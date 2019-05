Subiectele zilei: Mitingul PSD de la Iași: Ne urâm și asta e tot ce mai contează; Prețul chermezei lui Liviu Dragnea la Iaşi şi cum să scapi de controale; Vrăjitoarele anticorupție. Ce le pregătesc politicienilor care nu se țin de cuvânt

Liviu Dragnea, omul care a regizat această confruntare, a venit cu 20.000 de oameni aduși din satele și comunele Moldovei să cucerească orașul unde fusese huiduit cu câteva săptămâni înainte. Iașiul a venit cu șoferii din trafic, cu trecătorii de pe stradă, cu oamenii de la balcoane și cu miile de protestatari care au înconjurat piața apărată cu garduri și jandarmi. A rezultat un haos general, în care sârbele și cântecele patriotice din vremea Cenaclului Flacăra („Prin sabie și cruce vom fi iarăși ce am fost…”) s-au amestecat cu vuvuzelele și urletele contramanifestanților, scrie Recoerder. Aproape 2 milioane lei ar trebui să fie nota de plată a PSD pentru organizarea mitingului de partid de joi, 9 mai. „ Ziarul de Iaşi ” a estimat cheltuielile în funcţie de preţurile pieţei, dar şi potrivit unor surse din partid. Cei mai mulţi bani, teoretic, ar trebuie să meargă la firmele de transport, care au pus la bătaie peste 300 de autocare. Patronul unei astfel de firme ne-a povestit însă, sub protecţia anonimatului, că multe dintre contractele cu firmele de transport nu se mai onorează, de fapt. Patronii din breaslă care refuză “plătesc”, moneda fiind cea a controalelor inopinate venite de la instituţii apropiate partidului.Metode mai puţin convenţionale de luptă împotriva corupţiei din România au atras atenţia presei internaţionale. Euronews a stat de vorbă cu vrăjitoarele care au blestemat politicienii corupţi. Mihaela Mincă, vrăjitoare: Avem o apă puternică pentru 25 mai. Fiicele mele o vor arunca pe Guvernul României. Această apă descântată va lumina mintea politicienilor pentru a lua decizii bune pentru români. Şi un ritual de magie neagră pentru politicienii care nu se ţin de cuvânt. Cei care au de gând să facă rău românilor: să se ducă la puşcărie sau să aibă probleme de sănătate. Magia neagră îi va afecta pe cei care nu vor să facă bine pentru poporul român, scrie Digi24. Preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România începând din 1990 şi până la moartea sa, Gheorghiu a influenţat enorm evoluţia celei de-a şaptea arte în ţara noastră, prin funcţiile pe care vremelnic le-a ocupat, de preşedinte al Consiliului Cinematografie şi vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, dar mai ales prin influenţa exercitată în permanenţă în rândul cineaştilor. De-a lungul timpului a scris scenariile a nouă filme de lungmetraj: „Porto-Franco“ (1961, regia Paul Călinescu), „Tudor“ (1963, regia Lucian Bratu), „Zodia Fecioarei“ (1967, regia Manole Marcus), „Pădurea pierdută“ (1972, regia Andrei Blaier), „Cantemir“ (1975, regia Gheorghe Vitanidis), „Muşchetarul român“ (1975, regia Gheorghe Vitanidis), „Hyperion“ (1975, regia Mircea Veroiu), „Tănase Scatiu“ (1976, regia Dan Piţa) şi „Burebista“, scrie Adevarul. Brexit-Party, noua formațiune politică a anti-europeanului Nigel Farage, poate spera la un succes răsunător la alegerile britanice pentru Parlamentul European. Într-un sondaj publicat de cotidianul ”The Observer”, partidul este cotat cu 34% din voturi. Partidul laburist ajunge la 21%, iar conservatorii premierului Theresa May ocupă locul patru, cu 11%, în urma liberal-democraților pro-europeni cu 12%. În decurs de doar două săptămâni, Brexit-Party și-a dublat avansul față de laburiștii lui Jeremy Corbyn, care au pierdut șapte puncte procentuale. Liberal-democrații, care se pronunță împotriva ieșirii Regatului Unit din UE, au crescut față de ultimul sondaj cu cinci puncte procentuale, scrie Deutsche Welle. La peste zece ani de la primele intenţii de a construi un drum de mare viteză care să lege Craiova de Capitală prin Piteşti, doar jumătate din drumul expres Craiova-Piteşti este licitat, iar pe cele două tronsoane pe care s-a stabilit constructorul a fost modificat traseul de două ori. Prima dată s-a modificat în zona Slatina, pentru că acolo exista o fabrică de fibră optică, construită după realizarea studiului de fezabilitate ce datează din 2007. Recent, s-a constatat că la Gherceşti trebuie deviat din nou traseul drumului expres, din cauză că acesta ar fi trecut fix peste un câmp de sonde de gaze naturale. CNAIR a aprobat devierea traseului în altă zonă, numai că este nevoie de obţinerea unui nou acord de mediu şi de o nouă hotărâre de guvern privind exproprierile, potrivit Actual de Cluj.



După ce joi a fost huiduită la Cluj, Viorica Dăncilă a avut parte de același tratament și din partea arădenilor. Premierul s-a oprit la Primăria Lipova, unde printre cei circa 100 de simpatizanți PSD s-au strecurat zeci de liceeni care au purtat pancarte anti-PSD. Pentru îndrăzneala de a protesta, liceeni au fost ameninţaţi că vor fi lăsaţi corigenţi. Directorul liceului: Trei corigenţe, da? Deci nu este corect ceea ce faceţi! Jandarm: Vă rog să purtaţi această discuţie în cadru şcolar, nu în stradă aici, scrie Digi24.



Perspectiva care se desenează acum, de un absurd total, unicat în istoria jocurilor europene, este ca toate marile familii politice, cele tradiţionale plus euroscepticii, să declare partidele coaliţiei politice aflate la guvernare ca nefrecventabile, ceea ce, deja, nici măcar nu se mai sfiesc s-o facă, deschis şi ca semnal imposibil de ignorat de toţi partenerii internaţionali. Afectând astfel, grav, prestigiul şi credibilitatea ţării noastre. Şi nu cred că sunt foarte departe de a formula o predicţie corectă despre cum va arăta reprezentarea noastră în Europa deoarece îmi pare limpede că, aşa cum stau acum lucrurile, împărţită între grupări care se detestă, echipa de europarlamentari români va continua să producă deliciul asistenţelor de la Bruxelles, potrivit Adevarul.