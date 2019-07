​Subiectele zilei: De ce s-au împotmolit negocierile dintre USR-PLUS: orgolii, şicane şi pretenţii absurde; Decizie importantă pentru salariaţi. Reguli noi pentru contractele de muncă

Congresul USR l-a ales pe Dan Barna pentru postul de candidat al partidului la alegerile prezidenţiale, însă victoria a fost puţin sub aşteptări. Din cei aproape 500 de delegaţi, liderul USR Barna a primit 324 de voturi, în timp ce senatorul Mihai Goţiu a reuşit să strângă 134, în condiţiile în care nu are influenţă în partid. „În mod normal, Goţiu n-ar fi trebuit să ia mai mult de 50 de voturi. Barna trebuie să înţeleagă din acest scor că puterea USR vine de la bază. Noi nu suntem PLUS, să depindem de imaginea unui lider“, a explicat unul dintre delegaţi pentru Adevărul La aniversarea cu numărul 230 a Căderii Bastiliei, totul s-a învârtit în jurul asigurării păcii. Președintele francez Emmanuel Macron a adus în lumina rampei, de 14 iulie, ziua națională a țării sale, inițiativa apărării comune europene, un proiect care îi aparține și lui. El i-a invitat la parada militară de 14 iulie pe șefii de state și de guverne ai țărilor care au aderat deja la această inițiativă. Parada de pe Champs Élysées este în mod tradițional punctul culminant al festivităților de ziua Franței. Oaspeții străini vor lua apoi masa cu șeful statului francez, notează Deutsche Welle Tăierea bugetului pentru Cultură, care a dus la concedieri masive în mai multe teatre din București, a afectat grav și activitatea Circului Metropolitan București. „Pe mine, ca manager al Circului, m-a lovit mult mai mult decât pe alții, pentru că mie mi s-a tăiat 57% din buget. Primăria a tăiat, dar nu e vina lor, e bugetul pe care l-au primit de la Guvern”, ne-a declarat actorul Bogdan Stanoevici. Nu a vrut și nici nu intenționează să dea pe nimeni afară, doar că a fost nevoit să renunțe la colaboratori, iar urmările nu au întârziat să apară, scrie Libertatea Magistrații au decis că în contractele de muncă nu pot fi introduse daune fixe pentru nerespectarea de către angajați a clauzelor contractuale. Adică angajatorii nu pot stabili anticipat valoarea prejudiciului creat dacă un salariat demisionează și nu vrea să respecte perioada de preaviz, spre exemplu. Decizia a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Este obligatorie pentru toţi cei aflaţi în această situaţie, potrivit Digi24 Simona Halep ajunge în țară astăzi, la ora 17:00, și va fi primită la Salonul Oficial de la Otopeni, unde accesul este restricționat fanilor. Dar, cel mai probabil, sportiva se va opri să-i salute pe românii care o vor aștepta la ieșirea din terminal. „Cu siguranță că îi vom face o primire așa cum îi stă foarte bine unei mari campioane a lumii pe aeroport. O s-o aștept pe Simona Halep la aeroport, când va sosi mâine. Din informațiile pe care le dețin, ea va sosi mâine”, a spus ministrul Tineretului şi Sportului, Constantin Bogdan Matei potrivit Libertatea Ce vom face cu victoria Simonei? Va înțelege, măcar de data asta, România ceva? Aud când un jurnalist din Germania repetă că Halep e de cinci ani cea mai bună jucătoare din circuit, iar o ziaristă din Coreea de Sud dă din cap că așa e și afirmă că se gândește să viziteze Constanța - primul gând îmi fuge la cazinoul ce stă pe burtă, nicidecum la retrocedările lui Radu Mazăre sau șezlongurile care ajung până la geamanduri -, văd în ecranele tuturor o Românie care e pieptănată la cărare, datorită muncii pe brânci și visului unei fete pe care nu știu dacă o merităm, scrie Republica Doi medici de familie din Iaşi au fost găsiţi vinovaţi de culpă medicală de judecători şi obligaţi la plata unor daune morale consistente. Soţii Armand şi Liliana Daneliuc trebuie să despăgubească cu 70.000 de euro o fostă pacientă, căreia i-au prescris în dozaj greşit un medicament puternic. Pacienta a ajuns să ia de două ori pe zi tratamentul, în condiţiile în care ar fi trebuit să o facă de două ori pe săptămână, relatează Ziarul de Iași