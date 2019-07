​Subiectele zilei: Cine e preferatul Vioricăi Dăncilă pentru candidatura la prezidenţiale; Tinerii cu note mari la Bac vor să rămână în țară! „Dacă plecăm toți, cine mai rămâne să schimbe ceva?”; Cât timp pierd bucureștenii în drum spre muncă. Ar putea ajunge zilnic la munte

Liderul PSD Viorica Dăncilă ar vrea ca Eugen Teodorovici să fie candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din toamnă. Teodorovici este omul de încredere al premierului. Dăncilă îl susţine şi pentru funcţia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat pentru Cotroceni, în timp ce Călin Popescu Tăriceanu ar putea intra în cursă din partea ALDE, cu susţinerea ProRomânia. Dăncilă vrea neapărat un om din partid, nu un candidat extern. Avem două variante: Teodorovici sau Firea. Însă cu candidat separat, riscăm să nu intrăm în turul doi, mai ales dacă Tăriceanu face alianţă cu Ponta“, susţin surse din conducerea partidului pentru Adevărul Cine are toate şansele de a fi următorul şef al Parchetului European? Laura Codruţa Kövesi. Ea va fi? Aproape sigur. De ce? Pentru că, după toate infamiile ultimelor săptămâni, nu se prea mai poate altfel.I se poate ura noroc fostei şefe a DNA, cel mai aprig vituperată, defăimată, blestemată şi osândită personalitate simbolizând independenţa justiţiei româneşti şi eficienţa luptei împotriva corupţiei pe care au încercat să le demoleze duşmanii ei. După numirea ei în funcţie, telespectatorii televiziunilor arondate se vor freca la ochi şi la urechi auzind cât de rapid şi de radical se vor regrupa şi repoziţiona foştii detractori dragnioţi ai Laurei Kövesi, scrie Deutsche Welle Adrian a obținut media 9,13. Nu este excepțională pentru colegiul unde a studiat, dar e bucuros pentru că a obținut ceva mai important. „Pentru mine reprezintă spargerea unei bariere legate de familia și etnia mea romă. Sunt primul din familie care a dat Bac-ul și l-a luat. E o mare realizare pentru mine. Sufletește. Vreau să arăt că și romii pot merge la licee bune și să ia note mari”, explică Adrian pentru Libertatea „Se pune problema realizării unei conexiuni subterane între staţiile Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor, care asigură continuitatea pe relaţia est-vest, şi a unei conexiuni parţial subterane între staţiile Bucureşti Nord şi Bucureşti Progresu, care asigură continuitatea pe relaţia nord-sud. Implicit, se pune problema transformării staţiei Bucureşti Nord din staţie terminus în staţie de trecere", explică autorii proiectul de act normativ, conform Economica.net Distanţa medie dintre casă şi locul de muncă este de 10,7 kilometri, astfel că viteza medie de deplasare la orele de vârf este de circa 14 kilometri pe oră, în studiu fiind cuprinşi atât angajaţii care folosesc maşina personală sau de serviciu, cât şi cei care folosesc transportul în comun sau mijloace alternative de deplasare.Mai mult de jumătate (54%) dintre angajaţi folosesc metroul, 38% se deplasează cu maşina, şi un număr semnificativ de respondenţi au nevoie de mai multe mijloace de transport pentru a ajunge la birou, scrie Capital Investigaţiile corpului de control al Mini­sterului Sănătăţii (MS) care au avut loc la începutul acestui an la Institutul de Psihiatrie „Socola“ şi la Spitalul „Sf. Spiridon“ scot la iveală o serie de nereguli existente în cele două unităţi medicale ieşene. Spre exemplu, la Institutul de Psihiatrie „Soco­la“ din Iaşi au fost constatate probleme referitor la modul în care se fac achiziţiile publice, dar şi în ce priveşte activitatea RUNOS, potrivit Ziarul de Iași Adevărații pescari din Deltă se hidratează cu tărie sau cu apă direct din Dunăre, îmi spune nea Gică, acum pescar în Canalul Sireasa. Parțial legendă, parțial adevăr, povestea asta e pe cale să se schimbe datorită unui nou sistem de filtrare a apei din Dunăre, adus de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, în cel mai izolat loc din România.„Băieții care au montat apa asta potabilă au un aparat care îți arată cât e de poluată. Și e foarte poluată. Băi, eu beau, nu am nimic. Dar cred că s-a obișnuit organismul”, spune pescarul de 63 de ani care și-a petrecut toată viața pe apă, relatează Vice