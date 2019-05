​Subiectele zilei: ​Lista ruşinii: Cine vrea să fure banii românilor din Pilonul II. Cei 10 demnitari se vor alege cu plângeri penale; Cum se văd alegerile europarlamentare într-un sat românesc care a atras milioane de euro din fonduri europene; Scenariile Brexitului după demisia Theresei May

Aprobarea de către Guvern a ordonanţei care permite ca statul, prin Fondul de Garantare, să poată deveni administrator al pensiilor private obligatorii (Pilonul II) în cazul în care actualii administratori se vor retrage din ţară, din cauza cerinţelor impuse de Executiv, continuă să stârnească ample reacţii. Senatorul liberal Florin Cîţu a publicat lista celor 10 demnitari care vor să fure de la români, potrivit Adevarul. În 2014, satul românesc Luncavița din județul Tulcea a avut una dintre cele mai scăzute prezențe la urne la alegerile pentru Parlamentul European - 19,3%. Dacă în urmă cu cinci ani locuitorii de aici nu s-au îngrămădit la urne pentru că nu știau despre ce e vorba, la alegerile de duminică prezența se anunță a fi mult mai mare. Faptul că autoritățile locale, dar și unii români care au muncit în afara țării au accesat fonduri europene le-a schimbat viziunea locuitorilor despre ce înseamnă Europa, citează Libertatea.

A tot povestit Dragnea despre cei 4 gâzi de la Athénée Palace veniți să-i ia gâții din priviri, despre mercurul pe care i l-au băgat multinaționalele în organism ministresei Pană, despre alt dosar de tentativă de asasinat asupra lui, a lui Dragnea, care cică ar fi la DIICOT și de care DIICOT nu are habar. Și iacătă că niște amenințări cu moartea cât se poate de reale i-au fost adresate jurnalistei Emilia Șercan, nu de niște indivizi fantomatici și conspirații galactice, ci de polițiști români, mari profesori de plagiat la Școala Internelor, scrie C. T. Popescu pentru Republica.



În mod normal, Liviu Dragnea ar fi trebuit să exulte. Cum să nu se bucure el şi activiştii săi din PCR-ul rebotezat în PSD de victoria în alegerile olandeze a tovarăşilor lor din Partidul Socialiştilor Europeni? Cum să nu se felicite ei în legătură cu izbânda lui Frans Timmermans? Ei bine, biruinţa lui Timmermans e puşchea pe limba PSD. În campania pentru alegerile europene, social-democraţii s-au războit mai rău unii cu alţii decât cu partidele şi mişcările politice adverse. Cei germani şi-au „îngheţat” relaţiile cu PSD. Timmermans şi-a repetat de la înălţimea funcţiei sale de vicepreşedinte al CE criticile politicoase, dar dure, la adresa impunităţii de facto, pentru delicte de corupţie, a mai-marilor regimului Dragnea. În revanşă, pesediştii i-au dedicat olandezului folclor ostil, ţipurituri şi blesteme. Care, însă, iată, n-au funcţionat, scrie Deutsche Welle. Numele succesorului Theresei May va fi cunoscut abia peste mai multe săptămâni. El sau ea va vrea, aparent, să negocieze din nou cu UE condiţiile plecării, pentru că Theresa May nu a reuşit să obţină aprobarea planului său al retragerii - în pofida faptului că Bruxellesul afirmă că singurul acord posibil este cel încheiat cu Theresa May. Scenariul temut de mediile economice ar însemna o ieşire fără tranziţie din UE, iar relaţiile între Regatul Unit şi Uniunea Europeană ar fi reglementate atunci de regulile Organizaţiei Internaţionale a Comerţului (OIC), în contextul în care regatul ar ieşi de pe o zi pe alta din piaţa unică şi uniunea vamală, potrivit Adevarul.



Din Libia până în Teleorman sunt aproape trei mii de kilometri și câteva diferențe culturale. Dictatorul Muammar al-Gaddafi e mort de șase luni, Liviu Dragnea conduce încă județul. La București, Victor Ponta depune jurământul și preia Palatul Victoria pentru următorii trei ani și jumătate. Afacerile topesc însă distanțele, relatează Rise Project într-o nouă investigație din seria #Teleormanleaks.Medicul Nicoleta Disea, de la dispensarul comunei Botoșești Paia din județul Dolj, se plânge de presiunile pe care le-a făcut asupra ei primarul Ion Moraru (PSD) pentru a elibera adeverințe medicale pentru zeci de oameni, pe baza cărora să se ducă la aceștia cu urna mobilă. Disea a povestit pentru G4Media cum, după ce a refuzat să dea curs solicitării primarului PSD deoarece pe listă se aflau persoane decedate, bolnave psihic sau perfect deplasabile, Moraru a înjurat-o și a amenințat-o că o dă afară din comună.Primul referendum organizat în România postdecembristă a avut loc la 8 decembrie 1991, când oamenii au fost chemaţi la urne pentru aprobarea unei noi Constituţii, în condiţiile în care cea veche data din 1965, pe model sovietic. Referendumul a fost validat, prezenţa fiind de 67%, pentru noua constituţie fiind înregistrare 77,3% din voturi DA. Al doilea referendum din perioada tranziţiei a avut loc în 2003, tot pentru modificarea Constituţiei, în contextul în care România se pregătea să adere la UE. 55,7% dintre românii cu drept de vot (adică 9,93 milioane) au ieşit la vot în cele două zile ale consultării populare organizate de Guvernul Năstase, potrivit Adevarul.