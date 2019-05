Subiectele zilei: Alegeri europene, cum arată sondajele cu 5 zile înainte de alegeri; Programul de neguvernare - Toate minciunile PSD pentru tineri; Ce trebuie să mai știți în afară de parola de la oraș: 5 noi reguli pentru accesul în localitatea de domiciliu

Promisiune din „Programul de Guvernare 2017 – 2020“: „Finanțarea activităților sportive: alocarea a 1% din PIB, cumulat în următorii 5 ani, pentru sportul de masă și pentru cel de performanță“. Realitate: Cum PIB-ul României este 1.000 de miliarde de lei, ar trebui ca anual, pentru sport, să se aloce 2 miliarde de lei. Bugetul întregului Minister al Tineretului și Sportului este, în 2019, de trei ori mai mic, cifrându-se la 650 de milioane de lei. Promisiune: „Dezvoltarea unei baze sportive minimale la nivelul fiecărei școli principale din comune“. Realitate: În acest moment, există numai 7 săli de sport în construcție în comunele și satele din România, potrivit informațiilor oferite de Compania Națională de Investiții, scrie Deutsche Welle. Alegeri europene, cum arată sondajele cu 5 zile înainte de alegeri. După alegerile din 26 mai, potrivit sondajelor doar 5 formațiuni politice din România vor accede în Parlamentul European. În frunte- PSD și PNL par la egalitate, ambele cotate la 26% din opțiunile electorale. Alianța 2020 are un scor previzionat de aproape 16%, ALDE și ProRomânia, puțin peste 9%, fiecare. După redistribuirea voturilor, PSD ar trimite la Bruxelles 9 oameni, PNL, 8, iar Alianța 2020, 7. În acest moment, UDMR și PMP sunt cotate sub pragul de 5%, restul formațiunilor înscrise în competiția europeană fiind cotate sub 1%, potrivit Curs de guvernare. Ca urmare a succesului fazei pilot de săptămâna această, când accesul în orașul Târgoviște s-a făcut disciplinat, pe baza de user și parolă, am plăcerea să vă anunț (pe surse) următoarele upgrades la dreptul de liberă circulație. Începând cu 27 mai, intrarea în localitățile de peste 10.000 de locuitori se va restricționa prin diferite niveluri de acces, după cum urmează: Power User: Acces pe toate străzile: necesită nivelul de Admin și se va elibera doar la prezentarea carnetului de membru PSD sau, după caz, PCR. Home user: Nivel Alegător Pârlit. Permite acces pe cel mai scurt traseu spre casă, cu derogare pentru drumul la supermarket, școală și spital. Se va elibera tuturor celor care nu pot dovedi o legătură de rudenie de până la gradul 3 cu primarul, consilierii locali sau liderii de partid din localitate, scrie Lucian Mîndruță într-un articol pamflet pe Digi24. Mulţi dintre cei prezenţi în Piaţa Victoriei cred că românii şi-au pierdut încrederea în sistemul de votare, iar asta explică participarea scăzută la scrutinele trecute. „Românii, în general, sunt foarte comozi şi, dacă nu li se dă ceva, nu prea ies. Or masa mare aşteaptă ceva” ne-a declarat un participant. Un alt spectator ne-a povestit conversaţia avută cu o cunoştinţă: „Am încercat să îl conving pe unul care tuna şi fulgera împotriva lui Dragnea. Şi când i-am zis dacă iese la vot a zis: «Nu ies la vot să-i trimit pe ăia la Bruxelles să câştige 10.000 de euro pe lună şi să nu facă nimic»”, scrie Adevarul. Cea mai mare amenințare pentru România în viitorul apropiat o reprezintă corupția, urmată de o nouă criză economică și de un război în zonă. De asemenea, peste 60 la sută dintre români cred că Rusia a fost și rămâne principala amenințare la adresa securității României, conform unui sondaj realizat de INSCOP. Întrebaţi care ar fi cea mai mare ameninţare pentru România în viitorul apropiat, 35 la sută dintre români aleg corupţia, 18,9 la sută o nouă criză economică, 15,4 la sută un eventual război în zonă şi 13,9 la sută scandalurile provocate de clasa politică, scrie Libertatea. Olivian Vașcu, învățătorul de la Școala din Breasta, este unul dintre cei care au ales să rămână în comună. Avea 19 ani când s-a angajat ca învățător, iar în curând împlinește 30 de ani de meserie, fără să dea vreun semn că ar fi obosit. Deși locuiește în Craiova și a primit mai multe oferte de angajare în școlile de la oraș, n-a vrut să renunțe la comuna de unde majoritatea adulților pleacă, pentru că a simțit că acolo e nevoie mai mare de eforturile lui. „La televizor se mai aude din când în când de olimpici, de cei care fac performanță la nivel înalt. Dar, pentru mine, performanța a fost ca în trei luni să îl fac pe copilul ăsta care la început nu putea să facă nicio literă singur, deși era clasa a doua, să scrie după dictare o propoziție de cinci cuvinte”, spune domnul învățător, potrivit Recorder. Continuă să fascineze misterul întreţinut de povestea navei "Ourang Medan", care a fost descoperită în anul 1947, după ce mai multe nave care traversau rutele comerciale din strâmtoarea Malacca ar fi interceptat semnale SOS bizare transmise de pe enigmaticul vapor fantomă. Potrivit relatărilor, nava olandeză Ourang Medan îşi urma ruta prin Strâmtoarea Malacca, situată între Malaezia şi Sumatra, în vara anului 1947. Semnale de alarmă sunt interceptate de navele ce navigau prin preajmă, iar cargo-ul american Silver Star decide să se abată de la traseul iniţial şi să vină în ajutor echipajului ce transmitea primejdia iminentă, scrie Adevarul. Amânarea de către Curtea Constituțională pentru 5 iunie a deciziei în cazul completurilor de 3, cu influențe majore asupra dosarului „Dragnea-Bombonica, bani luați de la copii și dați la Partid”, precum și data de 27 mai, ziua de după alegeri și referendum, anunțată de completul Înaltei Curți pentru sentința în același dosar, arată cât de slabi și bătuți de vânt sunt acești judecători, înalți și constituționali, scrie Cristian Tudor Popescu pentru Republica