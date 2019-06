Subiecte zilei: Rețeta dezastrului. Cum a băgat Firea Bucureștiul în „faliment nedeclarat”; O româncă „vândută” de regimul Ceaușescu cu 10.000 de dolari în Venezuela preferă să rămână în cea mai periculoasă țară din lume decât să revină în România; Sute de pomi plantaţi de elevii unei şcoli, tăiaţi noaptea cu toporul

Este doar parțial adevărat: marea problemă este un buget de venituri și cheltuieli umflate pe hârtie, cu datorii istorice imense, care în realitate se traduce prin încasări nerealizate, companii bugetofage și risipă a banilor pe „cultură”. Pe hârtie, bugetul Primăriei Capitalei arată triumfător: venituri de 1,4 miliarde de euro pe 2019, care atrag după sine cheltuieli similare, ba chiar un pic mai mari. Cu toate acestea, primarul general Gabriela Firea a ajuns să declare că Bucureștiul este în „faliment nedeclarat”, o figură de stil care se traduce matematic într-o nevoie stringentă de peste 200 de milioane de euro (un miliard de lei), conform aceleiași Gabriela Firea, scrie Radio Europa Libera. Alex Tache se luptă de 12 ani cu cancerul osos, în urma căruia şi-a pierdut piciorul stâng. De-a lungul acestei suferinţe, şi-a dat seama cât de important este să ai familia aproape, dar şi cum viaţa îţi poate fi salvată cu ajutorul celor din jur. Aşa a luat naştere un proiect măreţ, menit să schimbe vieţile celor care au păşit singuri în această lume - Casa NEST, o locuinţă pentru 16 copii abandonaţi, care să crească în sânul familiei Tache. Această putere miraculoasă şi-o trage din faptele bune pe care le face adesea prin Fundaţia Alex Tache, pe care a înfiinţat-o în 2016, scrie Adevarul.



Mai mult de 17.000 de angajați din 19 industrii americane au fost evaluați în privința culturii organizaționale, a stresului ocupațional și a sănătății mintale. Poate deloc surprinzător, acesta a fost încă un studiu ce a confirmat importanța luării în calcul a emoțiilor umane în cadrul locului de muncă – este o avertizare sau, mai degrabă, o recomandare pentru angajatori: pentru a reuși, trebuie ca munca să devină ceva mult mai uman, potrivit Republica. Un grup de liceeni își prezintă ideile inovative de afaceri, inițiate în cadrul iXperiment – primul accelerator de start-up-uri dedicat elevilor de liceu din România. Prezentarea va avea loc în 13 iunie, între orele 17.00 și 19.30, la Cluj Hub. Tinerii își vor prezenta proiectele de afaceri în fața unui juriu de experți din mai multe domenii. iXperiment a fost creat cu scopul de a conecta sistemul educațional cu cel privat. Este vorba, mai exact, despre un laborator în cadrul căruia adolescenții vin cu cele mai ingenioase soluții pentru rezolvarea unor probleme ale societății, creând, totodată, contextul ideal pentru inovație, potrivit Actual de Cluj. Populația mondială care suferă de obezitate a depășit-o pentru prima oară pe cea care suferă de foame, potrivit datelor preliminare publicate luni de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations), într-un comunicat citat de EFE. Anul trecut, ONU a estimat că populația care suferă de foame a crescut în 2017 pentru al treilea an consecutiv până la 821 milioane de persoane în întreaga lume, mai ales din cauza conflictelor, schimbărilor climatice și recuperării lente a economiei, în timp ce obezitatea în rândul adulților afecta în 2016 peste 672 de milioane de oameni, scrie Agerpres.La peste 9.400 de kilometri de România, femeia născută în București a mers la vot, pe 26 mai. Primul element spectaculos este că trăiește pe picior mare în cea mai săracă țară din nordul Americii de Sud. Dar înfruntă realitatea: ”Ce vedeți la TV nu este o exagerare. Chiar este foamete aici, nu sunt medicamente și majoritatea populației duce o viață în mizerie”. Românca de 73 de ani face parte din pătura privilegiată. Predă unor copii proveniți din familii bogate. Însă, se teme în fiecare zi. Frica a devenit, practic, o rutină. Nu iese pe stradă fără mașină și nu poartă bijuterii, pentru a nu atrage atenția hoților. Cu toate astea, nu revine în România decât pentru „Festivalul George Enescu”, programat anul acesta la finalul lunii august, scrie Libertatea.

În urmă cu 71 de ani, la 10 iunie 1948, Regele Mihai I se căsătorea cu Ana de Bourbon-Parma, regina care i-a stat apoi alături o viață. Nunta a avut în Grecia, la invitaţia regelui Pavlov şi a reginei Frederica ai Greciei. A fost o căsătorie care se făcea sub auspicii vitrege pentru cei doi tineri, atât din punct de vedere istoric, cât și religios, dar povestea lor de dragoste a durat aproape șapte decenii, până când, așa cum spun jurămintele, moartea i-a despărțit. Ana de Bourbon-Parma a intrat în familia regală a României în împrejurări neobişnuit de tensionate, un moment crunt din istoria României. În ţară se aflau 1 milion de soldați sovietici, ca forţă de ocupaţie, scrie Digi24. Aproape 500 de puieţi de plop euramerican au fost plantaţi în luna martie pe un teren ce aparţine Romsilva. Zeci de copii de la Şcoala Generală Piscu Vechi au participat la acţiune. În urmă cu câteva nopţi, însă, persoane încă neidentificate au tăiat toţi puieţii. Revoltat, un inginer de la Regia Naţională a Pădurilor a arătat pe contul său de socializare dezastrul şi cere pedepsirea vinovaţilor. "Este o catastrofă. Cum poţi să tai cu toporul, probabil, sute de puieţi? I-au luat la rând şi i-au tăiat, pur şi simplu, de la mijloc. Se vede că au făcut-o doar să facă rău", a declarat Dumitru Neaţu, inginer la Regia Naţională a Pădurilor, potrivit Adevarul. Noul guvern, votat săptămâna trecută de Parlament, s-a întrunit luni în prima sa ședință. Aceasta a avut loc la Parlament. La propunerea noului ministru de Interne, Andrei Năstase, a fost demis din funcție șefului Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, care, cu o zi înainte, spunea că ministrul său de interne este Alexandru Jizdan (ministru în guvernul Filip). În locul acestuia a fost desemnat fostul judecător Gheorghe Balan. Năstase le-a cerut polițiștilor, în cadrul ședinței, să refuze să participe la provocările care sunt puse la cale de cei care se opun transferului pașnic al puterii: „Refuzați orice provocare din partea rămășițelor regimului Plahotniuc. Îi atenționez pe cei care se țin aproape de regimul Plahotniuc: această situație nu mai poate continua, scrie Deutsche Welle. Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus azi, în fața ziariștilor, că premierul Viorica Dăncilă le-a povestit în CEx (structura de conducere a PSD) că nu a fost lăsată să participe la realizarea bugetului. Citiți încă o dată: premierul României - Viorica Dăncilă- care a depus jurământul la Cotroceni, care a fost la întâlniri bilaterale în Uniunea Europeană (cerând imperativ să nu fie pusă „să dea socoteală”), NU a fost lăsată să participe la realizarea bugetului (în sensul de lucrat efectiv pe el), scrie Republica.