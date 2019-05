Subiectele zilei: De ce România nu are restaurante cu stele Michelin. „Nu aveţi o bucătărie evoluată”; Cuc: Magistrala 5 de metrou va fi finalizată în decembrie; Candidaţii de vârf la alegerile europarlamentare

După alegerile europarlamentare noul preşedinte al Comisiei Europene va fi ales de Parlamentul European şi de şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE. Aceştia din urmă trebuie să propună Parlamentului un candidat şi să "ţină seamă" apoi de rezultatul votului. Un politician al partidului regional bavarez CSU în fruntea Comisiei Europene? În urmă cu câţiva ani un asemenea scenariu părea de neînchipuit, fiindcă pe atunci unii politicieni creştin-sociali criticau vehement UE. Dar Weber, în vârstă de 46 de ani, a făcut până acum o impresionantă carieră în Parlamentul European şi se află din 2014 la conducerea celui mai mare grup parlamentar, Partidul Popular European (PPE), scrie Deutsche Welle România are toate ingredientele necesare pentru preparate demne de restaurante, cu una, două sau chiar 3 stele Michelin. Au demonstrat-o joi doi bucătari francezi de renume, la Salonul de Gastronomie din Capitală, folosind doar produse locale. „Voi nu aveţi o bucătărie evoluată. E o bucătărie rustică, specifică unei regiuni şi trebuie să evoluaţi. Şi al doilea motiv, e că nu sunteţi organizaţi şi nu participaţi la concursuri mari de bucătărie. Nu există recunoaşterea bucătăriei de aici”, spune Cristophe Geoffroy, chef pentru stirileprotv.ro Ce vor copiii să le aducă noul Parlament European: colegi noi pentru fratele Marius, jocuri, o minge de fotbal, un PC și ghete de fotbal, un sistem care să repare problemele cu poluarea, eliminarea gândului «ce mâncăm mâine», aducerea tuturor copiilor plecați în afara țării, scrie Euractiv.ro.



Fără a intra în chestiuni de legalitate în legătură cu astfel de servicii, gazetarul a povestit o situaţie pe care a constatat-o de fiecare dată când, de la Gara de Nord a vrut să ia taxiul spre casă: „Nu mă duc, pentru că e puţin. Sunt vreo 5 lei. Pentru 5 lei nu mă ia. Trebuie să îi faci consumaţie. Aşa că mă duc cu metroul”. Cristian Tudor Popescu a afirmat că de câte ori a mers cu Uber, au fost maşini curate si oameni politicoşi, care erau îmbrăcaţi corespunzător. „Nici gând să fumeze în maşină, nu trebuie să le dau niciun bacşiş şi nu mă.... la cap cu tot felul de întrebări”, potrivit digi24.ro Valoarea totală a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de reţea şi la 63 de staţii de metrou. "Magistrala 5 de metrou va fi finalizată în luna decembrie în cursul acestui an. Valoarea proiectelor lansate în ceea ce priveşte transportul cu metroul se ridică la 11,9 miliarde de lei, în perioada 2017 - 2019", a menţionat ministrul de resort. Răzvan Cuc a amintit, printre investiţii, achiziţia de trenuri noi sau sistemul de siguranţă şi automatizare a traficului, conform economica.net Peste trei sferturi dintre români (76,4%) cred că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 18,5% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcţie bună. 5,1% nu ştiu sau nu răspund.Pe de altă parte, peste jumătate dintre respondenţi (54,7%) sunt de părere că Europa se îndreaptă într-o direcţie bună, în timp ce 30,6% apreciază că Europa merge în direcţia greşită, scrie adevarul.ro „Este greu de explicat turiștilor onești de ce este posbil ca indivizi aflați sub influența alcoolului să conducă bărci puse la dispoziție, cu lejeritate, de proprietari inconștienți ai unor astfel de pensiuni. Nu putem spera decât că autoritățile abilitate își vor lua în serios atribuțiunile și că astfel de incidente vor dispărea, împreună cu toate activitățile care încă împiedică dezvoltarea unui turism responsabil în Delta Dunării” susţine Cătălin Ţibuleac, preşedintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării conform republica.ro