Subiectele zilei: Cele şapte lucruri care i s-au întâmplat lui Liviu Dragnea după ce a păşit în Penitenciarul Rahova; Diaspora. Filmul unei zile care va rămâne în istorie; Părinții care ne-au ținut un loc la vot. Reportaj din Paris

Românii s-au revanşat şi i-au dat Europei o gură de aer prin alegeri. Apoi, prin condamnarea lui Dragnea. O gură de care, sufocându-se în depresii, furie, protest, revoltă şi dorinţe de schimbare, UE avea urgentă nevoie.E o zi mare. E o zi istorică. Încă una care se cere celebrată ca atare. Prea mult timp furat, umilit, aiurit prin delir naţionalist şi fundamentalist, înjosit, insultat, maltratat, gazat, împins, cu tot cu reperele lui, de la Mihai Şora la Codruţa Kövesi, în afara Europei, către Rusia lui Putin, către Turcia lui Erdogan, către Iran şi China comunistă, românul s-a văzut mai mult decât răzbunat. S-a văzut îndreptăţit, notează Deutshe Welle . Potrivit Legii 254, odată ajunşi în penitenciar, condamnaţii sunt supuşi mai multor măsuri. Acestea sunt: a) efectuarea percheziției corporale amănunțite; b) întocmirea unui inventar al bunurilor personale; c) efectuarea unui examen clinic general de către personalul de specialitate al penitenciarului, al cărui rezultat este consemnat în fișa medicală; d) prelevarea amprentelor, urmând ca aceste date să fie transmise și stocate pe suport hârtie în dosarul individual al persoanei condamnate și în format electronic în baza de date națională de comparare a amprentelor, notează digi24.ro Românii care trăiesc în străinătate sunt, majoritatea, plecați pentru că nu le-a fost bine acasă. În Franța, deși unii nu se vor mai întoarce vreodată în țară, parcă se simte mai multă speranță. Cel puțin așa a fost ieri, când am votat pentru prima oară în străinătate. În Franța trăiesc, oficial, cam 200.000 de români. Două secții de votare au fost deschise pentru ei, așa că nu e greu de înțeles de ce s-a așteptat câteva ore pentru o ștampilă de un minut, potrivit libertatea.ro Mii de oameni au rămas pe dinafară după închiderea secțiilor și n-au mai reușit să voteze. În mai multe orașe din Europa a fost nevoie de intervenția poliției pentru că oamenii erau furioși și au forțat intrarea în secțiile de votare. Și totuși povestea acestei zile nu arată ca o înfrângere, pentru că, dincolo de nervi și dezamăgire, peste cozile interminabile a plutit un sentiment de forță și de speranță. Forța unor oameni liberi, care încă mai cred că țara lor poate fi salvată, scrie recorder.ro Alegerile europarlamentare din 23-26 mai 2019 au adus cea mai consistentă participare a cetățenilor europeni la procesul electoral. Prezența medie la vot la fost de 50,95%, după ce în ultimii 15 ani se înregistraseră prezențe medii în plaja lui 40%: 45,47% în 2004 42,97% în 2009 42,61% în 2014. În statistica UE din acest moment, România figurează cu 49,02%, dar se vor adăuga cei 375.219 de români care au votat în străinătate, ei reprezentând 2% din totalul cetățenilor cu drept de vot, ceea ce înseamnă că România va avea o prezență finală de 51%, scrie tolo.ro „Să ne gândim că această sentință ar fi putut să nu fie pronunțată niciodată, dacă Liviu Dragnea și-ar fi atins unul dintre scopurile principale ale vieții și activității sale, și anume distrugerea justiției din România, îngenuncherea ei. Înlăturarea acestei sentințe a fost obiectivul lui Dragnea vreme de 2 ani si jumătate. Tot ce a făcut dl Dragnea a fost subsumat acestui proces. Un proces despre ce? Despre un matrapazlâc odios, bani luați de la copii și dați la partid, despre care nu s-a pus problema niciun moment că nu ar fi real”, spune CTP conform republica.ro Printre cei care au făcut predicţii favorabile actualei coaliţii de guvernare se numără şi realizatorul postului Antena 3, Mircea Badea, care cu doar câteva zile înainte de vot preconiza că PSD va scoate „cel puţin 40%“ şi avea încredere că ALDE „ia mult, mai mult decât USR“, mizând pe „prestaţia absolut impecabilă a domnului Tăriceanu“. Partidul lui Victor Ponta, Pro România, nu avea nicio şansă în viziunea lui Badea. „Eu zic că PSD ia 40% cel puţin, PNL ia sub 19%, USR ia peste 9%, dar sub 12%, sigur ia mai mult decât a luat la alegerile europarlamentare”, a zis Mircea Badea conform adevarul.ro Social-democraţii sunt în degringoladă, după ce Liviu Dragnea a ajuns ieri la puşcărie. Liberalii sunt pe locul trei în Craiova, iar semnalul este clar. În 2020, Opoziţia poate câştiga atât Primăria Craiova, cât şi Consiliul Judeţean Dolj.Marele câştigător al alegerilor europarlamentare din Craiova este Alianţa 2020 USR PLUS, care a obţinut 29,82% din voturile valabil exprimate, potrivit calculelor Gazeta de Sud