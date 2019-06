Subiectele zilei: Cum a abordat Sputnik, oficiosul Rusiei, incidentele violente de la Valea Uzului: „Patrioţii români au făcut azi Dreptate!”; CTP: Simona – învinsă de tenis! Unde ești, Darren?; Pentru cine a negociat Viorica Dăncilă postul de comisar european

Decizie politică neașteptată la Chișinău în ajunul dizolvării Parlamentului. Partidul condus de Maia Sandu a anunțat că va vota un președinte al Parlamentului propus de socialiștii pro-ruși în schimbul unui guvern ACUM. În preajma alegerilor parlamentare din 24 februarie, cei doi copreședinți ai blocului ACUM, Maia Sandu (PAS) și Andrei Năstase (PPDA) au semnat, alături de ceilalți candidați la funcția de deputat, angajamente publice prin care au promis că nu vor accepta nici un fel de înțelegeri cu partidele oligarhice și cu cele anti-europene, potrivit Deutsche Welle „Evident că este devreme, doar timpul va arăta cine a avut dreptate și dacă a fost o decizie corectă sau nu. Intențiile noastre sunt bune, este o decizie pe care nu am fi vrut s-o luăm, nu am fi vrut să fim în situația în care să discutăm asemenea lucruri, dar pentru că nu am avut alegeri libere și corecte, pentru că procesul democratic se degradează în Republica Moldova și riscă să se degradeze și mai mult în următorii ani astfel încât oportunitățile să fie și mai mici sau să lipsească în general atunci când vorbim de restabilirea democrației, atunci când vorbim de restabilirea încrederii oamenilor în Republica Moldova. Tocmai din acest motiv am luat această decizie.”, a declarat Maia Sandu într-un interviu pentru Radio Europa Liberă