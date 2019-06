​Subiectele zilei: ​Abramburica sabotează din nou admiterea la liceu. Părinţii îi cer demisia; Documentul MEN care propune o reformare a sistemului de învățământ este plin de greșeli; Trei elevi ai Colegiului Militar din Câmpulung Moldovenesc, cadeți la academii militare din Statele Unite

Când Ministerul Educaţiei nu mimează reforme, amână decizii importante pentru elevi. Cu mai puţin de două săptămâni înainte de Evaluarea Naţională, în timp ce elevii se pregătesc învăţând, mai marii de la Educaţie se ocupă în continuare cu tăierea locurilor de la licee, ca parte a unei strategii care să îngroaşe forţat numărul elevilor la şcoala profesională. Drept urmare, nici până astăzi nu a fost publicată broşura de admitere la liceu, un document vital care ar fi trebuit să fie în posesia fiecărui absolvent de gimnaziu încă de luna trecută. Acesta este şi motivul pentru care copiii care termină clasa a VIII-a habar nu au ce locuri sunt disponibile pentru ei la liceele la care îşi doresc să studieze mai departe, scrie Adevarul. Românii sunt cetățenii cei mai nemulțumiți de infrastructura țării lor, se arată într-un sondaj Ipsos. Dacă la nivel global aproximativ o treime din respondenţi se declară nesatisfăcuți în legatură cu infrastructura țării lor, 76% dintre români spun ca sunt foarte nemultumiți sau destul de nemulțumiți cu infrastructura din România. Autostrăzile (93%), drumurile locale (87%), sistemul de apărare împotriva inundaţiilor (86%), rețeaua feroviară (85%), rețeaua de alimentare cu apă și cea de canalizare (74%) sunt principalale motive de insatisfacție faţă de infrastructura din România. Acestea sunt rezultatele unui studiu desfăşurat de compania de cercetare de piaţă, Ipsos, în 28 de ţări din întreaga lume, la finalul anului 2018, scrie G4media. Ministerul Educației Naționale a trimis un document prin care se propune o reformare a sistemului de învățământ din România. Acesta, documentul adică, se numește Educația ne unește și are 22 de pagini, cu tot cu pagina de titlu. Care sunt problemele pe care le-am sesizat eu în acest document, eu, adică un cetățean al acestei lumi, profesor de 18 ani care asistă la agonia educației în România, acolo unde este ea deja, pe fundul prăpastiei? Ele sunt, zic eu, numeroase, dar pe trei le găsesc grave. Documentul, prin ceea ce propune, ridică probleme de moralitate prin lipsa ei. Printre valorile viitoare pe care educația le are în vedere la II. Valori fundamentale, la pg. 3, sunt Încrederea, Echitatea, Solidaritatea, Eficacitatea, Autonomia. Nu apare pe acolo cinstea. Vă miră?, scrie Mihai Dascalu pentru Republica. Doi români, ambii şoferi pentru o firmă din Italia, au devenit eroii zilei în peninsulă după o operaţiune de salvare demnă de filmele de acţiune. Potrivit Gazzetta di Mantova, Daniel Dănăilă şi Alexandru Ciofu au salvat de la moarte doi pensionari a căror maşină căzuse într-un canal de irigaţii în urma unui accident şi risca să se scufunde. Doar cu forţa braţelor, cei doi români au reuşit să ţină maşina la suprafaţă, astfel ca bătrânii, cărora apa le ajunsese deja până la gât, să nu se înece. Pompierii au ajuns apoi la locul accidentului şi i-au salvat pe vârstnici din autoturism, scrie Stirile ProTv.



Final într-un proces cu mare miză imobiliară, dar şi financiară, pentru Capitală. Municipalitatea trebuie să îi plătească omului de afaceri Costel Costanda aproape 76 de milioane de euro despăgubiri. În schimb, acesta va trebui să returneze Satul Francez în starea în care l-a primit. Omul de afaceri Costel Constanda a dat Primăria în judecată acum aproape 10 ani, acuzând neonorarea contractului care a scăpat Parcul Bordei de la transformarea în complex imobiliar. Povestea afacerilor lui Costel Constanda a început în urmă cu aproape două decenii, când a obţinut în instanţă aproximativ 3 hectare de pământ în Satul Francez, zonă rezidenţială din nordul Capitalei, scrie Digi24. Trei elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc vor deveni cadeți ai unor prestigioase academii militare din Statele Unite ale Americii urmând să se formeze ca ofițeri la US Military Academy West Point, US Air Force Academy Colorado și US Naval Academy Maryland. Răzvan Moldovanu a fost admis la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, printre primii, cu media 9,90 iar în cei patru ani de studiu a fost avansat până la gradul de elev plutonier adjutant. Bogdan Daniliuc s-a remarcat de-a lungul celor patru ani de studiu cu două mențiuni la etapa națională a Olimpiadei de Geografie și o calificare la Olimpiada de Geografie a Europei Centrale, de Sud și Sud-Est. Mădălin Savin a reușit să se califice de două ori consecutiv la etapa națională a Sesiunii de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale, obținând mențiune respectiv premiul I, scrie L ibertatea.



Autorităţile portugheze au destructurat o reţea de prostituţie activă în mai multe ţări europene, arestând marţi în nordul ţării opt români în cadrul unei anchete derulate din decembrie în cooperare cu Europol, relatează AFP. Operaţiunea a permis eliberarea a circa 20 de femei de naţionalitate română care au beneficiat de asistenţă psihologică din partea unei echipe specializate în ajutorarea victimelor. La operaţiune au participat peste 100 de inspectori de poliţie din cadrul SEF dar şi din alte poliţii naţionale, potrivit Stirile ProTv.



După un an și jumătate, cât Vâlcov a fost premierul din umbră al Guvernului Dăncilă, cifrele arată degradarea principalilor indicatori macroeconomici - deficitul bugetar, cel comercial și deficitul de cont curent. În pofida creșterii economice de 5,1% din primul trimestru - inflamată de consum alimentat din creșterea datoriei publice -, ne „mândrim” cu o serie de recorduri negative în Europa: cea mai mare inflație, cel mai mare deficit fiscal și comercial, cea mai accelerată depreciere a monedei naționale din Europa, cele mai mari dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung, după cum remarcă analistul economic Iancu Guda, potrivit Republica.