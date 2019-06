Subiectele zilei: Cum i-a convins Dăncilă pe Oprişan şi Bădălău să nu candideze la Congres. Ce condiţii au pus cei doi lideri; Cine sunt cei mai bogați politicieni din România; Sfârșitul lui Ciorbea: De la tânărul sărac și cinstit la avocatul infractorilor

Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la o înţelegere în partid: baronii PSD nu vor candida la Congres, pe motiv că e nevoie de un suflu nou în partid, dar vor avea mai multă influenţă în ministere. De asemenea, Dăncilă şi-a cimentat majoritatea în Parlament oferind ALDE funcţia de Avocat al Poporului, iar celor de la ProRomânia un post în conducerea ANRE, dovedind că disputele cu Victor Ponta sunt doar de faţadă, potrivit Adevarul Conducerea Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui l-a sancționat pe medicul Mohamad Awad, acuzat de colegii săi că nu resuscitează pacienți aflați în stop cardio-respirator, cu “avertisment” și “mutare disciplinară”. Comisia de anchetă l-a găsit vinovat și l-a sancționat cu avertisment pentru cazul în care a preluat un pacient cu infarct de la Spitalul Huși pentru transfer la Iași și a deviat traseul, megând pe unul mai lung cu aproximativ 50 km pentru a face schimb cu medicul din tura de noapte, scrie Libertatea. . Palma grea pe care a încasat-o tiranul turc la Istanbul în alegerile pierdute de partidul său doare şi ustură. Ce înseamnă ea? Ce şanse are democraţia? Ce soluţii mai are tirania? Situaţia din România e edificatoare. Umflat până peste poate de trufie, preşedintele Erdogan a încasat-o duminică rău la Istanbul. Poporul a vorbit. Şi, din nou, ca în România, la 26 mai, a vorbit răspicat, în ciuda puternicei propagande şi barajului de insulte şi calomnii la care a fost supus cel ce avea, totuşi, să învingă, relatează Deutsche Welle Rămas fără susținere politică pentru ocuparea unui nou mandat, Ciorbea iese din scenă cu reputația distrusă, abandonat de partide și disprețuit de cetățeni. A fost contestat de societatea civilă încă din prima zi. Institutul de Politici Publice a acuzat că, prin numirea lui Ciorbea, funcția de Avocat al Poporului este politizată. Poporul rămâne cu o mare deziluzie, Victor Ciorbea rămâne cu o pensie specială care-i asigură o bătrânețe liniștită, notează Recorder Premierul e mai bogat ca preşedintele, dar mai înstărit decât amândoi este ministrul Justiţiei. Viorica Dăncilă are trei terenuri, unul în Predeal, alte două, moştenite de la părinţi, în judeţul Dolj. Premierul mai deţine 1 casă în judeţul Dolj, 2 apartamente în Ploieşti şi Teleorman şi 1 casă de vacanţă în Predeal. Bijuteriile premierului, inele, cercei, pandantive, broşe, valorează 5000 de euro. În conturi, Viorica Dăncilă are 63.000 euro, 428.000 lei şi 17.000 dolari, iar 40.000 lei a investit în pensii private, conform Digi24 Zeci de firme oferă pe internet proiectele de care absolvenții au nevoie pentru a obține diploma. Lucrările se fac la comandă, pe baza unui contract, iar beneficiarii se declară, de regulă, mulțumiți. Facultățile neagă însă fenomenul. Răzvan s-a hotărât să îşi cumpere lucrarea de licenţă când şi-a dat seama că singur nu are timp să o termine. A dat 900 de lei unei firme specializate în elaborarea proiectelor de licenţă. A primit un contract şi factură, dar lucrarea nu a mai venit, aşa că a ratat examenul, conform Stirile ProTv Tatăl lui „baby Constantin” are două condamnări în Franța și este cercetat pentru violență într-un dosar penal la Râmnicu-Vâlcea. Mama a spus că a fost sterilizată forțat în România, deși cererea scrisă de mâna ei e la Spitalul Județean. Vasile Mutu, 36 de ani, și Florentina Pătru, 32 de ani, părinții necăsătoriți ai bebelușului Constantin, nu trăiesc în România într-o sărăcie lucie, cum au fost portretizați de NYT. • Proprietățile lor, case, mașini și terenuri, n-au fost pomenite în reportaj. În imaginile care au făcut înconjurul lumii, ei apar înghesuiți împreună cu altă familie, ”11 oameni îngrămădiți temporar într-o casă mică”, de culoare roz, în timp ce locuința lor mai mare este la numai 50 de metri distanță, dezvăluie Tolo În urmă cu mai bine de zece ani, înainte de venirea crizei, Primăria aviza proiecte de turnuri care mai de care, unele asemenea celor din Dubai. Dintre ele, în construcție este doar unul de 25 de etaje, pe Calea Florești, la intrarea în Cluj, pe un drum despre care studiile zic ca e cea mai aglomerată rută din țară. Tot la aceeași intrare în oraș se pregătește acum un adevărat zgârie-nori cu 40 de etaje, la pachet cu funcțiuni de wellness și agrement, potrivit Actual de Cluj