Subiectele zilei: Ce pot face părinţii şi copiii în cazul unei răpiri sau al unei agresiuni; PSD- radiografia disperării; Am vorbit cu români despre cum și-au luat țeapă când au sunat la 112

Aproape 20.000 de candidați la cea mai mare universitate din țară, cu sute mai mult decât anul trecut. „Vin mulți din Iași și București, la înscriere au spus că ei vor să învețe aici”. Numărul candidaților la admitere la cea mai mare universitate din țară după numărul de studenți ajunge în acest an la aproape 20.000, semnificativ mai mare decât anul trecut. E vorba mai exact de 19.300 de candidați înscriși la universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, număr considerabil mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre aceștia, 15.000 sunt candidați la cursurile de licență, în vreme ce restul de 4.300 vor să urmeze cursuri de master, scrie Numărul candidaților la admitere la cea mai mare universitate din țară după numărul de studenți ajunge în acest an la aproape 20.000, semnificativ mai mare decât anul trecut. E vorba mai exact de 19.300 de candidați înscriși la universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, număr considerabil mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre aceștia, 15.000 sunt candidați la cursurile de licență, în vreme ce restul de 4.300 vor să urmeze cursuri de master, scrie Actual de Cluj





O medalie de aur și trei de argint obținute de elevii români la Olimpiada Internațională de Chimie 2019. Elevii români care au participat la Olimpiada Internaţională de Chimie 2019 de la Paris au obţinut o medalie de aur şi trei medalii de argint. Medalia de aur a fost obţinută de Mircea Raul Bodrogean, elev în clasa a X-a la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. La cea de-a 51-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie - IChO, care a avut loc în perioada 21 - 30 iulie la Paris, au fost prezenţi 309 concurenţi din 84 de ţări, scrie Elevii români care au participat la Olimpiada Internaţională de Chimie 2019 de la Paris au obţinut o medalie de aur şi trei medalii de argint. Medalia de aur a fost obţinută de Mircea Raul Bodrogean, elev în clasa a X-a la Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti. La cea de-a 51-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie - IChO, care a avut loc în perioada 21 - 30 iulie la Paris, au fost prezenţi 309 concurenţi din 84 de ţări, scrie Digi24

Copiii pot fi răpiţi de un membru al familiei (un părinte) sau de o cunoştinţă, precum şi de străini (25%). În trei sferturi dintre răpiri, victimele sunt fete. Victimele răpirii cu un motiv sexual au o vârstă medie de 14 ani, iar în aproximativ 2/3 din cazuri agresorul foloseşte o maşină. Evaluarea psihologică profesionistă implică testarea psihologică multiplă (ex personalitate), interviul psihologic, anamneza, să colaborezi cu alţi specialişti şi chiar atunci nu poţi spune foarte multe. Nu întotdeauna comportamentul reflectă personalitatea, conform Adevarul Adesea migraţia şi traficul de fiinţe umane merg mână în mână, avertizează António Vitorino, director general al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, de Ziua mondială dedicată combaterii traficului de persoane. Sunt imagini pe care nu le poţi uita: familii disperate în containere arhipline la bordul unor nave sau în ambarcaţiuni avariate. Oameni marcaţi pe viaţă de ani întregi de exploatare şi abuz. Suntem cutremuraţi. Cutremuraţi de poveştile despre violenţă şi rapt. Cutremuraţi de cei care sunt dispuşi să tragă foloase de pe urma disperării altora. Conştiinţa ne este împovărată de faptul că au de suferit copii, ba chiar îşi pot pierde viaţa, fiindcă familiile lor încearcă să le ofere un viitor mai bun, scrie Deutsche Welle Avem nevoie de aceste convorbiri. Sunt, poate, moștenirea supremă a fetei de 15 ani. În curajul ei, Alexandra Măceșanu a rescris un slogan pe care nu l-a auzit niciodată, dar pe care l-a retrezit după 30 de ani: ”Vom muri și vom fi liberi!”. Alexandra a murit, poate că noi vom fi liberi. Nu știm și nici nu vom afla, probabil, cum a murit Alexandra, dar, prin aceste convorbiri, vom afla cum a trăit, scrie Tolontan pentru Libertatea Ca autoritățile să te ajute când ai o urgență trebuie mai întâi să-i convingi că spui adevărul. Mihai (29 de ani), copywriter „Eu m-am lovit de scepticismul operatorilor de la 112 când aveam 16 ani. Mama avea o criză de hipertensiune și am sunat pentru o ambulanță. Aveam voce de puștan, așa că nu m-au crezut. Mi-au cerut să o pun pe ea la receptor, ca să confirme. Asta deși era în delir și abia putea să lege o frază coerentă. A putut doar să urle: «Veniți, că mi-e rău de la tensiune». Dacă n-ar fi putut face asta, poate chiar mă ignorau, scrie Vice Birul cu fugiții dat de fruntașul PSD Moga de la conducerea MAI e o lovitură aplicată lui Dăncilă și PSD mai puternică decât atacurile lui Iohannis, USR Plus și PNL la un loc. Practic, armatei PSD i-a dezertat un comandant de divizie proaspăt avansat de generăleasa Dăncilă. Așa ceva, la partidul comunist sau pesedist e de neconceput. Regula de fier zice că Partidul te pune în funcție, Partidul te dă jos, în niciun caz nu pleci când ai tu chef, potrivit Republica Miercuri, 31 iulie, este ultima zi în care mai puteţi redirecţiona 2, respectiv 3,5%, din impozitul pe venit către cauzele susţinute de organizaţiile non-profit. Vorbim despre asociaţii care au grijă de bolnavi, copii şi bătrâni nevoiaşi, dar şi despre ONG-uri care militează pentru protecţia naturii, drepturile omului, îmbunătăţirea educaţiei sau animalele nimănui. Le putem sprijini fără să coste nimic, trebuie doar să completaţi un formular, notează Stirile ProTv Femeia spune că a câştigat 500 de lei la Loterie şi, din cauza acestui venit, ar putea fi obligată să plătească statului de cel puţin zece ori mai mult. Cazul ieşencei a ajuns în atenţia reprezentanţilor Primăriei Iaşi.Femeia a primit, zilele trecute, o notificare prin care este chemată la discuţii, fiind somată să explice de unde a avut un câştig de 515 lei, dar, mai ales, de ce nu l-a declarat, scrie Ziarul de Iași