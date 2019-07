Subiectele zilei: Propagandă plătită pe Facebook în cazul Caracal; Semnal de alarmă: Am secătuit deja resursele naturale ale planetei; Ce a învăţat Viktor Orban de la Vladimir Putin? Budapesta îşi face armată de trolli

Presa despre crimele de la Caracal:



Ne ierte? Pentru ce? Le-am omorât noi, oare? Sau un gunoi violator, ajutat de autorităţi corupte? De ce să ne căim, când am tot scris şi spus şi am scandat: justiţie! Şi jos PSD, jos Dragnea, Dăncilă şi cleptocraţia!, scrieDouă pagini de Facebook, politice.net și litere.net, ce corespund unor site-uri cu proprietari ascunși, au sponsorizat cel puțin trei știri false sau materiale de propagandă împotriva organelor de anchetă după tragedia de la Caracal, scrieDespre ”Marile minciuni și manipulări din cazul Caracal”, scrie Europa Liberă . Prima mare minciună în cazul tragediei de la Caracal a fost însă chiar una instituțională. Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a lansat la televiziuni informația certă că Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) le-a furnizat polițiștilor trei locații greșite. Ulterior, STS a publicat cele trei hărți de localizare a apelurilor la 112, făcute de Alexandra joi, 25 iulie, în jurul orei 11.00. Acestea acopereau o arie de câteva sute de case din Caracal, care cuprindeau și casa lui Gheorghe Dincă, de unde sunase fata răpită.

În această zi de luni, 29 iulie 2019, am epuizat resursele naturale globale pentru anul în curs. Momentul marchează, potrivit organizaţiei Global Footprint Network, Ziua Suprasolicitării Pământului. De la începutul acestor calcule, în 1971, când Ziua Suprasolicitării Pământului a survenit pe 21 decembrie, am ajuns, iată, la ziua de 29 iulie. În 2018, momentul epuizării resurselor survenise încă pe 1 august. Cu alte cuvinte, întreaga omenire consumă an de an mai mult decât pot produce ecosistemele planetei. Consumă mai mult teren agrar şi de păşune, mai mult spaţiu piscicol, mai multă pădure decât are practic la dispoziţie. Totodată emană mai multe emisii de CO2 decât pot absorbi pădurile şi oceanele pământului, potrivit Deutsche Welle