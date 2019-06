​Subiectele zilei: Tinerii pe care România îi scapă printre degete, pentru că Ministerul Educației nu are ce să le ofere; Dualitate de putere la Chișinău

„Nu există cale de întoarcele. Mergem până la capăt. Nu vom face cale întoarsă. Cu privire la acțiunile stradale de astăzi, organizate de Partidul Democrat, vă îndemn pe toți să rămâneți acasă. Nu vă lăsați intimidați și provocați de reprezentanții lui Plahotniuc. Avem o altă situație. În Moldova a venit schimbarea!”, a menționat Dodon, scrie Deutsche Welle. „Kрыша” (krîșa) e „acoperișul”, protecția de care ai nevoie în orice situație. Krîșa e banda organizată din cartier care te apără de orice altă bandă. Prețul nu îl depășește pe cel al unei asigurări, ba chiar poate fi mai mic decât cel al unei asigurări de sănătate la stat. Dacă deschizi un restaurant, de pildă, vor veni niște domni caucazieni care îți vor explica forte politicos că în cartierul ăsta se sparg vitrinele și se dă foc la restaurante, dar că ei, contra unei mici sume lunare (ceea ce sicilienii numesc pizzo) îți oferă protecție, notează Europa Liberă Cu atenţia îndreptată spre tehnologia avansată de bruiaj a Rusiei, Armata americană va testa pe teren echipamentul de poziţie, navigare şi sincronizare rezistent la bruiaj, cu Regimentul 2 Cavalerie prezent în Germania, în luna septembrie a acestui an. Armata va aduce pe teren un sistem numit Mounted Assured Positioning, Navigation and Timing, sau MAPS, pe unul dintre vehiculele regimentului, notează Adevarul Suntem la final de an şcolar, în plin examen de bacalaureat, dar, pentru mii de absolvenţi, BAC-ul de acum e doar o formalitate. Au deja viitorul clar: la studii în străinătate. 35.000 de studenți români merg în străinătate. În Marea Britanie, un an de studiu costă puţin peste 9.000 de lire sterline pe an. În Olanda, scad la două mii de euro, în Germania, 300 de euro pe semestru, iar în Danemarca şi ţările nordice cursurile sunt gratuite, conform Digi 24. „Eu spun că pâinea mea e cea mai bună din țară, am luat și premii. E o vorbă: «Țiganul laudă calul lui!» . Eu nu vreau să laud pâine mea neapărat. Doar atât spun: am lucrat un an de dimineața până noaptea pentru a găsi rețeta cu care lucrez acum. S-a întâmplat în 2008. Rețeta – am mers și la sate, la cele mai îndepărtate, de nu le găseai pe hartă. Am vorbit cu țărani de peste 70 de ani în etate, care mai fac și acum pâine acasă”, a spus Laszlo Dioszegy pentru Libertatea. Mirajul Vestului l-a atras și pe el. Imediat ce a terminat liceul a plecat în Olanda, însă o fata care urma să îi devina sotie și glasul pământului rămas nemuncit după reîmproprietărire l-au tras înapoi. Cum a ajuns în București? Reclama din om în om (obținută în urma campaniilor de distribuire a produselor la arendatori) i-a adus foarte multe cereri din marile orașe și din București pentru făina și mălaiul făcut din porumb sticlos, nu din porumb furajer că cel din comerț, plin de amidon, spune Vasile Pamfil pentru wall-street.ro Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că în caz că social democraţii vor merge pe varianta Mihai Gâdea la prezidenţiale, nu vor avea nicio şansă. Totodată Băsescu acuză că a scăzut mult nivelul de exigenţă, dacă se vorbeşte de asemenea candidaţi. Acesta a mai spus că Gâdea "e vulnerabil dacă îl buşeşte cineva. el e tare dacă vorbeşte singur. (...) Trebuie să faci şi acte de binefacere. Dacă vrea să candideze, îl pot lua să îl antrenez câteva săptămâni", a spus Traian Băsescu potrivit Ziarului de Iași.