Subiectele zilei: Dosarul Caracal sta pe un butoi de pulbere; Cum ar fi trebuit să procedeze operatorii 112 în cazul Caracal, conform propriului manual de operare; După un secol, începe să fie construită prima biserică creştină în Turcia

Cazul Caracal continuă să țină prima pagină a ziarelor:

Din nefericire, ceea ce pentru specialistii autentici a fost clar de la bun inceput s-a adeverit. Alexandra a fost ucisa si incinerata exact asa cum a povestit ucigasul sau. Toate parerologiile si scenaritele ca ar fi in viata cine stie pe unde au fost doar sare pe rana familiei. Si, din pacate, lucrurile se anunta cu mult mai terifiante. Deja sunt aproape certe trei victime ale lui Dinca si anchetatorii verifica 20 de disparitii, deci 20 de alte potentiale victime. Dinca ar putea fi cel mai teribil criminal in serie din istoria Romaniei, scrie Deutsche Welle Operatorii serviciilor de urgență 112 din România au propriul regulament care descrie pas cu pas fișa postului și atribuțiile acestora în cazuri diferite de urgență. Manualul de operare în cadrul centrelor Unice pentru apeluri de urgență a fost realizat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Direcția pentru apel unic de urgență, în anul 2008. Documentul are 74 de pagini și nu poate fi găsit prin meniurile site-ul STS, în plus, pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) nu există public un astfel de ghid de procedură pentru polițiști, potrivitDin datele apărute până acum în spaţiul public reiese că Gheorghe Dincă nu a putut fi identificat pe baza fotografiei din dosarul Luiza, pe motiv că numărul de înmatriculare al autoturismului nu era vizibil. Surse judiciare care au dorit să îşi păstreze anonimatul au explicat pentru „Adevărul” cum ar fi putut fi identificat Gheorghe Dincă în dosarul „Luiza”. Astfel, în dosar apăreau suspecte cinci maşini, printre care şi autoturismul Renault Megane de culoare gri înmatriculat pe numele lui Gheorghe Dincă.