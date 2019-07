​Subiectele zilei: ​404 dosare de adopții internaționale dispărute fără urmă; Haos total în PSD. Cum a ajuns partidul la un pas de implozie

​404 dosare de adopții internaționale dispărute fără urmă. Este o poveste despre adopții internaționale, care în anii 90 s-au făcut în număr impresionant și care și-au pus amprenta inclusiv pe imaginea României. În momentul negocierilor de aderare, de la începutul anilor 2000, a trebuit ca România să-și modifice legislația și să închidă seria fără stavilă a trimiterii copiilor orfani sau fără posibilități peste granițe.România și-a schimbat viziunea, însă epoca anilor 90 a lăsat în negură și 404 dosare de adopții internaționale care au dispărut. Cu totul, scrie Este o poveste despre adopții internaționale, care în anii 90 s-au făcut în număr impresionant și care și-au pus amprenta inclusiv pe imaginea României. În momentul negocierilor de aderare, de la începutul anilor 2000, a trebuit ca România să-și modifice legislația și să închidă seria fără stavilă a trimiterii copiilor orfani sau fără posibilități peste granițe.România și-a schimbat viziunea, însă epoca anilor 90 a lăsat în negură și 404 dosare de adopții internaționale care au dispărut. Cu totul, scrie Radio Europa Libera





Ursula von der Leyen şi bolile obositei Europe. Ursula von der Leyen şi-a obţinut printr-o victorie la mustaţă mult râvnitul post. Dar cu ce preţ? I s-a reproşat, în Parlamentul European, că propune "o nouă formă de comunism". Iar înainte de vot, spre a se apăra de reproşul (asasin în logica tot mai intolerantei corectitudini politice), potrivit căruia a fost propusă şi aleasă de populişti şi ultranaţionalişti, de la italianul Salvini şi Viktor Orban, la dreapta guvernamentală poloneză, a făgăduit marea cu seara extremei stângi, scrie

Ursula von der Leyen şi-a obţinut printr-o victorie la mustaţă mult râvnitul post. Dar cu ce preţ? I s-a reproşat, în Parlamentul European, că propune "o nouă formă de comunism". Iar înainte de vot, spre a se apăra de reproşul (asasin în logica tot mai intolerantei corectitudini politice), potrivit căruia a fost propusă şi aleasă de populişti şi ultranaţionalişti, de la italianul Salvini şi Viktor Orban, la dreapta guvernamentală poloneză, a făgăduit marea cu seara extremei stângi, scrie Deutsche Welle

Scriu doctoratele altora pe bani grei și nu dau greș (aproape) niciodată. Asta e povestea unui absolvent al unui colegiu privat de arte liberale, în vârstă de 31 de ani, care spune că a scris cel puțin 40 de lucrări ca să ajute oamenii să-și ia doctoratele. De obicei, oamenii când mă caută îmi spun că vor să scrie ei lucrarea, iar eu doar să o revizuiesc. Sigur. Odată ce ne apucăm de ea și văd ce pot să fac, îmi spun ceva de genul: „Poate ar fi mai bine să preiei tu inițiativa”, relatează Asta e povestea unui absolvent al unui colegiu privat de arte liberale, în vârstă de 31 de ani, care spune că a scris cel puțin 40 de lucrări ca să ajute oamenii să-și ia doctoratele. De obicei, oamenii când mă caută îmi spun că vor să scrie ei lucrarea, iar eu doar să o revizuiesc. Sigur. Odată ce ne apucăm de ea și văd ce pot să fac, îmi spun ceva de genul: „Poate ar fi mai bine să preiei tu inițiativa”, relatează Vice





Angela Merkel împlineşte 65 de ani. Importanţa ei globală este reflectată şi în artă, fie ca street art pe faţadele unor clădiri, fie în picturi expuse în muzee, fie pe coperta unei reviste americane.Cel târziu în 2021, Angela Merkel va figura cu un portret în galeria cancelarilor. Ea a exclus posibilitatea de a candida pentru încă un mandat. Deja există numeroase tablouri cu şefa executivului german, între care sunt şi unele valoroase, semnate de artişti plastici precum Colin Davidson sau Elizabeth Peyton. Poate că Angela Merkel se gândeşte deja miercuri, 17 iulie, cine să fie pictorul care o va imortaliza pentru Galeria Cancelarilor, notează

