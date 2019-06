Subiectele zilei: Mărturia românului reţinut pe nedrept în Italia ca fiind agresorul iubitei lui Cristi Manea. Cine ar fi adevăraţii huligani; Românii, obligați din iulie să arunce gunoiul selectiv. Puțini știu de această lege

Bărbatul susţine că, după finalul partidei, se afla la 10-15 rânduri distanţă de tribuna a doua, spre colţul terenului, când a observat că s-a iscat o busculadă în acea zonă, care a pornit de la două fete şi doi băieţi. El a spus că, deşi nu a opus rezistenţă, a fost lovit în zona feţei, iar poliţia l-a înjurat, în italiană, „că a lovit fata”. „M-au scos din stadion, nu m-au mai bruscat, doar acolo când m-au pus la pământ, şi am aşteptat 10 minute până când au verificat camerele video. A venit şeful poliţiei de stadion şi mi-a zis că, într-adevăr, nu am făcut nimic”, a declarat bărbatul pentru Adevarul. Când va debloca UE sprijinul financiar, suspendat în vara trecută, în urma invalidării alegerilor locale din Chișinău și a neglijării recomandărilor ale Comisiei de la Veneția, dar și în urma ”furtului secolului”? Siegfried Mureșan: „Vom debloca acești bani de îndată ce guvernul Republicii Moldova va respecta condițiile pentru alocarea acestui credit. Lucrurile stau în felul următor: UE are deja de trei ani de zile la dispoziție suma de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Vorbim despre un sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova”, scrie Deutsche Welle. „Sunt încântată de ideea de a merge la liceu. Sper doar ca profesorii de acolo să fie conștienți de faptul că atâta teorie nu ne ajută în viață. Școala ar trebui să ne dezvolte personal, să avem un psihic ok și să știm cum să facem bani și să ne folosim de ei. Când o să fiu adultă, nu o să mă ajute la nimic să știu nu știu ce formule pentru calcularea unghiurilor”, crede Berta. Notele, spune ea, nu arată ce potențial și competențe are, iar mama ei dă vina pentru aceste rezultate pe sistemul educational, pe profesorii nepregătiți, relatează Libertatea Schimbările climatice vor conduce la un „apartheid climatic“. ONU avertizează că bogaţii vor plăti pentru a scăpa de foamete şi săracii vor suferi. Philip Alston, raportor special al ONU pe probleme de sărăcie extremă şi drepturi ale omului, spune că impactul încălzirii globale va afecta nu numai drepturile de bază la viaţă, apă, hrană şi adăpost pentru sute de milioane de oameni, ci şi democraţia şi domnia legii. Raportul îl condamnă şi pe Donald Trump pentru că „reduce la tăcere în mod activ“ dovezile ştiinţifice privitoare la schimbările climatice, şi îl critică pe preşedintele brazilian, Jair Bolsonaro, pentru că a promis că va deschide pădurea amazoniană pentru minerit, scrie Adevarul.Chiar dacă ştiau că adopţia nu e floare la ureche şi că îi aşteaptă o procedură deloc uşoară, doi soţi din Mehedinţi şi-au luat inima în dinţi şi au pornit la drum. De mai bine de doi ani sunt pe lista de aşteptare şi realizează că sunt încă departe de momentul în care îşi vor putea strânge în braţe copila mult-dorită.După ani de aşteptări şi verificări minuţioase, au aflat că fericirea lor depinde de un calculator. Un program stabileşte gradul de potrivire între un copil şi părinţii aflaţi pe lista celor care doresc să adopte, scrie Digi24 Deşi termenul limită este 1 iulie, multe oraşe din ţară nu au reuşit să se pregătească pentru acest proces, chit că au avut la dispoziţie un an de zile. Autorităţile trebuiau deja să le pună la dispoziţie cetăţenilor pubele speciale, iar firmele de salubritate să le împartă saci de gunoi pe culori. La Gherla în judeţul Cluj însă oamenii nici nu ştiu de această lege, pentru că fluturaşii făcuţi de operatorul de salubritate meniţi să îi atenţioneze nu au ajuns încă. Primăria spune ca sacii coloraţi vor fi împărţiţi abia la 1 iulie, conform StirileProtv „Și acum îmi sare în ochi insul ăsta, nimic altceva decât un întâmplat. Îl cheamă Budăi, e ministrul Muncii și zice: „Ne dorim ca toți copiii noștri să rămână în țară”. Copiii noștri”?! Sunt prea mult ai nimănui, politician mărunt și meschin care te urci pe valul de naționalism pe care ați muncit atât de mult să îl activați! Să rămână în țară? Și bebelușii care sunt uitați în maternități și se leagănă singuri și se hrănesc singuri din biberon? Și miile pe care nu-i vrea nimeni, nimeni, nimeni, deși sunt adoptabili, dar a trecut prea mult timp și sunt prea mari? Sau prea bolnavi? Sau prea de etnie?” notează Republica Numai jumătate din populația globului crede că țara în care trăiește este în prezent democratică, arată rezultatele unui sondaj de opinie publicat marți, 25 iunie, care mai sugerează printre altele că mulți vest-europeni consideră băncile și rețelele de socializare drept amenințări la adresa democrației.Cei chestionați în Statele Unite, unde lumea se pregătește de alegerile prezidențiale din 2020, sunt divizați în ce privește caracterul democratic al țării lor – 46% o consideră democratică, iar 40% cred că nu este destul de democratică, potrivit Europa Libera