Subiectele zilei: Bilanț crunt pe șoselele României, după minivacanța de Rusalii; Dosarul „Sex în Primărie“, îngropat de justiţie; Părinții reclamă proasta organizare a Evaluării Naționale

Cel puţin 17 oameni au murit pe şosele în scurta vacanţă de Rusalii. Bilanţul Poliţiei pe doar două zile, sâmbătă și duminică, este crunt: 46 de accidente soldate cu victime şi 71 de persoane rănite, dintre care 35, în stare gravă.Acest bilanț nu ia în calcul și accidentele petrecute luni, când a fost a doua zi de Rusalii, zi liberă, și mii de oameni s-au întors acasă după minivacanța petrecută la mare sau la munte. În majoritatea cazurilor, de vină a fost viteza excesivă, neadaptată la şoselele stricate sau în lucru, spun poliţiştii, potrivit Digi24. Fostul edil al Iaşului, Gheorghe Nichita, este investigat de patru ani într-un dosar de hărţuire, hărţuire sexuală şi ameninţare. Cauza se află pe rolul Parchetului General şi a fost înregistrată ca urmare a unei plângeri înaintate, în vara anului 2015, de fosta a amantă a lui Nichita, Adina Kramer, fostă Samson. Zilele trecute, aceasta a formulat, prin avocat, o plângere împotriva modului în care se derulează ancheta, cerând urgentarea pronunţării unei soluţii în această cauză. Aventura extraconjugală dintre Nichita şi Adina Kramer, fostă Samson, a stat la baza unui dosar penal instrumentat de DNA, în care fostul edil a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte de abuz în serviciu, potrivit Adevarul. Înainte de a prelua președinția interimară a PSD, Viorica Dăncilă și-a făcut un stat în stat la Guvern, reînființând cancelaria primului-ministru, care are o colecție de personaje fără profil public, cvasinecunoscute, obișnuiți ai cercurilor de decizie, specializați în relații externe, unii dintre ei chiar din timpul comunismului. Aceștia sunt oamenii cu cea mai mare influență asupra Vioricăi Dăncilă, despre care membrii PSD spun că au fost trimiși în misiuni de Adrian Năstase și Victor Ponta, însă abia acum, în epoca Dăncilă, au fost scoși în față și asumați public pe post de sfetnici, nu de taină, ci membri ai Cancelariei – garda pretoriană a șefei Guvernului, potrivit Radio Europa Libera. Chiar în ajunul primei probe a Evaluării Naţionale pentru clasa a 8-a, părinţii reclamă cea mai proastă organizare a examenului de până acum. Ei spun că în loc să fie ajutaţi de mai marii din învăţământ să decidă informat unde îşi vor continua studiile, candidaţii au parte numai de bețe în roate. De pe site-ul Ministerului Educaţiei au fost şterse, fără explicaţii, notele de la evaluare şi de la admitere de anul trecut. Acestea îi ajutau pe copii să ştie din timp ce şanse au să ajungă la liceul dorit, scrie Stirile ProTv. Premierul moldovean Maia Sandu va pune la dispoziție un număr de telefon pentru cetățenii care vor să denunțe crimele regimului Plahotniuc. Ea înființează un birou de politici anticorupție și reformă a justiției din experți naționali și internaționali, inclusiv din România. „Noi toți cunoaștem că regimul Plahotniuc a comis abuzuri. Foarte multe abuzuri. Multe dintre ele sunt cunoscute, dar și mai multe încă nu sunt cunoscute. Știu că mulți dintre dumneavoastră dețin astfel de probe, dar, pe bună dreptate, nu aveți încredere în procurori. Nici eu astăzi nu am încredere în Procuratura care încă este controlată de Plahotniuc", a spus ea potrivit Deutsche Welle. Ana Şodrâncă (85 de ani) a rămas singura locatară a „blocului fantomă” construit în anii ’60 în munţii Hunedoarei, la poalele fostei cariere de talc şi dolomită Crăciuneasa. În ultimii ani a împărţit un palier cu o altă pensionară, care însă din cauza stării de sănătate precare s-a mutat la oraş şi o mai vizitează rareori. Clădirea din cărămidă cu aproape 20 de încăperi este înconjurată de versanţi abrupţi, acoperiţi de pădure. Un drum se strecoară pe Valea Govâjdiei, urcând apoi spre satele comunei Lelese, o aşezare pitorească din Ţinutul Pădurenilor în care mai locuiesc 400 de oameni, scrie Adevarul.



Cei trei elevi sibieni vor prezenta în SUA două invenţii proprii, un robot şi un sistem inteligent de economisire a energiei electrice. Liceeni au reuşit să creeze un robot pompier care să salveze oamenii dintr-un incendiu, fără să pună în pericol viaţa salvatorilor. Practic, robotul creat de cei trei tineri din Sibiu este prevăzut cu un braţ, care se poate prelungi, cu care pot fi scoşi oameni afectaţi de un incendiu, fără ca pompierii să înfrunte flăcările, scrie Digi24. La doar câteva ore după ce catedrala Notre Dame a fost devastată de flăcări, bogații Franței anunțau donații de aproape 1 miliard de dolari pentru refacerea simbolului Parisului, însă la două luni de la incident, aceștia nu au trimis niciun ban, spun reprezentanții bisericii, potrivit Bloomberg. Fundațiile de caritate au strâns până în acest moment 3,6 milioane de euro, în mare parte de la oameni simpli din SUA și Franța. Cu aceste fonduri vor fi achitate facturile și salariile celor 150 de muncitori care lucrează pe șantier din 15 aprilie, scrie New Money.



Surpriză imensă la finele săptămânii, ce arată o mare nesiguranţă a primarului în urma recentelor dezvăluiri privind averea familiei sale. Mihai Chirica şi-a actualizat vineri declaraţia de avere, şi asta la scurt timp după ce a depus iniţial actul, cu două zile înainte, act oricum depus înainte de termen, dar imediat ce dezvăluirile privind vila de 250.000 de euro cumpărată fiului de 11 luni au apărut în media. Ce l-a făcut să-şi schimbe declaraţia în numai două zile pare a rămâne un mister. Să fie amploarea dezvăluirilor, verificările anunţate de ANI, sau ambele, potrivit Ziarul de Iasi.