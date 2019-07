Subiectele zilei: Un cunoscut chirurg se predă: Cine refuză aderarea la o gaşcă, rămâne pe dinafară; Românii săraci care-l înfruntă pe vicepremierul Italiei; Iată cum să „sufli” Primăriei chiar de sub nas un teren central. ”Minciună” de 2.000 mp lângă UTI

Românii săraci care-l înfruntă pe vicepremierul Italiei. Libertatea a vizitat una dintre taberele autorizate care rezistă din 2005 în sudul Italiei. Majoritatea sunt romi, dar în tabără există și români, și pe toți îi unește sărăcia și promisiunea: cei 20 de copii ai lor merg în fiecare zi la școală ca să învețe italiană. Matteo Salvini, viceprim-ministrul Italiei, a cerut zilele trecute, de la fiecare prefectură, un raport cu taberele de romi ilegale din peninsulă, în vederea închiderii lor. Majoritatea romilor sunt cetățeni români, confrom Majoritatea sunt romi, dar în tabără există și români, și pe toți îi unește sărăcia și promisiunea: cei 20 de copii ai lor merg în fiecare zi la școală ca să învețe italiană. Matteo Salvini, viceprim-ministrul Italiei, a cerut zilele trecute, de la fiecare prefectură, un raport cu taberele de romi ilegale din peninsulă, în vederea închiderii lor. Majoritatea romilor sunt cetățeni români, confrom Libertatea





Şansele candidatului PSD de a intra în turul al II-lea sunt reduse, în condiţiile în care nu s-a ajuns la o înţelegere cu ALDE şi Pro România, iar formaţiunea e în declin, arată specialiştii. Paul Stănescu, pus pentru câteva zile preşedinte executiv după încarcerarea lui Liviu Dragnea, a fost şi cel mai vocal social-democrat anti-Dăncilă. Fostul vicepremier a criticat-o pe Dăncilă pentru faptul că a forţat desemnarea unui candidat PSD aşa de devreme şi nu a continuat negocierile cu ALDE şi Pro România, dar şi pentru faptul că Dăncilă ar avea „comanda“ în altă parte, notează Adevărul

Recent, Primăria a pierdut în instanţă un teren de 2.000 mp, pe care voia să-l ofere la schimb firmei M. Chim pentru a face blocuri, dar, în instanţă, municipalitatea a informat că va face acolo ceva de interes public: o parcare. Instanţa a sesizat neadevărul şi a sancţionat Primăria, dând terenul celor doi moştenitori, scrie Ziarul de Iași Boris Johnson a fost la frizer, a slăbit. S-a prezentat în fața electoratului londonez complet schimbat, atât exterior, cât și interior. Schimbarea a fost dovedită și de reținerile sale, în ultimele luni de criză, de la a mai lansa bombe mediatice. Lunga sa tăcere a amplificat tensiunea. Dar ceea ce au văzut observatorii pe scenă când Boris Johnson și-a anunțat candidatura la conducerea guvernului britanic a fost aproape tipic fostului primar al Londrei: bună-dispoziție debordantă, optimism fără margini și puțină substanță politică, relatează Deustche Welle V-a încercat niscai compasiune când dna Firea își plângea de milă, suferindă fiind de sârmă-n maț? Cu spatele la zid, dna Firea declara de 2-3 ori pe săptămână că nici nu concepe să candideze la prezidențiale, visul d-sale este să-și realizeze ca primar general promisiunile făcute bucureștenilor. Acum, dna Gabriela Vrânceanu Firea Pandele a sărit, direct din patul martiriului ei digestiv, în sufrageria PSD, propunându-se pentru Cotroceni fără să i-o ceară cineva și descriindu-se ca „o gură de oxigen pentru partid”, relatează Republica Cinci români sunt închiși în prezent în China. Clujeanul Marius Balo stă într-o închisoare din Shanghai încă din 2014. Povestea lui de viață este un puzzle din care încă lipsesc unele piese, dar care arată un tânăr care a studiat în România și SUA să devină preot ortodox, apoi a ajuns în China să predea engleza. La o săptămână după ce a fost numit director la o firmă-fantomă cu sediul în Oxford, a fost arestat în Shanghai, scrie Radio Europa Liberă Deşi suntem în plină de vară, taberele şcolare de stat, cândva o soluţie pentru părinţi, nu mai au ce să le ofere elevilor. Prin dezinteres şi neimplicare, autorităţile au destrămat visul a sute de mii de copii care voiau să-şi petreacă o vacanţă la munte. Din 156 de locuri câte cazau elevi acum 30 ani, doar 68 mai sunt funcţionale. Guvernul aşteaptă implicarea primarilor, în timp ce aceştia speră să primească totul pe tavă, de la administraţia publică centrală, conform Știrile ProTv O boală care nu are simptome acaparează tot mai mulţi oameni din zonele sărace. E vorba de hepatita C. Pentru a depista bolnavii, autorităţile ar trebui să testeze toată lumea din aceste zone. O astfel de campanie a început în Bucureşti, în cartierele Rahova şi Ferentari. Rezultatele sunt îngrijorătoare: un sfert dintre persoanele cărora li s-au făcut analize sunt infectate cu virusul hepatitei C, conform Digi24 Doctorul Florin Grecu, cu 28 de ani vechime în spitale, „taie” efectiv cu bisturiul în sistemul medical ieşean, aducând acuze grave. Devenise cunoscut pentru că prelua cazuri pe care mulţi colegi le refuzau. Medicul a detaliat motivele deciziei sale: incompetenţă, numiri pe criterii politice, găşti care controlează totul în spital, decizii discreţionare ale şefilor şi, nu în ultimul rând, lipsa de moralitate din sistem, scrie Ziarul de Iași