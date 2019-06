Subiectele zilei: De ce PNL nu a câştigat alegerile la Cluj-Napoca, deşi primar este Emil Boc care are o cotă de încredere uriaşă; Cazul poliţistului ucis în Timiş în presa internă: Prioritatea lui Carmen Dan, înarmarea jandarmilor

„Cu armele depăşite din dotare, cu lipsa de instrucţie cu care se confruntă poliţiştii, e clar că acel poliţist nu a avut nicio şansă. Soţia sa ar fi venit acolo şi ar fi întrebat «unde-i vesta?». Păi care vestă, că nu există aşa ceva?! Nu ştim încă dacă e responsabilitatea şefului operativ sau cât ştiau despre acest suspect. O anchetă este necesară. Însă să nu ajungem la acelaşi rezultat ca întotdeauna, că la noi, doar morţii sunt de vină”, subliniază expertul criminalist, Liviu Chesoiu, conform Adevarul . Pe lângă pistoalele vechi de aproape 45 de ani, majoritatea poliţiştilor se antrenează o dată pe an, iar atunci tragerile înseamnă cel mult cinci cartuşe de persoană. Citeşte întreaga ştire: Zeci de mii de polițiști se antrenează doar o dată pe an, din cauza lipsei poligoanelor de tragere! „Folosesc între două și cinci cartușe”„În ultimii 19 ani am tras o singură dată pe an, de obicei în luna octombrie. Pot să spun că la ultimele două trageri le-am efectuat cu câte două cartușe, pistol Carpați, de la o distanță de 10 metri. De asemenea, nu a fost ședință de tragere fără să existe măcar câte un incident de tragere(blocarea mecanismului armamentului)”, spune un poliţist pentru Libertatea Ministrul de Interne precizează şi că IPJ Timiş are în dotare toate echipamentele necesare unei intervenţii precum cea de duminică, scrie Digi24 „Am fost surprinşi de rezultat. Pe de altă parte, acolo PSD nu a câştigat, a fost zdrobit, redus la un scor infim. În Cluj, analiza în special în municipiu e interesantă. În judeţul Cluj am câştiogat toate unităţile administrativ-teritoriale unde nu e populaţie maghiară majoritară şi cred că am mai pierdut în 3 localităţi unde a câştigat USR. În municipiul Cluj-Napoca trebuie să facem o analiză pentru că, totuşi, performanţa în admnistraţie a primarului PNL Emil Boc depăşeşte graniţele Clujului. Cercetările sociologice arată că Emil Boc se bucură de încredere de 75%, o încredere uriaşă pentru un administrator”, a spus Ludovic Orban pentru Digi24 Alegerile europene au bulversat scena politică europeană, românească şi germană. Efectele scrutinului sunt încă incalculabile, pe termen lung. Sigur e că, în vest, au provocat o întărire a extremelor dreaptă şi stângă. Iar această consolidare e consecinţa marilor frici europene: frica de migraţie şi spaima de o schimbare climatică, a cărei evitare e tratată de mişcarea ecologistă ca şi cum, dimpreună cu drepturile refugiaţilor, ar fi un surogat de religie. Au ceva comun aceste frici? Desigur. Comună nu e doar sursa lor, o criză morală, religioasă şi axiologică, producătoare de nihilism, ură de sine şi fanatism, care a erupt pe fondul angoasei subiacente prosperităţii fără egal generate de societăţile deschise, liberale, dotate cu economii de piaţă. Ci şi rezultanta lor politică, remarcă Deutsche Welle. Republica Moldova a fost astăzi gazda a tocmai trei oaspeţi din exterior: comisarul UE pentru extindere, Johannes Hahn, vice-premierul rus Dmitri Kozak şi un demnitar al Departamentului de stat american, Bradley A. Freden. În Republica Moldova a început o săptămână politică decisivă. Partidele parlamentare, care vreme de trei luni nu s-au mişcat aproape deloc în negocierea unei coaliţii de guvernare, ar trebui acum s-o facă timp de câteva zile, în caz contrar - să se pregătească de anticipate. Pe acest fundal, poate cel mai neaşteptat discurs a fost cel al lui Dmitrii Kozak, conform Europa Libera Gazda emisiunii Bayer Show, Zsolt Bayer, face o aluzie la un celebru afiș FIDESZ de acum 30 de ani, în care apare perechea Brejnev-Honecker și un cuplu tânăr. Întrebarea pusă pe afiș, atunci, era: ”Voi pe cine ați vota?” Imaginea cu Juncker și Iohannis este un trucat grosolan, după cum arată postura nefirească a celor doi. Este un trucaj dintr-o fotografie mai veche în care Juncker îl pupă pe chelie pe Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, într-unul din celebrele gesturi excentrice caracteristice pentru președintele Comisiei, scrie G4media Prima vulnerabilitate: pădurile din preajma aeroportului, care au fost controlate în amănunt de echipe specializate. Soldaţii au intrat prin pădurile din preajma pistei de aterizare la bordul unui Duster cu numere de armată şi staţii de emisie recepţie de tip american. Aceştia au avut ca indicativ cuvântul „Bravo“. „Bravo 1, aici Bravo 1. Mai controlez încă o dată zona taxiurilor de lângă pădure“, s-a auzit dintr-un Duster, apoi imediat a sărit din autovehicul un soldat îmbrăcat într-o ţinută de camuflaj, conform Ziarul De Iași . Descreșterea ar însemna că ai avea mai puține posesii: ar fi mai puțini oameni care lucrează și produc materiale, așa că ar fi mai puține branduri în magazine, haine obținute rapid și bunuri ieftine și consumabile. Probabil că o familie ar avea o mașină în loc de trei, vei lua trenul în loc de avion când pleci în vacanță, iar în timpul liber n-ai merge la cumpărături, ci ai face activități cu cei dragi fără să cheltui bani. Oamenii nu vor mai trebui să câștige atâția bani dacă nu vor fi nevoiți să cheltuie atâta pe sănătate, chirie, educație și transport. Unii susținători ai descreșterii au propus ideea de venit minim universal care să compenseze pentru săptămâna de muncă mai scurtă, scrie Vice