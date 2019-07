​Subiectele zilei: Delta Siretului, paradisul turistic devenit alternativa perfectă la Delta Dunării; Strigătul de disperare al tatălui unui junior român talentat la tenis: «Îmi duc copilul să joace pentru altă țară!»

Fondurile europene au transformat un loc trist, aflat la graniţa judeţelor Vrancea şi Galaţi, într-un paradis turistic care începe să rivalizeze cu Delta Dunării. Întinsă pe 82 de hectare, „Delta Siretului“ le oferă turiştilor experienţe de neuitat. Pentru că aşa este supranumit astăzi acest loc: „Delta Siretului“, cel mai mare parc de agrement din ţară, ZagaZaga Resort, amplasat pe malul Siretului, în zona Doaga, pe o suprafaţă de 82 de hectare, scrie Adevarul Ascensiunea lui Călin s-a oprit în jurul vârstei de 19 ani din pricina lipsurilor financiare. Firma de construcții a tatălui său, inginer de meserie, ca și mama, a dat faliment în 2014, iar de atunci au fost nevoiți să vândă apartamentul bunicilor, ca să-i asigure fiului continuitate. Călin face tenis de la 4 ani și jumătate, iar acum, la 21 de ani, este prima rachetă în lotul de tineret al României, potrivit Libertatea Elveția, Liechtenstein și Spania ocupa podiumul în clasamentul țărilor europene cu cea mai lunga speranță de viață a oamenilor la naștere, adică peste 83 de ani. Cea de-a patra poziție în clasament este ocupata de italieni, locuitorii acestei țări având o speranță de viață de 83,1 ani, respectiv 80,8 ani în cazul bărbaților și 85,2 ani în rândul femeilor. Romania se afla pe unul dintre ultimele locuri in clasament, cu o speranță de viață de 75,3 ani, la nivelul anului 2017, în creștere, conform Wall-street Firea este exponenta unei grupări cu oarecare soliditate în PSD, dar care nu a avut totuși forța să se opună cu adevărat lui Liviu Dragnea, chiar dacă a intrat în dizidență. Paul Stănescu, baronul de Olt este liderul acestei facțiuni și el a menționat încă de acum două săptămâni o analiză din care ar rezulta că doar Gabriela Firea ar putea reface scorul partidului, dacă ar fi susținută și de Pro România, partidul lui Victor Ponta și ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu Tăriceanu, notează Radio Europa Libera Bătălia pentru piaţa norvegiană a maşinilor electrice e în toi. Acum, compania Mercedes a invitat jurnalişti din toată Europa la premiera norvegiană a noului său SUV electric. În prezent, aproximativ jumătate dintre maşinile noi de pe drumurile norvegiene au motor electric. Norvegia scuteşte de TVA şi de costurile mari de înmatriculare vehiculele electrice - ceea ce a făcut ca maşinile Tesla să fie mai accesibile. Maşinile electrice sunt scutite şi de taxele municipale şi de cele de parcare, potrivit Digi24 Doar 18 militari români din 144 au reușit să treacă testele finale, iar azi au participat la ceremonia de absolvire. Forțele de operații speciale ale armatei române au o școală de aplicație, la Vlădeni, în județul Brașov. Orice militar se poate înscrie, însă puțini sunt cei care reușesc să reziste un an, cât durează pregătirea, cu exerciții fizice epuizante, relatează Stirile Protv Bota a fost lovit ieri în față de un taximetrist recalcitrant care parcase în fața intrării în curtea casei acestuia și a ajuns la urgența seara la ora 18, ca să fie consultat doar puțin înainte de miezul nopții. La Unitatea de Primire a Urgențelor, după cinci ore de așteptare, diagnosticul pus a fost de contuzie pe partea stângă a feței și contuzie la coloana cervicală, scrie Actual de Cluj Tommy Cash face asta: pune ironic în seturile lui muzică specifică țării în care cântă. Vine din Estonia și consideră că are suflet de est-european, chestie care se vede și în referințele balcanice din muzica sa, ilustrată cu elementele de kitsch și cu obiceiurile de prost gust din țările post-sovietice. „Am primit acestă piesă de la un prieten. Mi s-a părut ca orice altă «melodie amuzantă din trecut». Toate țările, mai ales Europa de Est, au muzica lor pop proastă din anii 90. Eu vin dintr-o astfel de țară și asta chiar înseamnă ceva pentru mine”, a spus el pentru Vice