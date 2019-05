​Subiectele zilei: Mesajul răvăşitor al unui ieşean care a participat la mitingul anti-PSD: „N-am văzut în viaţa mea atâta sărăcie adunată la un loc“; Firea nu a plătit încă subvenţia la căldură pentru luna ianuarie, deşi termenul a trecut

Spitalul din care ies şobolanii ca în filmele de groază. Imagini surprinse de pacienţi. În curtea spitalului din Calafat rozătoarele se plimbă nestingherite. Și-au făcut adăpost în crăpăturile din zidurile spitalului, de unde ies în căutare de hrană. Conducerea spitalului se apără și spune că deratizarea se face ca la carte. Adaugă și că acel corp de clădire care se vede în înregistrarea video va fi reabilitat în curând, astfel că problemele se vor rezolva, conform . În curtea spitalului din Calafat rozătoarele se plimbă nestingherite. Și-au făcut adăpost în crăpăturile din zidurile spitalului, de unde ies în căutare de hrană. Conducerea spitalului se apără și spune că deratizarea se face ca la carte. Adaugă și că acel corp de clădire care se vede în înregistrarea video va fi reabilitat în curând, astfel că problemele se vor rezolva, conform digi24.ro

În iunie, Bucureştiul poate rămâne fără apă caldă. Primăria trebuia să plătească circa 120 de milioane de lei, bani care urmau să ajungă în conturile Electrocentrale Bucureşti. (Elcen), şi din care cea din urmă trebuie să plătească, la rândul ei, gazele pe care le-a consumat de la Romgaz. Cum primăria nu a plătit în termen de 90 de zile subvenţia, se pune întrebarea: are cu ce să plătească Elcen gazele? potrivit economica.net UDMR se promovează pe site-urile de presă în limba maghiară din România printr-un banner cu un mesaj controversat, tradus astfel în limba română: ”Câștigă unitatea maghiarilor sau naționalismul românilor?” Între UDMR și guvern au apărut tensiuni în ultimele săptămâni din cauza încercării administrației locale de a modifica cimitirul militar din Valea Uzului, cel mai mare memorial din Harghita dedicat Primului Război Mondial, scrie g4media.ro . „Ştim cu toţii că în satul românesc se trăieşte că în Evul Mediu, probabil fiecare dintre noi are câte o rudă la ţară, dar când vezi 20.000 de oameni amărâţi, abia atunci realizezi grozăvia, mizeria în care este ţinută toată această suflare de oameni. Pur şi simplu îţi vine să plângi. Mulţi dintre oamenii pe care i-am întâlnit nici nu ştiau de ce au venit la Iaşi, unii dintre ei nu mai ieşiseră din satul lor de ani de zile. Pentru mulţi excursia la Iaşi e ceea ce pentru noi, cealaltă Românie, e un city-break la Paris sau Viena”, relatează adevarul.ro Pe scurt, dacă România este ”o colonie”, cum susţine oştirea de propagandişti ai Rusiei şi ai lui Dragnea, atunci ocupantul ţării e chiar PSD, care o închină obiectivelor personale ale liderului său, intereselor baronilor roşii, precum şi ale unor despoţi străini de neam din răsărit. Iar ocupaţia e simbolizată de năvala nemaivăzută a trupelor de jandarmi în capitala Moldovei şi de gunoaiele dezgustătore, de mizeria fizică şi morală aşternută, la Iaşi, de învrăjbitorul miting pesedist, scrie Deutsche Welle La Palatul Elisabeta a avut loc deja tradiționala "Garden Party", recepția care încheie manifestările dedicate Zilei Regalității. Principesa Margareta, custodele coroanei regale și alți membri ai Casei Regale au ieșit pe balcon și au salutat sutele de oameni veniți la eveniment.Data de 10 Mai a fost Ziua Națională a României timp de 81 de ani, până în 1947, când regimul comunist a interzis sărbătorirea acestei zile, potrivit Libertatea. Laura Sgaverdea, mangerul canalului public Radio Reșița, a apelat la compania de IT a fratelui ei, Bogdan Epure, ca să își asigure un premiu la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială 2015. Răspunsul Laurei Sgaverdea: „Fratele meu a făcut site-ul și pagina de Facebook. Nu e normal să-ți rogi colegii să te voteze? E ilegal sau imoral? M-au votat doar o singură dată”, scrie tolo.ro Acesta este momentul decisiv, singurul cu adevărat important şi cu valoare politică activă. Şi, pentru asta, toată lumea este deja retrasă în aliniamentele de luptă, pregătindu-se pentru negocieri care, în unele momente, pentru anume funcţii, ar putea să fie extrem de dure, fiecare dintre tabere demarând pregătirile multiplex obişnuite la Bruxelles adică echipă de negociere politică între grupurile politice aliate, scrie adevarul.ro Organizează un miting, dar se tem inclusiv de propriii simpatizanți. Ieri, la Iași, am văzut două lumi paralele. Două state paralele, ar spune domnul Dragnea. Primarul municipiului Iași spune că nu a trecut neobservat numărul excesiv de mare de jandarmi. „Este pentru prima dată în istoria acestei țări de după 89 când un miting electoral se desfășoară cu jandarmi, cu forța”, relatează republica.ro