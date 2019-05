​Subiectele zilei: ​Romii, între memorie și vot conștient; Dragnea aude zornăitul banilor în buzunarele românilor; Cei mai eficienți „promoteri” ai Referendumului

Cei mai mulți nu știu că, acum 75 de ani, pe 16 mai 1944, în lagărul de exterminare de la Auschwitz a existat o revoltă a deținuților sinti și roma. Vreme de două luni, romii nu au mai fost uciși, în lagăr. 500.000 de romi au fost uciși în Germania nazistă iar 16 mai este ziua demnității romilor. Anul acesta, 16 mai a căzut în plină campanie pentru alegerile europarlamentare. A fost, comemorarea victimelor Holocaustului, o ocazie bună pentru platforma civică #aresel să le ceară comunităților rome din România să fie atente la cine vine să le cumpere cu promisiuni sau alte amăgeli trecătoare voturile. Lor sau liderilor de comunități, care, apoi, le dictează cum să voteze, scrie Deutsche Welle.



Liderul PSD aude ceea ce cetățenii nu aud. „Am auzit şi aţi auzit şi dumneavoastră în ultima perioadă pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească, a început să facă gălăgie. Credeţi că are Iohannis ceva de spus? Credeţi că are vreun proiect de ţară? Nu are, oameni buni. El şi ai lui fac gălăgie pentru a acoperi un sunet care începe să se audă din ce în ce mai tare - este sunetul creşterii economice, este sunetul scos de motoarele industriei şi agriculturii, este sunetul scos de creşterea pensiilor şi a salariilor, este zornăitul banilor în buzunarele românilor", scrie Euractiv.



Partidul ALDE nu există, există doar Tăriceanu, ca vas de expansiune pentru alambicul PSD. Când lumea dă în clocot atât de tare pe Dragnea că o ia borhotul pe țeavă, Tăriceanu are jobul de a culege și recupera voturile pesediștilor supărați pe Dragnea, ca să nu explodeze căzănelul. Problema cu acest electorat nu este așadar că-și schimbă opțiunea politică și că ar vota cu adversarii PSD, ci că are tendința să voteze (DA!) la Referendum, crezând astfel că îi fac un rău lui Dragnea, cu care, așa pesediști cum sunt ei, le e rușine. Așa se explică faptul că șeful ALDE a decis să iasă în față și să-și îndemne susținătorii la boicot, cu toate riscurile, scrie Moise Guran pe blog. Nikolai Spiridonov, comandantul Kremlinului din Moscova în perioada 1938-1953, era îngrijorat de securitatea Kremlinului chiar din primele zile ale războiului. Spiridonov a trimis un mesaj secret Comisarului Poporului pentru Afaceri Interne, Lavrenti Beria, iar acesta din urmă a ordonat iniţierea operaţiunii care avea drept scop mascarea imediată a Kremlinului. Misiunea nu era uşoară şi presupunea ascunderea a 28 de hectare de teritoriu, care includeau clădiri înalte, precum turnurile Kremlinului, şi turnul lui Ivan cel Mare. Pe 22 iulie, 1941, o bombă germană de 250 de kilograme a lovit Palatul Kremlinului, dar nu a explodat, potrivit Adevarul. Au mai rămas doar două săptămâni până la vizita istorică a Papei Francisc. Pentru că suveranul Pontif va ajunge și la Blaj, micul oraș freamătă. Agenții SPP au făcut repetiții cu traseul înaltului oaspete prin oraș, iar duminică a fost sfințită biserica în care Papa va sta de vorbă cu comunitatea de romi din zonă. Această biserică greco-catolică din Blaj a fost ridicată special pentru vizita suveranului Pontif într-un timp record: mai puţin de două luni. Banii, în jur de 500.000 lei, au fost obţinuţi de la autorităţile locale şi judeţene, biserica greco-catolică şi din donaţii, scrie Stirile ProTv. Un medic a povestit pe Facebook că, după 24 de ore de gardă la Unitatea de Primiri Urgențe din Titu, nu i-a fost permis de către agenții de poliție să meargă spre casă cu mașina personală. Poliţia Locală Târgovişte a anunțat că, duminică, între orele 10.00 – 16.00, vor fi închise circulaţiei auto 14 străzi din municipiu, în contextul mitingului electoral al PSD. Mesajul medicului a fost publicat de Vlad Voiculescu pe Facebook: "În această dimineață, PSD a închis Târgoviștea. Nu au mai putut intra alte mașini decât autocarele care transportă participanți la mitingul PSD", potrivit Recorder. Am asistat, în România, la astfel de accente populiste și naționaliste, pe parcursul precampaniei și campaniei pentru alegerile europarlamentare, dar și cu mult înainte, o dată cu câștigarea alegerilor din 2016 de către PSD. Am văzut cum Summit-ul UE de la Sibiu a fost anatemizat, pentru că președintele României și PNL ar fi pactizat cu ”stăpânii” de la Bruxelles; am văzut cum protestatari pașnici au fost umflați în dube la Târgoviște, pentru ca șeful PSD, Liviu Dragnea să nu fie deranjat la propriul miting, fiind considerați ”unelte plătite de puteri străine”, scrie Libertatea.



De când a dat concurs pe post și până astăzi a ținut să aducă în Sinaia orice model bun, preluat din Vestul Europei. Și cât timp orașul a atras finanțări europene, administrația a reușit să facă altceva cu fondurile proprii - au ridicat două grădinițe și o creșă, dar și un corp nou de clădire, lipit de vechiul sediu al primăriei. Un loc modern, unde serviciile oferite cetățenilor nu sunt cu nimic mai prejos decât într-o primărie din Elveția, Franța sau Germania. Iar dezvoltarea localității se face “aici și acum” așa cum sună logo-ul orașului, potrivit Stirile ProTv Din îndemnurile propagandistice la luptă, plus lista de nenoriciri ale celor apropiaţi, Ioana Maria Cantacuzino a înţeles că trebuie să-şi apere ţara contra invadatorilor sovietici şi a colaboraţioniştilor români. Prima ispravă a fost că a tras cu praştia în maşina premierului Petru Groza. Maşina era însă goală şi Ioana a fost doar fugărită de şofer. A doua iniţiativă i-a adus aproape patru ani de închisoare. A scris manifeste pe caietele de şcoală şi le-a răspândit prin cutiile poştale ale vecinilor, alături de câţiva colegi. În termenii de azi, cum ar veni a scris pe Facebook câteva vorbe contra felului în care este administrată țara, potrivit Digi24.