Subiectele zilei: Iordache, după ce Dragnea a contestat alegerea Vioricăi Dăncilă: Bate câmpii; Coca-Cola schimbă afișele campaniei pro-gay care a încins spiritele în Ungaria; Oasele oștenilor care s-au luptat cu Suleiman Magnificul, aruncate de-a valma într-o groapă la Horlești

Să nu credeți că triangulația STS e singura bubă. E cea mai mică bubă. Întreg sistemul de anchetare a faptelor ilegale este la pământ... Mă uit mai atent în parbrizul din fața mașinii și sub ștergător găsesc o foaie scrisă de mână. Un număr de telefon, un nume mic și un text destul de laconic: am văzut cine v-a lovit mașina, acesta este numărul motocicletei, transporta pizza, pot veni oricând la poliție pentru declarație. Am luat biletul și mașina și m-am dus direct la constatare la Secția 22... După o lună am trecut din nou să aflu ce și cum, scrie Republica.ro