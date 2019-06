Subiectele zilei: Ce este în neregulă în cazul de la Baia de Aramă!?; Au dispărut dosarele Roșia Montană și Sterling; Ce facem noi dacă găsim un portofel? Câţi oameni l-au returnat, în funcţie de naţionalitate

Pe scurt, totul! Așa ceva este inadmisibil! Poate să zică și mama Justiției (nu doar Vedem Just) că s-a procedat legal, astea-s aberații! Un procuror NU trage de un copil! NICIODATĂ! Există proceduri speciale de extracție a unui minor abuzat dintr-o familie, există practică a executorilor judecătorești pentru astfel de cazuri (de altfel numeroase, dar cel mai des e vorba de cazuri de divorț, în care părinții naturali se bat pe un minor), dar ceea ce am văzut cu toții NU a fost un astfel de caz! A fost o intervenție a unui procuror de la Craiova, care sub pretextul unui caz penal de lipsire de libertate (adică răpire, mai pe limba română) s-a substituit unui executor judecătoresc pe caz civil, încălcând toate normele în domeniu scrie Moise Guran pe blog. Resurse strategice de miliarde de euro au fost cedate unor companii deținute de personaje controversate conectate la lideri politici în sălbaticii ani ’90 ai României și chiar și după anii 2000. Numai accidente de parcurs au făcut ca unele dintre acele companii să nu exploateze resursele, dar bogățiile nici nu s-au întors la stat. Dar păcatele originare nu au fost răscumpărate și neregulile care minează acordurile și contractele de înstrăinare de zăcăminte pot încă declanșa dosare de cercetare și spețe grele în instanță. Iar vinovații nu se pot afla decât în taberele politice mai vechi și mai noi care au condus și conduc România, potrivit Radio Europa Libera. Un program bazat pe trei piloni va avea menirea să-i protejeze pe bărbații confruntați cu violența domestică. Este pentru prima oară în istoria Germaniei când, legat de acest fenomen, în postura de victime sunt menționați bărbații. Programul include, în prima fază, o linie telefonică de urgență și o platformă online pentru consiliere. Ulterior se vor construi adăposturi pentru bărbații care vor să se refugieze și centre de consiliere. După decenii întregi în care autoritățile germane s-au concentrat numai pe măsuri destinate combaterii violenței asupra femeilor și copiilor, în sfârșit, landurile federale Bavaria și Renania de Nord-Vestfalia și-au propus să înlăture tabuurile și să facă din suferința bărbaților abuzați un subiect vizibil, potrivit Deutsche Welle.