Subiectele zilei: Culise. Ce mai conţine sondajul prezentat de Pieleanu în CEX-ul PSD. Bădălău s-a revoltat: „Asta nu e analiză!“; De ce lipsește România din studiul privind calitatea alimentelor din UE; DW: Eşecul reinventării Dăncilei

Până în 2020 guvernul român s-a angajat să ”dezinstituționalizeze” toți copiii din marile centre de plasament. Până acum s-au închis doar 5 centre, urmând ca restul, de 164, să fie desființate într-un an. Aproape 60% dintre acești copii au diverse dizabilități. Cifrele oficiale nu pomenesc însă nimic despre soarta tinerilor care au trecut prin sistemul instituțional din România, mai ales prin marile orfelinate. Dar că acolo e „rău” chiar și în prezent, e limpede, din moment ce autoritățile s-au angajat ca până în 2020 să închidă toate centrele de plasament „clasice”, potrivit Europa Libera

Oricum ar da-o, oricum ar întoarce-o, tentativa marionetei agramate de a se reinventa ca om viu şi PSD-istă credibilă e sortită eşecului. Deşi încercarea ei a luat vremelnic minţile unora mai slabi de înger. Pe termen scurt mai câştigă, uneori. Dar în final nu-i iese mai nimic. Nu că V.V. Dăncilă n-ar avea treabă de făcut. Nu că n-ar fi cazul să se distingă în varii domenii. Nu că n-ar fi nevoie de un premier eficient să rezolve nenumăratele probleme create de anii în care statul capturat şi administraţia lui s-au concentrat să arunce legea în aer, ca să-l scutească de gratii pe Liviu Dragnea. Dar e ca un făcut. Dăncilă nu le vede. Şi chiar când i se plasează sub nas nu are nici văz, nici miros. În plus, poate întreprinde Dăncilă ce vrea, că tot prost îi iese., scrie Petre Iancu în Deutsche Welle