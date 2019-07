Subiectele zilei: Cum se explică bubuitura misterioasă care a pus ieri pe jar Iaşul; Urgia la Academia de Poliție: 74,3% dintre tezele de doctorat verificate sunt suspecte de plagiat

O bubuitură puternică s-a auzit ieri în jurul orei 14 - în majoritatea cartierelor din Iaşi şi localităţile limitrofe. Zgomotul a fost urmat de o undă de şoc în urma căreia ferestrele s-au cutremurat. Profesorul Silviu Gurlui de la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” a oferit o primă explicaţia cu privire la acest fenomen misterios. ”La un asemenea impact e nevoie insa de o energie cinetica imensa care nu poate fi lansata de o persoana privata. Poate fi un fenomen natural de mare calibru sau un exercitiu militar neconfirmat din varii motive. Din fericire exista echipamentul instalat de mine in turnul ceasului din Palat care masoara simultan spectrul sunetului si vibratiile mecanice induse de varii fenomene naturale sau antropice Incercam sa le descifram”, a spus iniţial profesorul Gurlui, potrivit Ziarul de Iasi

. În fiecare weekend, în sezonul estival, ni se servește o statistică de ne crește inima în piept. 130.000 de turiști pe litoral, 150.000, 200.000 de turiști! An de an din ce în ce mai mulți. Unde încap toți acești oameni din moment ce, oficial, sunt undeva la 120.000 de locuri cazare? Turismul la negru - una dintre cele mai grele pietre de moară ce atârnă de gâtul litoralului și unul dintre motivele din cauza căruia litoralul românesc nu va fi niciodată „perla” Mării Negre, scrie Republica.ro

Victoria Morozov este fondatoarea Asociației de Caritate „​The Moldova Project”​ ce activează în Marea Britanie şi crează conexiune între Republica Moldova și Regatul Unit şi susține copiii vulnerabili și familiile acestora, astfel prevenind abandonul copiilor în instituțiile rezidențiale. Din 2008 până în prezent a găzduit peste 1500 de voluntari internaționali în R. Moldova pentru implementarea diverselor proiecte de susținere a copiilor vulnerabili și famiilor acestora. „Nu este vorba doar despre stat, este vorba despre toți cei care suntem parte din societate, pentru că până la urmă sunt niște probleme, care nu neapărat statul le genera, sunt niște probleme de comportament pe care nouă, oamenilor, ne-au lipsit cândva și noi am uitat să fim oameni. Noi am uitat să fim generoși, noi am uitat să ne pese de cei din jurul nostru”, spune Morozov pentru Radio Europa Liberă Moldova