Subiectele zilei: Decizia CCR în cazul Dragnea a dezbinat şi mai mult PSD. Rivalii Vioricăi Dăncilă vor să-l declare pe Dragnea deţinut politic; De ce Liviu Dragnea nu mai scapă de închisoare

. Şerban Nicolae şi Robert Negoiţă. Baronii PSD aşteaptă alegerile prezidenţiale pentru a ieşi din nou la atac. Potrivit unor surse din partid, Codrin Ştefănesu, Cătălin Rădulescu (AKM), Liviu Pleşoianu şi Lia Olguţa Vasilescu au cerut ca partidul să susţină că Liviu Dragnea a fost condamnat pe nedrept, cu o lună înainte ca CCR să dea verdictul care l-ar fi salvat de puşcărie. Dacă sentinţa finală ar fi venit după decizia CCR de miercuri, procesul lui Dragnea s-ar fi reluat de la zero. Cei patru au fost locotenenţii lui Dragnea până în ultima clipă şi nu s-au dezis de fostul lider PSD nici după ce a ajuns la puşcărie, scrie Adevarul Ecologiștii nu o văd cu ochi prea buni pe von der Leyen, iar social-democrații se opun cel mai vocal numirii ei. Creștin-democrații și conservatorii ei se lasă convinși, respectând disciplina grupului parlamentar al PPE. Așa crede David McAllister, fost premier al landului german Saxonia Inferioară, azi europarlamentar din partea CDU: "Votul meu îl are", spune el, chiar dacă anterior l-a sprijinit pe Manfred Weber. Acesta a fost respins însă de blocada unei minorități în Consiliul European și a fost nevoie de o altă soluție: "Este un compromis tipic în stil UE", spune McAllister. La următorul scrutin european este nevoie de alte mecanisme, prin care alegătorii să poată influența mai direct numirea liderilor instituțiilor comunitare, relatează Deusche Welle BAC-ul își are originile în Franța, fiind introdus la data de 17 martie 1801, printr-un decret dat de Napoleon Bonaparte, punându-se astfel bazele învățământului modern în această țară. În sistemul de învățământ românesc, BAC-ul a fost introdus în anul 1925 de către Constantin Anghelescu (1869-1948), politician, medic chirurg și profesor universitar român, originar din Buzău. Probele orale erau mai temute decât probele scrise. Elevii aveau de susţinut trei examene scrise, fiecare dintre probe fiind eliminatorie, notează Libertatea Specialiștii în drept penal și constituțional socotesc că fostul șef al social-democraților români, Liviu Dragnea nu are șanse să fie eliberat după decizia Curții Constituționale referitoare la completurile de judecători specializați în cauze de corupție. Una dintre avocatele fostului lider PSD, Flavia Teodosiu, spus că va comenta soluția Curții Constituționale abia după ce apare motivarea, dar Toni Neacșu un penalist cunoscut, care de asemenea l-a apărat pe Liviu Dragnea a explicat că după decizia Curții pentru cazul acestuia nu există „niciun remediu procedural, nicio cale extraordinară de atac prin care să se poată anula hotărârea", relatează Europa Liberă Supratraversările proiectate de Primărie de-a lungul Bahluiului ar urma să aibă puncte de sprijin în albia râului, regularizată la începutul deceniului cu fonduri europene. Din acest motiv, vom mai aştepta o vreme unele avize: un expert specializat trebuie să se pronunţe asupra impactului construirii pasajelor asupra rezultatelor proiectului finalizat în anul 2013. ABA Prut-Bârlad a declarat că demersurile „pot fi continuate numai după soluţionarea aspectelor tehnico-legale precizate“ şi că „din data de 24.08.2018 până în prezent nu a mai fost depus la ABA Prut-Bârlad niciun document referitor la proiectul menţionat“., scrie Ziarul De Iași Fostul purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean, Andreea Coroian Goldiș, explică pe o rețea de socializare: ierarhia admiterii la clasa a IX-a, publicată astăzi, relevă „câteva probleme ale sistemului de învățământ”. Mai exact: primele cinci clase din județ s-ar închide la media de admitere 9.76, iar prima clasă din județ – la 9.97. „Primul copil din mediul rural apare la poziția 171, următorii la pozițiile 230, 258, 317. Cam atât peste media de 9.50. Egalitatea de șanse în rural e, chiar fără cifrele acestea, un deziderat imposibil, notează Actual de Cluj Dacă ai până în 35 de ani, poți să pleci și tu una sau două săptămâni undeva în lumea asta mare, deși ești restant mereu la întreținere. Îți alegi proiectul pe care vrei să-l urmezi - temele diferă, de la artă, cultură și mediu la voluntariat, antreprenoriat și altele - te înscrii prin intermediul unei organizații neguvernamentale care se ocupă cu asta și gata, ai plecat în vacanță. Toate costurile sunt acoperite (drum, cazare și mâncare), în afară de băutură. Deși inițial tu îți plătești transportul, ei îți restituie banii după proiect. Poate dura zile sau săptămâni, dar îi primești înapoi, scrie Vice