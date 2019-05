Subiectele zilei: Sibiul, fortăreaţă pentru liderii europeni: lunetişti pe traseu, canale şi coşuri de gunoi sigilate; Toate momentele când Uniunea Europeană te-a salvat de politicienii din România

Poliţia Română a detaşat la Sibiu peste 800 de poliţişti care îi vor ajuta pe cei din judeţ să asigure ordinea publică pe perioada evenimentului la care participă 27 de lideri europeni. Printre aceştia se află preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron şi cancelarul Germaniei, Angela Merkel. În primul rând, forţele de securitate au verificat, la pas, cu atenţie, traseul de la Aeroportul Internaţional Sibiu până în Piaţa Unirii pe care se vor deplasa coloanele oficiale ale liderilor europeni, conform adevarul.ro Ce greu facem faţă, ca specie, adevărurilor incomode. Ce uşor ne minţim şi ne pliem gogoşilor altora. Cărora le e cu atât mai lesne să mintă cu cât au contribuit mai activ şi plin de zel la o realitate greu de suportat.Mare tam-tam se face şi pe marginea valorilor europene, care includ respectul faţă de demnitatea omului, faţă de libertate, democraţie, principiile statului de drept. Vai, ce frumos! Dar cum se respectă oare democraţia într-o Uniune Europeană condusă pe moment de un stat ca România, care şi-a pus pe butuci statul de drept cu o insolenţă fără precedent în lumea civilizată, fară ca, dincolo de vagi mârâieli critice, responsabilii de la Bruxelles s-o poată readuce la rezon, scrie Deutsche Welle Se va discuta despre toată Europa. Despre cum va fi noua Europă, cum vor fi toate țările așezate la un loc”, spune o doamnă mai în vărstă care, dealtfel, nici nu e deranjată de sutele de forțe de ordine ori de traficul restricționat. „E bine pentru oraș”, spune femeia zâmbind. Un bărbat care se întoarce de la cumpături nu e de aceeași părere. E vizibil deranjat de cum arată orașul în aceste zile, înjură scurt și comentează doar: „Niște amețiți, nu mă interesează”, relatează libertatea.ro În calea refugiaţilor spre Europa de Vest au apărut garduri de sârmă ghimpată, frontiere apărate cu gaze lacrimogene, dar şi lideri care le-au întins o mână. La patru ani de la acel moment, Uniunea Europeană nu are o soluţie pe deplin acceptată de statele membre în privinţa imigranţilor. Alungaţi de războaie şi sărăcie, oamenii au luat cu asalt ceea ce în câteva săptămâni avea să fie numită "ruta balcanică", un traseu ce trecea prin Grecia - Macedonia - Serbia - Ungaria şi se continua spre Vest cu Austria - Germania şi de acolo către alte state din vestul Europei, scrie digi24.ro Victor Ponta, Pro România: Am fost cel mai fericit când în 2015, ca șef al Guvernului PSD, să nu se creadă că am uitat acest lucru, am semnat pentru cele trei spitale regionale: Iași, Craiova și Cluj. Am crezut că în 2016 se fac studiile de fezabilitate, în 2017 se apucă de construcție și în 2020 se mută pacienții, medicii, tot. Azi suntem în 2019 și nu s-a pus nici prima cărămidă. Nu e vina europenilor. Stau cu banii la Bruxelles, vreți să-i luați? Nu vrem să-i luăm, scrie libertatea.ro 8 țări europene vor ca până în 2050 emisiile de gaze cu efect de seră să ajungă la zero. Pentru că se topesc mii și mii de tone de gheață din calotele polare și dispar sute de specii de animale și plante. Franța se declară îngrijorată în legătură cu starea statului de drept în România. Cui nu-i convine, n-are decât să plece din țară unde-o vedea cu ochii. Înainte de a fi român, ești european. Înainte de a fi european, ești o ființă umană. Înainte de toate, aparții planetei Pământ. Toți oamenii de pe Terra, împachetați unul lipit de altul, ocupă mai puțin decât 1 (un) kilometru cub de materie vie, potrivit republica.ro Negocierile oficiale pentru intrarea României în UE au început în 2000, în același timp cu guvernarea lui Adrian Năstase. Dacă nu știi cum era pe vremea aia, imaginează-ți tot un fel de Dragnea, parvenit, însă cu pretenții de intelectual. Năstase cam controla tot ce se întâmplă în România – inclusiv cine urma să meargă la închisoare și cine să scape. Acceptarea României în UE, la pachet cu Bulgaria, a fost mai degrabă o decizie politică, decât meritată. Lucrul aceasta a devenit evident prin adoptarea, în decembrie 2006, a Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), scrie Vice "Summitul de la Sibiu din 9 mai, ziua Declarației lui Schuman, reprezintă o ocazie unică pentru liderii UE de a trimite cetățenilor europeni un semnal îndrăzneț de reînnoire. Nu putem menține practicile actuale, când planeta noastră e sub o amenințare istorică, unii copii trăiesc în sărăcie, în timp ce marile companii plătesc taxe aproape de zero”, a declarat miercuri liderul Grupului S&D din Parlamentul European, Udo Bullmann, scrie euractiv.ro Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Brașov, sub coordonarea procurorilor DIICOT Brașov au destructurat un grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri de risc și de mare risc. Un număr de 12 persoane sunt cercetate în dosar. Dosarul a fost deschis în octombrie dar probarea activității infracționale a început în 9 aprilie, când a fost organizat un flagant, în Brașov, în urma căruia a fost prins un tânăr, de 17 ani, în timp ce vindea cannabis, cu 50 de lei pe gram. Au mai fost depistați alți doi tineri, de 17 și 18 ani, care aveau asupra lor diverse cantități de cannabis, scrie actualdecluj.ro Dacă tornada e o pizza, astea sunt ingredientele pentru orice blat: instabilitate atmosferică, umezeală, urcarea particulelor de praf din aer și schimbarea direcției vântului. Săptămâna trecută, la Călărași, vântul bătea dinspre Marea Neagra spre București, iar la altitudine bătea spre est. În astfel de condiții se formează supercelula. Ea este relativ ușor de prognozat, avem modele numerice, știm cu câteva zile înainte unde și când aceste ingrediente vor fi în același loc, a spus cercetătorul științific Bogdan Antonescu pentru Vice