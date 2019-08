​Subiectele zilei: Politicieni și personaje dubioase, umăr la umăr; În seara în care am aflat, prin ADN, că Alexandra este moartă, mi-am amintit de Alexandru de la ”Colectiv”

Ce Românie are în vedere CCR? Curtea a invocat egalitatea, demnitatea şi drepturile cetăţenilor, spre a-şi motiva decizia de a nu admite interzicerea aministierii şi graţierii faptelor de corupţie. Or, ţara reală e alta.A făcut bine CCR să interzică iertarea constituţională, prin amnistie şi graţiere, a delictelor corupţilor? Dată fiind dificultatea materiei e greu de dat un verdict rapid şi definitiv. Pare însă că înalta instanţă publică, una care, principial, merită mult respect, a greşit ţara în care şi-a impus decizia, scrie Deutsche Welle Alexandru Hogea avea 19 ani atunci când a reușit să iasă pe picioarele lui din clubul Colectiv. Arsurile băiatului din Sinaia erau mari, dar nu îngrozitoare. A ajuns la spitalul Municipal și i-a rugat pe medici să-i dea un calmant. ”Mi-e frig, vă rog”, a mai apucat Alexandru să spună, înainte să cadă în somn. Medicii au înlemnit, atât de tânăr și atât de respectuos, chiar și în miezul unei dureri insuportabile. Erau ultimele cuvinte ale băiatului, dar părinții nu bănuiau asta atunci, căci nimeni nu știa că statul îi va minți pe pacienții de la ”Colectiv”, pe rude și pe cetățeni, spune Tolontan pentru Libertatea Membri ai clanurilor interlope au fost de multe ori în anturajul oamenilor politici importanţi. De pildă, personaje cu un trecut dubios au avut misiunea de a-l păzi pe Liviu Dragnea la unul dintre termenele de la Curtea Supermă, în dosarul în care a fost condamnat. Presa a dezvăluit la momentul respectiv cine sunt bodyguarzii de ocazie ai fostului lider PSD, scrie Digi24 1980-1989: la noi în bloc, în apartamentul de la etajul 6, uneori femeia urla bătută, alteori copiii, alteori toți. Sectoristul venea, constata și atât. Scene similare mai erau la etajul 1, la 3, la 8 etc. Nu era coadă la Alimentara fără femei cu ochi vineți. A ieșit și bancul cu „în a 3-a zi am început să văd cu stângul”. Și am râs.Dacă s-ar face Cartea Neagră a Nepăsării ar fi mai multe nume decât în fostele cărți de telefon. Câți eram la recensământ? Minus 2% oameni, restul populație, notează Republica Autoritățile promit lucrări de 35 de milioane de lei pentru că aceste zone de traversare a căilor ferate să fie bine semnalizate și iluminate, în acelaşi fel la nivel național. Din păcate, în ultimii șapte ani, din cauza proastei semnalizări s-au produs peste 200 de accidente, soldate cu victime. Toate cele 246 de puncte vor fi modernizate în doi ani, potrivit unei hotărî adoptate recent de guvern, potrivit Stirile ProTv Un tratat nuclear de referinţă ia sfârşit. Se întoarce Europa în epoca Războiului Rece? Germania și Franţa încearcă să împiedice o cursă a înarmărilor și să mențină deschise canalele de dialog cu Rusia. Unitatea NATO e şi ea pusă la încercare. Din 2014, Washingtonul și Moscova au început să se împungă, acuzându-se reciproc în repetate rânduri că au încălcat Tratatul. Americanii au arătat cu degetul spre rachetele ruseşti 9M729, în timp ce Moscova a susținut că raza lor de acţiune este sub cei 500 de kilometri menţionaţi în Tratatul INF, scrie Euractiv Astăzi se împlinesc 75 de ani de la tragicele evenimente în care aproape 14 mii de romi au fost deportaţi în lagărele de concentrare din regiunea Transnistreană. Cu această ocazie, reprezentanţii Coaliţiei „Vocea Romilor" din Republica Moldova s-au reunit în faţa Guvernului, unde au aprins lumânări şi au depus flori în memoria victimelor holocaustului împotriva romilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conform Radio Europa Liberă Bologna, orașul-cetate din nordul Italiei, are deja un istoric în a sparge tiparele sociale și culturale, și în a depăși, în fiecare an, pragul numărului de străini care îl vizitează. Ocolit de turiști în trecut, astăzi, Bologna a devenit o destinație de vacanta populara cu multe atracții turistice: monumente istorice, clădiri cu arhitectura autentica, locuri ascunse care dezvăluie povesti mai puțin știute despre oraș, gastronomie și ... înghețată, potrivit Wall-street . Fotograful Hedda Rysstand a documentat tineri Sámi care cresc reni în nordul Norvegiei.Regiunea Sápmi, care face parte din nordul Norvegiei, Suediei și Finlandei, este zona ancestrală a indigenilor Sámi. Deși nu există statistici oficiale, se estimează că există în jur de 80 de mii până la o sută de mii de Sámi, și 11 limbi diferite. Cei mai mulți trăiesc în orașele scandinave mai mari. Însă viața lor e dificilă, pentru că pământurile le-au fost segmentate în 1800, relatează Vice