine trec procentele pierdute in numele lui Dragnea? PSD a fost abandonat in ultimele doua luni pe doua paliere, din ratiuni diametral opuse: A pierdut atat din electoratul generic numit de stanga, cel care nu are simpatii prea mari pentru personaje ca Eugen Nicolicea, Olguta Vasilescu, Codrin Stefanescu si nici pentru Viorica Dancila, dar care se regaseste sau macar pretinde ca se regaseste in viziunile stangii, scrie Deutsche Welle.



Dacă aruncăm un ochi asupra crimelor din închisorile comuniste suntem obligați să înțeleagem ceea ce s-a întâmplat la Pitești. Nicăieri în Europa nu a mai fost implementat cu succes un astfel de experiment. Un experiment bazat pe tortură permanentă care avea ca scop dezumanizarea totală a individului și distrugerea completă a personalității acestuia. Rândurile care vor urma pot fi catalogate macabre, pot fi etichetate de o violență dusă la extrem, de sadism sau grave tulburări psihice. Însă ele sunt reale iar sute de nevinovați le-au căzut victimă. Pentru ceea ce va urma cuvintele au fost cu greu alese. Au refuzat îngrozite să transcrie. Cuvintele s-au înclinat în fața victimelor macabrului experiment, scrieInvestiţia de peste 100.000 de euro a fost dată în folosinţă, la finalul săptămânii trecute, în localitatea clujeană Huedin, cu ocazia Târgului „Produs de Cluj”, eveniment la care a „descins” un grup de politicieni liberali în frunte cu preşedintele PNL Cluj, Daniel Buda. Grupul sanitar, aflat în centrul oraşului, a fost amenajat la subsol şi are o suprafaţă desfăşurată de 153 de metri pătraţi. În afară de faptul că este mare – fapt ce poate justifica o parte din preţul mare - WC-ul public are dotări de bază: bazinele de apă ale WC-urilor sunt din plastic, sistemul de tragere a apei este manual, nu sunt uscătoare automate, utilizatorii vor trebui să folosească hârtie pentru a se şterge pe mâini, potrivit Adevarul.