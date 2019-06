Subiectele zilei: Papa Francisc, fermecat de peisajele din România. „Este o frumusețe, nu am mai văzut niciodată așa ceva”; Doar 12 spitale redeschise în ultimii 8 ani. Viceprimar: ”Fonduri UE? În niciun caz”

Comunitatea Declic şi iniţiatorul petiţiei online ”Meleşcanu, demisia!” organizează luni, de la ora 18.00, un protest în faţa Ministerului Afacerilor Externe. ”Facem o coadă la Ministerul Afacerilor Externe, din solidaritate cu românii din diaspora, care nu au putut vota pe 26 mai, deşi au aşteptat chiar şi 10 ore”, a explicat Cosmin Pojoranu, iniţiatorul petiţiei Declic. Ministrul a declarat anterior că nu ia în calcul o demisie din funcţie, scrie Ad evarul „Din cauza vremii, am fost nevoit ieri să merg cu mașina, 2 ore și 40 de minute. A fost un dar de la Dumnezeu! Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am mai văzut! Am traversat toată Transilvania! Este o frumusețe, nu am mai văzut niciodată așa ceva! Și astăzi, când am mers spre Blaj, același lucru: foarte, foarte frumos!”, a spus Papa Francisc conform Libertatea Poliţistul Marian Godină a publicat un text dur la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, după ce un un poliţist din Timiş a fost împuşcat în misiune în timp ce urmărea un infractor recidivist. „Doamna ministru, îmi permit să vă întreb, ce aţi făcut dumneavoastră pentru acest minister de când îl conduceţi? Ştiu că aţi fost la câteva înmormântări de poliţişti şi după fiecare spuneaţi că veţi schimba ceva”, a spus Godină potrivit Adevarul . 67 de spitale au fost închise în 2011 în ceea ce s-a numit strategia pe sănătate, făcută însă pe genunchi. Medicii de familie sunt puțini și vin rar la țară, iar cabinetele lor au dotări minime.Nici la capitolul de medicină primară nu stăm prea bine. 500 de localități n-au medici de familie, iar activitatea din centrele de permanență, unde ar trebui să facă de gardă, lasă de dorit, relatează stirileprotv.ro Votul uriaș de acum o săptămână a fost un tratament, o masiva cauterizare a unei rani, dar drumul vindecării este înca la început și e foarte greu. Aceasta e singura cale. Să astupam tranșeele. Tranșeele dintre noi, dintre romani și falsa impresie a tranșeelor dintre romani și restul Europei. Asta nu înseamnă să ne luam în brațe, asta nu înseamnă că principiile și credințele să se amestece într-un bulion incert și leșios. Nici Papa nu trece peste credințele sale și acesta este motivul pentru care nu calca în Ungaria, de unde refugiații sunt respinși brutal, scrie Deutshe Welle Ea a fost aleasă pe listele Partidului Socialist al Poporului din Danemarca, formațiune politică parte a familiei europene a Verzilor. Nu a apucat nici să anunțe la Universitate că va fi membră a PE, dar „cred că au aflat deja”. Devenind cel mai tânăr europarlamentar a depășit recordul înregistrat în 1999 de Ilka Schröder, o studentă din Germania, cea care era cu o lună mai în vârstă decât Peter-Hansen, scrie Libertatea „ Eu nu mă consider un maestru. Trebuie să rămâi mereu un student. Pentru aceia care ne petrecem viațile în cinema, trebuie să-ți păstrezi mintea limpede, nu-ți fie frică de eșec, de risc, încearcă mereu noi experiențe. Eu învăț întotdeauna Eu nu consider că am o carieră, ci că muncesc.” „Nu-mi place celebritatea, nu-mi place să fiu văzut, n-am facebook, n-am instagram, dar sunt conștient de toate tendințele. Iar dacă cultura internetului mă face azi să fiu relevant, atunci o accept”, sunt cuvintele lui Nicholas Cage conform Actual de Cluj . Un grup de “protestatari”, format din mai bine de zece persoane, a intrat în curtea Mitropoliei şi a afişat mesajul: “Papa egal eretic”. “Manifestanţii” au fost observaţi de un prelat ortodox care a chemat agenţii de pază ai Mitropoliei, indivizii fiind scoşi rapid din curtea lăcaşului de cult. La faţa locului au ajuns şi reprezentanţi ai forţelor de Poliţie şi Jandarmerie care au încercat, în zadar, să-i prindă pe “protestatari”. Aceştia au luat-o la fugă pe strada Uzinei, notează Ziarul de Iasi