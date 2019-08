​Subiectele zilei: Cazul copilului român de 6 ani care a sunat la numărul de urgenţă în Canada. „N-a apucat să zică «Alo!», dar Poliţia a fost la uşă în mai puţin de 5 minute“; Delfinariul din Constanța și Peştera Urşilor, afectate de monedele aruncate de turiști

„Acum trei ani, în 2016, am lăsat copiii o oră în grija unei prietene. Cei mici au început să se certe. Se certau pe telecomandă şi băiatul cel mare a zis că dacă sună la 911 o arestează pe cea mică şi el poate avea telecomanda. Băiatul a ridicat receptorul şi a sunat la 911. Copilul avea 6 ani atunci. Nici nu ştiu dacă a apucat să zică ceva, căci prietena i-a spus să închidă telefonul. În mai puţin de cinci minute, poliţia a venit la uşă. Prietena s-a scuzat şi le-a explicat situaţia“, explică Iuliana Dună pentru Adevărul Pe 30 mai 2017, Mădălina Claudia Husaru, o româncă care avea 17 ani la vremea respectivă și care locuia alături de părinți în comuna Castelvetro Piacentino din provincia italiană Piacenza, a plecat la școală, dar n-a mai ajuns nici acolo, nici acasă în ziua respectivă, iar telefonul îl avea închis. Au fost folosiți inclusiv câini dresați special în acest scop, sisteme de cartografiere GPS, o unitate mobilă de transmisiuni și un elicopter, scrie Libertatea Numărul pasagerilor care tranzitează aeroporturile din România s-a dublat în ultimii 10 ani, iar de departe cel mai aglomerat este cel din Otopeni. Aeroportul a devenit neîncăpător, iar companiile aeriene au început să le ceară pasagerilor să vină la check in cu câteva ore înainte. Și Aeroportul Internaţional Traian Vuia din Timişoara a înregistrat peste un milion şi jumătate de pasageri anul trecut, conform Știrile Protv Vera Renczi – Văduva Neagră - Prima parte a vieții celei care ocupă primul loc în topul celor mai mari criminali români reprezintă și azi un mister pentru criminaliști. În fond, nici măcar numele adevărat nu îi este cunoscut, atâta vreme cât în analele criminologiei ea a rămas cunoscută că Vera Renczi, numele de familie aparțînând celui de-al doilea său soț. Unele surse îi indică drept an al nașterii anul 1903 dar, cel mai probabil, Vera s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în București, relatează Digi24 Prostul obicei al turiştilor de a arunca monede în fântâni, ca să aibă noroc, a ajuns, mai nou, până în adâncul pământului. De exemplu, Peştera Urşilor riscă, astfel, să fie distrusă, spun cei care o îngrijesc şi care adună zeci de kilograme de fise. Suferă şi peştii exotici de la Delfinariul din Constanța, cărora oamenii le lasă bani fără nicio noimă, sperând că aşa o să li se împlinească o dorinţă, potrivit Știrile ProTv Un tânăr din Popești-Leordeni a făcut haz de necaz de proasta canalizare a orașului. După o ploaie abundentă, localitatea s-a inundat, așa că omul a pornit la plimbare cu barca. Astfel de inundații sunt frecvente în Popești-Leordeni. Localnicii spun că la fiecare ploaie abundentă, autoritățile sunt nevoite să intervină, notează Digi24 Pentru Oana Pellea, o Românie cu adevărat liberă este o Românie educată – o țară care își acordă libertatea de a înțelege. La scurt timp după ce am ascultat-o pe Oana, România s-a transformat într-o mare tragedie și a demonstrat încă o dată că a înțeles prea puțin. E ușor să te vinzi pe un kilogram de zahăr și o sticlă de ulei. E simplu să te refugiezi în fortărețe de sticlă, după ziduri corporatiste păzite de sloganul „nu-mi pasă”, scrie Republica Când avea trei ani, Maria Stănescu din Iași a ajuns cu ambulanța la spitalul din Iași cu arsuri grave pe tot corpul. Doctorii au primit-o mai mult moartă decât vie, după ce apartamentul în care locuia cu părinții săi a explodat după o scurgere de gaz. „Aveam 3 ani când m-au abandonat în spital. Cineva care își dorește din suflet să găsească pe altcineva, va căuta și-n gura de șarpe acul din carul cu fân. Cântă Bastille, haideți să mai prindem ceva”, a spus Maria pentru Actual de Cluj