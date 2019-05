Subiectele zilei: Cum a ajuns PSD să-şi anuleze marele miting din Capitală. Motivul principal: mârâiala baronilor; Casele de pariuri surprind: poți să-ți dublezi miza dacă social-democrații iau locul 1 la alegerile europarlamentare. Ce partid e favorit

Miza social-democraţilor este să arate că pot scoate mai mulţi oameni în stradă ca PNL, partid care va ieşi sâmbătă, 18 mai, în Piaţa Victoriei. Mai rămâne în picioare doar mitingul PSD de la Târgovişte, unde vor participa peste 30.000 de oameni. Liviu Dragnea plănuia să aducă peste 100.000 de oameni în Bucureşti miercurea viitoare, penru un exerciţiu de imagine şi de forţă înaintea alagerilor europarlamentare. Însă mai mulţi lideri din Moldova şi Transilvania s-au plâns că nu pot mobiliza mii de oameni la mijlocul săptămânii pentru un drum în Capitală, scrie Adevărul Nu vrei să votezi? Fiindcă ţi-e frică de Dragnea? Pentru că Europa e prea departe şi nu te interesează alegerile europene? Pentru că ai impresia că n-ai avea cu cine? Fă-te mai bun. Sunt sigur că te vei face. Iată de ce: Pentru că fură toţi, dar ţie nu ţi-au dat? Pentru că fură toţi şi ţi-au mai dat şi ţie, iar acum nu vrei să-i superi? Pentru că te temi să nu-ţi ia şi puţinul pe care l-ai agonisit? Pentru că eşti pe punctul de a pleca?E dreptul tău să nu votezi. La urma urmei poate chiar nu ştii pe cine să mai crezi, notează Deutsche Welle Favoritul bookmakerilor este, surprinzător, PNL. Partidul a cărui listă este deschisă de Rareș Bogdan are o șansă de 1.65. Pentru cine nu se pricepe la pariuri, la 100 de lei pariați câștigi 165 de lei. Adică un profit de 65 de lei, mai mic decât suma riscată.Partidul de la guvernare are 2.10. La 100 de lei pariați, 210 câștigați. E o cotă foarte mare, mai ales că, în multe sondaje de opinie, PNL și PSD sunt mult mai apropiate, scrie libertatea.ro La plebiscitul din 1866, poporul român a fost întrebat dacă îl vrea ca domnitor al României pe neamțul Carol de Hohenzollern. Rezultatul a fost 685.869 voturi pentru, 12.837 abțineri și 224 voturi contra. Dar cine era atunci „poporul”? Putem spune, deci, că pe 26 mai este pentru prima dată în istorie când românii pot să decidă cu adevărat statutul lor pe continent. Numai că, în 1866 era vorba de intrarea României în Europa, acum votăm pentru sau contra ieșirii României din Europa. Abținere înseamnă pentru, notează republica.ro ”Marea majoritate nu au experiență europeană sau dacă au experiență nu s-au remarcat în mod special în timpul anilor petrecuți aici. Unii sunt la două, alții au chiar 3 mandate aici. Mă gândesc acum, plecând de la sondajele de opinie, cam la ce scoruri vor obține partidele și cred că aș putea spune că din cei 32 pe care îi bănuim, văd 4, maxim 6, care ar avea o experiență europeană semnificativă, care au negociat, care au influențat politici”, a spus Cristian Pârvulescu pentru stirileprotv.ro . Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc este aşteptat să inaugureze oficial deschiderea acestui şantier pe 20 de mai. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat pe 11 martie 2019 proiectul tehnic pentru construirea lotului Râşnov – Cristian/Braşov. Conform estimărilor din 2017, acest sector de autostradă ar trebui finalizat în 2019, însă noul termen menţionat pe site-ul CNAIR este aprilie 2020, scrie economica.net Angelique Kerber (3 WTA) – A atins sferturile, anul trecut, la Paris, iar acum French Open o prinde complet nepregătită. La Stuttgart a pierdut în turul II, iar la Madrid s-a retras înainte de această fază din cauza unei accidentări care apoi a forţat-o să renunţe la turneul de la Roma. *Elina Svitolina (6 WTA) – Are două meciuri şi două înfrângeri pe zgură în 2019! Iar asta fără să fi jucat cu nişte adversare de top. La Madrid a fost învinsă de Parmentier (65 WTA) în minimum de seturi, iar la Roma a luat primul set cu Azarenka (51 WTA), după care le-a pierdut pe următoarele două, notează adevarul.ro Din cauza numărului foarte mic de refugiați din România, angajații instituțiilor publice nu cunosc drepturile și obligațiile lor. Cumva, sunt români fără cetățenie. Refugiații îmbunătățesc economia țărilor-gazdă. Un libanez îmi spunea că, la prima discuție cu un bărbat român, acesta a ajuns imediat la concluzia că refugiații vin în Europa ca să fure joburi, să ia ajutoare din impozitele românilor și să stea acasă, în timp ce europenii muncesc din greu ca să-și permită traiul, scrie vice.com/ro