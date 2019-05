Subiectele zilei: Atac la PSD: Tăriceanu s-a plimbat cu Uber; Medici din Târgovişte, îndemnaţi să participe la mitingul PSD; Presa americană: Interzicerea avorturilor va transforma SUA în „România comunistă”

În pline tensiuni pe tema modificărilor făcute de Guvern în privința interzicerii mijloacelor de transport alternative, Călin Popescu a ținut să le arate partenerilor de guvernare de la PSD că folosește un autoturism Uber, în toiul campaniei electorale, în contextul în care subiectul transportului în regim ride-share are mare priză la publicul urban. Tăriceanu a fost filmat în timp ce ieşea din sediul ALDE, alături de șeful său de campanie, şi apoi a urcat într-un autoturism Uber, o Dacie Logan , cu care s-a deplasat într-o zonă centrală a oraşului, potrivit Digi24. Un sms în care apare o recomandare a managerului Spitalului din Târgovişte, Claudiu Dumitrescu, către cadrele medicale, de a participa la mitingul PSD de duminică, a ajuns în spaţiul public. Managerul spitalului spune că discuţia a fost una privată, nu în cadrul unei şedinţe, iar participarea la miting o vede ca pe un semn de recunoştinţă pentru creşterile salariale din ultima perioadă. „Lista cu persoanele se predă doamnei director de îngrijiri până mâine la ora 12.00. Cine poate şi … doreşte să participe, mă poate anunţa aici, în acest grup, sau prin ce modalitate doreşte, până vineri, 17 mai, ora 12.00, pentru a fi trecut pe listă”, potrivit sms-ului anonim obţinut de Libertatea.



Dacă românii au învăţat ceva din ultimii ani de pesedistă dezagregare a democraţiei româneşti, în care, sub varii pretexte, statul şi instituţiile lui s-au văzut puse în slujba apărării de puşcărie a unei clici restrânse de penali şi infractori, atunci electoratul va pedepsi sever cleptocraţia. Şi o va pedepsi aşa cum o doare mai rău: votând masiv partidele de opoziţie la scrutinul european şi optând, scârbit de politicianism greţos, pentru a răspunde de două ori da la referendumul pe justiţie. Pentru că va înţelege just dedesubturile minciunilor răspândite de propaganda pesedistă spre a-i masca dezastruosul bilanț dragniot. De pildă cea despre imaginare ”succese”, ca sporirile de salarii şi pensii, care, în realitate, sunt mâncate de amplificarea inflaţiei, scrie Deutsche Welle. Nu știu sigur, dar așa pare, serviciile de taximetrie pe aplicații se cam desființează de azi. Apucaseră să intre în doar patru mari orașe. Celelalte sunt pline de taximetriști fără autorizație care ar lucra probabil și ei într-o rețea de tip Uber, dacă ar avea această alternativă. Ciudat lucru, taximetriștii din marile orașe n-au văzut în Uber un loc de muncă alternativ, o concurență pentru patronii lor, desigur, dar un lucru bun pentru ei, pentru angajați. Dar, stați! nu e doar asta. În București STB suspendă sine die plata biletului prin SMS, iar ministerul de Finanțe revine la declarațiile scrise că nu se descurcă deloc cu alea on-line, scrie Moise Guran pe blog. Dar dacă vor avea succes în a revoca drepturile reproductive ale femeilor, atunci SUA va deveni rapid un alt fel de societate: una care va semăna cu România comunistă, scrie presa americană. Project-Syndicate, o platformă media de analize independente, amintește că, în cei 23 de ani , în țara noastră au fost făcute 7,3 milioane de avorturi în condiții improprii, iar cel puțin 15.000 de femei au murit ca urmare a complicațiilor sau a efectelor secundare netratate, potrivit Libertatea.



Andrei B., din Tecuci, a petrecut 122 de zile într-o închisoare din Graz (Austria), până când autorităţile austriece au stabilit că, de fapt, este complet nevinovat, potrivit site-ului www.vn.at. Avocatul austriac care îl apără pe bărbat, Klaus Ainedter, cere acum daune de 88.872 de euro pentru suferinţele şi umilinţa prin care a trecut clientul său. Andrei B. a fost arestat în casa părinţilor săi din România, în aprilie 2018, în baza unui mandat european de arestare emis de un procuror din Graz, scrie Adevarul. Spre deosebire de orice altă categorie care ar putea fi discriminată, femeile nu sunt o minoritate. Și, totuși, ori de câte ori se lansează o discuție despre nedreptățile la adresa lor, vasta majoritate a criticilor, femei inclusiv, abordează problema ca și cum ar fi. Din această perspectivă, Viorica Dăncilă a făcut un deserviciu major speciei, pentru că a compromis valoarea de simbol pe care o avea rolul său „legendar”, de a fi prima femeie premier din istoria României, cu atitudinea sa obedientă, lipsită de orice inițiativă individuală care să fi făcut vreodată demonstrația voinței proprii, scrie Republica.



Am văzut cum funcționează propaganda „în teren”. Cum mutilează mințile oamenilor. Am văzut cum arată sclavii îndrăgostiți de călăii lor. Am înțeles că percepția este mai importantă decât realitatea, că degeaba salvezi pe cineva de cancer dacă nu te lauzi cu asta – alții vor culege laurii de pe urma gestului tău, că este mult mai ușor să exploatezi oamenii dacă sunt îngroziţi, înfricoșați, dacă sunt confuzi și descurajați să se încreadă în propria lor judecată. Am rămas uluită de efectul manipulării oamenilor prin crearea artificială a sentimentului de ură, scrie Violeta Colesnic pentru Euractiv.