Subiectele zilei: DW: Se îndreaptă Germania spre recesiune?; Bugetarilor li se vor putea tăia salariile. Când şi de ce; PSD învie măsuri de criză de pe vremea lui Boc

Românii angajaţi la stat cu rezultate mediocre la locul de muncă riscă să primească un salariu mai mic timp de un an de zile, conform prevederii din Codul administrativ al României. În schimb, angajaţii performanţi vor primi prime. În prezent, singurele variante de evaluare a funcţionarilor publici sunt promovarea sau eliberarea din funcţie. Potrivit noului Cod administrativ al României, publicat recent în Monitorul oficial, dacă funcţionarii publici vor obţine rezultate mediocre la evaluările anuale vor avea salarii micşorate timp de un an. Pe de altă parte, cei care vor obţine rezultate bune vor beneficia de prime, informează avocatnet.ro

„Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două”, a scris pe Facebook Călin Popescu Tăriceanu. Președintele ALDE spune că „firme autohtone au fost lichidate prin suspectarea și anchetarea la nesfârșit a patronilor ori a managerilor”, potrivit Republica.ro