Subiectele zilei: CNAIR i-a plătit lui Bogdan Chirieac 72.000 de lei pentru șase articole pozitive; Ce a rămas după 6 luni cu România în fruntea Consiliului UE; A cincea parte din tinerii români nu lucrează. Ce s-a întâmplat față de anii anteriori

Contractul a fost atribuit de Narcis Neaga, directorul general al CNAIR, pentru a beneficia de șase articole pozitive. Articolele au fost mascate într-o campanie de educație rutieră. Newsweek România a dezvăluit la începutul lunii iunie că CNAIR i-a mai dat firmei lui Bogdan Chirieac un contract de 43.000 lei pentru a beneficia de imagine favorabilă și știri pozitive. După întemnițarea fostului lider PSD, Liviu Dragnea, scaunul de director al lui Narcis Neaga s-a clătinat serios. Premierul Viorica Dăncilă avea de gând să-l schimbe din funcție, dar șeful Drumurilor a fost salvat de Costin Mihalache, șeful cancelariei primului-ministru, dar și de baronii locali, scrie Newsweek.



Realitatea dură este că ajung în clasele de gimnaziu copii care nu știu să scrie, buchisesc ca la clasa I. Nu am găsit situația aceasta într-o singură școală, ci în aproape toate școlile în care am lucrat. A fost primul meu șoc, ca profesoară în București, să-mi dau seama că elevi de clasa a VII-a nu puteau să construiască o propoziție simplă, corect. Apoi am cunoscut o clasă întreagă în care o singură fetiță citea cursiv. Ceilalți copii erau resemnați deja, îmi spuneau adesea, când citeam povești: „Să o puneți pe ea, doamna, că ea citește bine.” În clasa aceea de a VII-a, cititul era o abilitate înaltă, pentru cei mai buni, potrivit Republica. Unul dintre cei 63 de proprietari care vor fi expropriaţi pentru construcţia căii ferate Gara de Nord – Aeroportul Otopeni ar putea rămâne pur şi simplu, pe drumuri, având în vedere că nu deţine nicio altă locuinţă nicăieri în ţară, iar banii care-i sunt plătiţi drept despăgubire nu-i pot ajunge pentru achiziţia alteia. Roxana M., aflată pe lista exproprierilor pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, a declarat pentru „Adevărul” că deţine un teren de 311 metri pătraţi în Otopeni, din care statul vrea să-i 126 mp, pentru care îi va achita 211 lei/mp, deşi preţul zonei este de 300 euro/mp, scrie Adevarul. Președinția românească a Consiliului UE se încheie la finalul lunii iunie, după 6 luni în care nu poți pune degetul pe vreo realizare politică europeană memorabilă. Tehnic, birocrații români de la ministere și de la Bruxelles și-au făcut treaba. Politic, nimeni nu a știut să meargă mai departe. „Bilanțul ceaușist” care spune că România a închis cele mai multe dosare din istoria recentă, nici măcar nu e real. În mod neașteptat pentru cei mai mulți analiști și privitori de pe margine, mandatul României s-a desfășurat foarte bine pe partea tehnică, birocratică. Oamenii din ministere și de la reprezentanța României la Bruxelles și-au făcut treaba, spun specialiștii consultați de Europa Liberă.



Numărul străinilor rezidenţi în Portugalia a crescut anul trecut cu 13,9%, ajungând la 480.300 de persoane, cel mai ridicat din 1976, anul în care a început publicarea acestei statistici, a anunţat miercuri Serviciul portughez pentru Străini şi Frontiere, informează Agerpres. Brazilienii rămân cea mai numeroasă comunitate de străini rezidenţi în Portugalia, cu 105.423 de membri. Urmează cei veniţi din Capul Verde, 34.663, şi apoi comunitatea de români, care conform acestei statistici oficiale numără 30.908 membri, potrivit Digi24. Procurorul general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, va avea parte de o surpriză în zilele următoare. Cu sau fără voința lui, acesta va fi nevoit să plece din funcție. La câteva săptămâni după ce a preluat funcția de premier, Maia Sandu susține că Procuratura Generală nu a făcut până acum nicio solicitare către jurisdicțiile străine pentru a stabili traseul banilor furați din cele trei bănci moldovenești în 2014. ”S-a tărăgănat la nesfârșit, pentru ca banii să plece cât mai departe și să nu mai poată fi recuperați”, a spus Maia Sandu, precizând că dispune ”de mai multe dovezi, inclusiv din partea unor țări membre ale UE că nu au fost solicitate niciodată să ajute la investigarea furtului miliardului de dolari”, potrivit Deutsche Welle. Mai multe familii care locuiesc pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Suceava s-au trezit că nu mai pot să iasă din locuinţe după modernizarea arterei. Ca să stabilizeze strada, constructorii au realizat un zid de sprijin înalt, pe alocuri, şi de 1,5 metri. Ca să iasă din case, riveranii şi-au improvizat nişte trepte din bucăţi de cărămidă, care au dus şi la accidente. În 2018, Primăria Suceava a modernizat strada Mihail Sadoveanu, fiind una dintre arterele de pământ din oraş. Riveranii s-au bucurat, crezând că vor scăpa de praf şi noroi şi vor simţi că trăiesc la oraş. Din păcate, bucuria nu a ţinut foarte mult. Ca să stabilizeze strada, muncitorii au construit un zid de sprijin înalt, pe alocuri, şi de 1,5 metri, iar construcţia blochează accesul în mai multe gospodării, potrivit Adevarul. Peste 20% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 20-34 de ani nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare. România ocupă locul al patrulea în Uniunea Europeană în funcție de ponderea tinerilor neangajați care nu sunt înscriși la nicio formă de învățământ, cu un procent de 20,6%, în scădere de la 21,4% în 2017, respectiv 23,5% în 2016. 2,8% dintre bărbații români de 20-34 de ani nu sunt angajați și nu urmează cursuri, în timp ce în cazul femeilor procentul urcă la 28.9%, potrivit Libertatea.



Comuniştii tăiau replici din piesele de teatru, PSD le taie banii, până la os, și le spune actorilor că și scheletul, ca recuzită, poate fi de folos. Când Puterea ajunge să tâlhărească Teatrul ca să trăiască, e semn că în curând o să-i cadă cortina, scrie Cristian Tudor Popescu pentru Republica. Cu un calcul machiavelic tradiţional, ambasada Rusiei în România a publicat, în dimineaţa zilei de 28 iunie a.c., un text propagandistic vizând mistificarea ocupării mârşave, dezonorante, cu 79 de ani în urmă, prin recurs la manu militari, a teritoriului dintre Prut şi Nistru. Dacă am fi avut şansa unor bărbaţi de stat, pentru o asemenea întinare a memoriei militarilor români care au căzut la datorie pentru deplina eliberare a acelor teritorii mioritice ocupate temporar, de megieşi ostili, ar fi fost rapid trimişi acasă cei consideraţi responsabili, la nivelul menţionatei ambasade, de acest act provocator, revanşard, specific propagandei iluzioniştilor de la Moscova, scrie Adevarul.