Subiectele zilei: Imaginea celor două Românii de Ziua Europei; CTP: Dăncilă dă de înțeles că, dacă era ea la summit, dădea cu ei de pământ citind de pe hârtiuță

Ziua Europei, sărbătoarea anuală a păcii și unității, a fost celebrată în mod inedit în 2019 de două Românii: o Românie cu accente europene, la Sibiu și una îmbrăcată-n roșu, la Iași.Avem motive să iubim zilele de 8 şi 9 mai şi să ne bucurăm de variile lor semnificaţii. Acum aproape un veac şi jumătate românii îşi dobândeau, prin luptă, independenţa de imperiul otoman. Prindea puteri România modernă, care se născuse în sufletele paşoptiste şi avea să triumfe prin dor de libertate, unire, înţelegere interetnică şi antantă interconfesională, la 1 decembrie 1918, scrie Deutsche Welle La summit-ul șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană de la Sibiu principalul subiect al discuțiilor a fost viitorul Uniunii Europene, cu accent pe Agenda Strategică a Uniunii pentru perioada 2019-2024. Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă nu au fost acceptați de oficialii socialiștilor europeni (PES) la reuniunea organizată la Sibiu. Ei au anunțat în aprilie, într-un comunicat de presă , că au înghețat relațiile cu PSD din cauza atacurilor la statul de drept și independența justiției, scrie Republica . „Dăncilă dă de înțeles că dacă ar fi fost ea acolo, era altceva, dădea cu ei de pământ. Întrebarea e: cum dădea cu ei cu de pământ? Spunând: „He he” sau citind de pe hârtiuță „dau cu voi de pă-mânt”, a comentat ironic jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Catalogat drept o bijuterie arhitecturală Sibiul a primit o nouă față în lumina acestui eveniment grandios. Iar acest lucru nu a trecut neobservat. Musafirii de rang înalt s-au declarat impresionaţi de oameni şi de locuri. Le-au dat dreptate şi jurnaliştii străini veniţi în număr mare în “Capitala Europei, pentru o zi”. Președintele francez s-a oprit în zona în care se aflau jurnaliștii, pentru un dialog scurt, moment în care mulțimea aflată în zona respectivă scanda numele președintelui român: ”Iohannis! Iohannis! Iohannis!” Xavier Bettel s-a aplecat peste umărul președintelui francez și a început să scandeze “Macron! Macron! Macron!” într-o încercare aparentă de a antrena și mulțimea să strige la fel. Scena este una ieșită din comun, pentru că liderii europeni sunt mereu sobri și preocupați de problemele politice și economice ale Europei, glumele făcute între ei fiind, probabil, destul de rare și, cu siguranță, și mai rar surprinse de cameră. Cristian Tudor Popescu a vorbit despre valorile care țin împreună Uniunea Europeană, una dintre acestea fiind statul de drept. Unele autorități din România au fost criticate în ultima perioadă pentru că au luat măsuri care au dus la slăbirea statului de drept. Cum ieșim din problema asta? „Doar ieșind din UE! E singura modalitate în care se poate ieși din această problemă. Păi, ce ține la un loc UE? Valorile! ”, a spus jurnalistul.. „Moldova roșie” este azi doar un vis molatec al pesediștilor de altădată. Niciodată, în nicio campanie electorală, PSD nu a produs un eșec de public mai mare decât cel de joi de la Iași. Cei care sunt în stare să vadă asta așteaptă. Așteaptă să cadă Liviu Dragnea și, după aceea, Partidul să reia legătura cu propriul electorat. La Iași, a devenit mai evidentă ca nicicând ruptura dintre scenă și poporul PSD, scrie Republica. Dragnea a spus în discursul său de la iași că unii sunt pro-europeni „până la trădare”, fiind dispuși să le cedeze străinilor bogățiile României. „Dl. Dragnea ne-a prezentat la Iași noua echipă de asasini de la Athenee Palace: nimeni nu vede răul ăla, în schimb, Dragnea se luptă”, a spus Cristian Tudor Popescu În timp ce la Sibiu era liniște, la Iași ziua a fost însă destul de agitată. Un bărbat a venit decis la miting: “Am venit pentru ca să susţinem actualul guvern şi parlamentarii europarlamentari ai PSD-ului.” În paralel cu susţinătorii s-au adunat însă şi contestatarii. “Eu n-am nimic împotriva acestui miting, ci a manifestării pe care dl. Dragnea a venit să o facă la Iaşi. Este 9 mai, este ziua Independenţei, ziua Europei, nu consider că era momentul ca cei de la putere să mai aducă încă o dată o ofensă acestui oraş”, spune un tânăr, potrivit Știrile ProTv. Reporterii „Adevărul” au discutat cu câţiva simpatizanţi PSD pentru a afla de ce au venit la Iaşi pentru a participa la acest miting. „Am venit să susţinem PSD-ul. Punct. Cu ei vom muri, că aici, că la Bruxelles. Sunt comunist, în alt cuvânt, că aşa se spune, că e un urmaş al comunismului...Sunt pesedist, mi-o dat pâinică, am făcut o şcoală profesională cu PSD-ul, cu comuniştii şi îi respect până îmi iasă sufletul. Punct!”, a zis un simpatizant PSD.Un cetățean a postat pe un grup de Facebook dialogul tensionat dintre el și Aurica Cobuz, primarul PSD din comună Țibănești, județul Iași, ce pare a avea loc înaintea mitingului PSD de la Iași. "Scot pantoful și îți dau în cap! Mă, tu chiar vrei bătaie!" O jurnalistă a fost agresată de susținătorii PSD la mitingul din Iași. Roxana Costaș, de la TVR, a povestit că a fost lovită cu o pancartă în cap în timp ce filma. Ea a publicat imaginile pe pagina de Facebook.Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a postat joi seară, pe pagina de Facebook , mai multe fotografii făcute în Piața Unirii din Iași care ilustrează mizeria lăsată în urmă de participanții la mitingul PSD, organizat cu ocazia Zilei Europei. Chirica a declarat miercuri, referindu-se la mitingul social-democraţilor că PSD este ca ”un căţel în călduri” care vrea să-şi marcheze teritoriile pe care le-a pierdut. În timp ce liderii Europei s-au aflat la Sibiu, Partidul Social Democrat a organizat un miting la Iaşi.9 mai e ziua care ar putea ilustra cu prisosință dilemele geopolitice ale Republicii Moldova alimentate cu pricepere de politicieni din diferite tabere. Partidele de stânga şi pro-ruse, între ele PSRM, PCRM şi Partidul Şor au pedalat pe tradiționalul spirit militarist, practicat din belșug în Federația Rusă. Partidul Şor şi PSRM au organizat separat marşuri ale Victoriei şi concerte cu interpreţi ruşi. Discursurile liderilor acestor formaţiuni au fost aproape identice, ei folosind neabătut termenul „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, potrivit Radio Europa Libera. O sală întreagă și-a ținut răsuflarea când o tânără, salvată de sub un morman de trupuri arse, a povestit şi a plâns. ”Atunci a venit cineva şi m-a luat de mână....”. Când a ars clubul Colectiv, Maria B. avea 17 ani şi era elevă la liceu. A mers la concertul celor de la „Goodbye to Gravity” pentru că era vineri seara şi-o toamnă blândă în final de octombrie. Cum să stai în casă, la 17 ani? La 22:30 îi promisese mamei, cu care ţinea legătura prin telefon, că pleacă spre casă. Trebuia să prindă metroul. Dar a mai zăbovit puţin. Iar la ora 22:32 a izbucnit incendiul în urma căruia au pierit 64 de oameni, scrie Libertatea.