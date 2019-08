Subiectele zilei: Polițiști acuzați de violență. Ar fi bătut un tânăr pentru că a criticat modul de intervenție în cazul Caracal; Cine este şoferul care a provocat masacrul rutier din Tulcea: „E cazul clasic al românului care s-a îmbogăţit peste noapte în străinătate“

Rectorul Universităţii „Al.I.Cuza“ are cele mai mari venituri. Cu tot cu pensie, Tudorel Toader a avut anul trecut în jur de 66.000 de lei pe lună. Rectorul USAMV, Vasile Vîntu, are în jur de 30.000 de lei pe lună şi se dovedeşte a fi interesat de plasamente în fonduri de investiţii unde are în jur de 770.000 de lei. Rectorul UMF, Viorel Scripcariu, este şi medic chirurg şi are în jur de 27.000 de lei pe lună. Rectorul Politehnicii, Dan Caşcaval, a încasat în jur de 20.000 de lei pe lună, anul trecut, potrivit Ziarul de Iași