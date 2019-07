Subiectele zilei: Cum fac carieră la UMF soția lui Tudorel Toader și fosta deputată Camelia Bogdanici; Cum s-au îmbogăţit în Suedia huliganii care au omorât în bătaie un om în trafic

Li se spune voluntarilor ce primesc – acces, apă, mâncare – și ce nu – nu decont transport, nu cazare. E voluntariat, nu job. „Voluntarii vin la Constanța cu maximum o săptămână și cu minimum două înainte de a începe festivalul”, ne explică Tudor Ocnea. El e din Cluj și e unul dintre coordonatorii festivalului. El explică și cum sunt organizați oamenii – pentru că anul acesta au fost mulți, au putut avea ture de câte 6 ore – și povestește și despre trainingurile care s-au făcut înainte, pe grupuri, la Casa de Cultură din Constanța, potrivit Libertatea „Neversea se află în topul festivalurilor care mi-au ajuns aproape de suflet, pe lângă Untold. Mi-am dorit foarte mult să vin şi în acest an aici pentru că mă simt incredibil şi cred că fanii văd şi simt asta. Îmi place enorm energia oamenilor de aici şi de fiecare dată mă încarc pozitiv la Neversea”, a declarat Steve Aoki. „Nu mă aşteptam să găsesc atât de mulţi oameni în faţa scenei. Am avut emoţii incredibile, dar constructive pentru că m-am simţit atât de bine pe scenă. Mi-aş dori să revin aici, să cânt în faţa acestui public minunat”, a declarat Jessie J, confrom Stirile Protv Cei doi bătăuşi din comuna argeşeană Merişani care au omorât în bătaie un om de afaceri după un conflict în trafic au făcut avere din cerşetorie şi proxenetism în Suedia. În plus, au profit şi de naivitatea unei milionare care i-a îndrăgit.Cei doi au şocat România pe 24 iunie 2019, după ce l-au lovit violent, cu pumnii şi cu picioarele, pe un bărbat care încerca doar să aplaneze un conflict în trafic, scrie Adevarul. La Costinești, de pildă, plaja era arhiplină, spre surprinderea străinilor care au ajuns la noi. Administratorii plajei au numărat aproape 10.000 de tineri care au dansat zi și noapte. Mulți dintre ei s-au adunat în jurul beach-barurilor, unde au stat la coadă la bere. Câțiva oaspeți au venit din Florida. Culmea este că s-au cunoscut la Costinești: "Noaptea trecut a fost foarte bine! Suntem puțin obosiți, pentru că am umblat toată noaptea. Prea mulți oameni aici. În America suntem obișnuiți cu mai puțină lume", relatează Stirile Protv Vă convine, ca pacienţi, să fiţi trataţi de medici care au fost şcoliţi în facultate de cadre care au avansat profesional folosindu-se de specializări în mase plastice, administraţie, sociologie, economie sau orice altceva ce nu este medicină? Asta se întâmplă la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi. Aici are loc, în această perioadă, până pe 10 iulie, concursul de angajare şi promovare pe posturi didactice. Printre numele de la concursul de anul acesta sunt şi unele cu greutate: fostul deputat Camelia Bogdănici, sau Elena Toader, soţia fostului ministru al Justiţiei, scrie Ziarul de Iași Viorica Dăncilă a făcut o plimbare în picioarele goale pe plajă, cu sandalele în mână, alături de Mihai Fifor și Orlando Teodorovici în timpul unei vizite la Sulina. Întâmplarea a fost imediat ironizată pe internet. Pe Republica sunt câteva dintre imaginile care au făcut înconjurul internetului.