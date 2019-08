Subiectele zilei: Cum a luat şeful Poliţiei Mizil „sub aripă“ un clan de proxeneţi; Proiectul care ar schimba radical ”Educația”: desfiinţarea calificativelor, luată în calcul; Pregătiri pentru 10 august

Comisarul şef Marius Nicuşor Rotaru (55 de ani), fost comandant al Poliţiei oraşului Mizil, a fost trimis în judecată cu mare întârziere pentru fapte extreme de grave pentru un ofiţer de poliţie: folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual şi favorizarea făptuitorului. Rotaru este acuzat de procurorii antimafia că a protejat o grupare de proxeneţi din Mizil, care exploatau sexual fete minore racolate din judeţele Prahova, Buzău şi Constanţa, scrie Adevărul Interlopul craiovean Cristian Vlădescu, zis Ventura, se relaxează la un ștrand din Râmnicu Vâlcea deși se află sub control judiciar, iar conform legii nu are dreptul de a intra în localuri unde se servesc băuturi alcoolice. Imediat ce reporterii au început verificările, interopul a primit un telefon, iar apoi el și grupul său de prieteni au părăsit în grabă ștrandul, potrivit Libertatea De ce renaştere poate avea parte năpăstuita Românie după ce demolatorii ei şi-au făcut mendrele, croindu-şi legi după chipul lor vorace şi asemănarea lor nedreaptă? Dacă e posibilă, ar trebui să înceapă la 10 august. Să-i ferească însă Cerul pe copiii României. Şi pe adolescenţii ei. Partea lor sunt vacile slabe şi spicele arse şi famelice, devorându-le pe cele grase. Dacă cei mici au ghinionul să nu aibă părinţi care să fi învăţat buchea libertăţii, de pildă în America, precum ai fericitei Sorina, ori dacă le lipseşte voinţa de a-şi apăra drepturile şi capacitatea de a lupta, oricât de formidabilă ar fi presiunea infamiei, viaţa lor e grea, notează Deutsche Welle Mai mult decât atât, din gimnaziu şi până la final de liceu elevii ar urma să primească doar note de la 4 la 10. Toate acestea apar într-un proiect de lege de peste 60 de pagini, care ar schimba radical sistemul de învăţământ. Chiar înainte de a părăsi postul, Ecaterina Andronescu a pus în dezbatere acest document. Calificativele ar urma să dispară, astfel încât elevii să nu aibă senzaţia unei ierarhizări permanente în clasă, conform Stirile Protv Imaginea omului gras, reprezentat de aparatul de stat, care stă cocoțat pe spatele unui om slab reprezentat de mediul economic privat, creionată de Traian Băsescu în 2013, încă mai dăinuie atunci când se vorbește despre angajații din aparatul de stat versus cei din mediul privat. Recent, într-un proiect de ordonanță de urgentă este prevăzută și reducerea numărului de posturi de la cabinetele secretarilor și subsecretarilor de stat și asimilaților acestora din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, dar și a cabinetului conducătorului de organ de specialitate al administrației publice centrale cu rang de secretar de stat, notează Radio Europa Liberă Pregătirile au început pentru protestul de pe 10 august din Piața Victoriei, la care sunt așteptați circa 250.000 de oameni. Manifestaţia e organizată de Tommy Tomescu, în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România. Proteste au fost anunțate şi în alte orașe din țară (Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu), dar și în Diaspora. Corupţia ucide anunţă că vineri seară, de la ora 19:00, la Casa Activistului din Capitală, va fi organizat un atelier de pictat bannere, potrivit Euractiv Am bifat, ca toți românii, tot ce se putea bifa până mi-a ajuns. În plus, degetul meu mare cerea și el o vacanță de la atâta scroll longitudinal pe telefon. Am decis să închiriez o autorulotă. O să conduc toată ziua hărăbaia, iar seara mă opresc, încing un focșor de tabără și fac poze la stele, mi-am zis. România n-o mai explorasem de pe vremea taberelor școlare. În fapt, marele câștig al vacanțelor cu autorulota este accesul la oameni și la locuri altminteri inaccesibile. E un pas în afara bulei, relatează Republica În suma asta nu intră și analizele medicale post-festival. Cazarea o scot ieftin, opt sute de lei pe un apartament cu două camere, la vreo zece minute de mers cu mașina de stadionul unde se ține festivalul. Am noroc cu un prieten al unui prieten, care îmi zice să-i dau pe chirie câți bani consider că este ok. Biletul. Anul ăsta, abonamentul e inițial 499 de lei, iar primele zece mii de bucăți se dau într-o oră, scrie Vice