Importanţa ei globală este reflectată şi în artă, fie ca street art pe faţadele unor clădiri, fie în picturi expuse în muzee, fie pe coperta unei reviste americane.Cel târziu în 2021, Angela Merkel va figura cu un portret în galeria cancelarilor. Ea a exclus posibilitatea de a candida pentru încă un mandat. Deja există numeroase tablouri cu şefa executivului german, între care sunt şi unele valoroase, semnate de artişti plastici precum Colin Davidson sau Elizabeth Peyton. Poate că Angela Merkel se gândeşte deja miercuri, 17 iulie, cine să fie pictorul care o va imortaliza pentru Galeria Cancelarilor, notează Deutsche Welle

Editurii Didactice și Pedagogice, devenită societate pe acțiuni în subordinea Ministerului al Educației, i-au fost respinse jumătate din numărul de oferte cu care a participat la licitația de manuale pentru noul an școlar, 2019-2020. Recent, senatorii au adoptat o nouă lege a manualului școlar, similară cu cea prin care au fost eliminate complet manualele alternative, publicate de edituri private, și care a fost declarată neconstituțională. Proiectul aprobat prevede că drepturile pentru manuale vor fi achiziționate de Ministerul Educației, în scopul publicării de către Editura Didactică și Pedagogică, relatează Profit În PSD domneşte haosul. Liderii de filiale sunt împărţiţi în trei tabere: unii o vor pe Viorica Dăncilă candidat la alegerile prezidenţiale, pentru că oricum nu au altă variantă. Însă, în viziunea taberei pro-Dăncilă, e important e ca PSD să vină cu propriul candidat, astfel încât „armata“ social-democrată să se mobilizeze în perspectiva alegerilor locale şi parlamentare de anul viitor. Alţi baroni locali, în frunte cu Paul Stănescu şi Dumitru Buzatu, o vor pe Gabriela Firea candidat, invocând că, pe baza notorietăţii, e singura care ar putea intra în turul doi cu Iohannis, potrivit Adevarul . Mă uit în top 1000 ATP de astăzi, doar 4 jucători români. Prin comparație, Franța are peste 60, Spania are 44. Dar să ne uităm și la țări din est. Slovacia are 9 jucători, Cehia are 17, Serbia are 13, Croația are 8, iar Slovenia, țară de numai 2 milioane de locuitori are 5 jucători în acest top. Cum s-au pierdut pe drum atâția jucători extrem de talentați despre care se vorbea numai la superlativ? Sigur, România oferă o generație extraordinară la fete, dar sunt convins că mai multă implicare ar fi condus la rezultate pe măsură și la băieți, notează Republica Proiectul beneficiază de fonduri europene, iar valoarea estimată pentru achiziţia unui singur tramvai ajunge la 11,5 milioane lei (2,44 mil. euro), în total fiind vorba despre 184 milioane lei. PESA a mai furnizat tramvaie în România, la Cluj, acum şase ani. Alte oraşe în care producătorul polonez a încheiat contracte sunt Kiev, Frankfurt, Warsaw, Poznan şi Sofia. PESA a mai participat recent şi la licitaţia pentru livrarea de tramvaie în Timişoara, dar autoritatea locală a atribuit contractul către producătorul turc Bozankaya, relatează Ziarul de Iași Ofertele aberante de cazare pentru cel mai mare festival din România, Untold de la Cluj, continuă după chirii astronomice cu cazări total neobișnuite: un proprietar, de exemplu, oferă cazare într-o … boxă de depozitare dintr-un depozit. 5 nopți – 100 de euro. Partea bună – încap patru sau chiar cinci persoane cu tot cu bagaje, notează Actual de Cluj